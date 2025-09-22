Reaktor Ecosystem kiihdyttää kasvua kansainvälisesti

Reaktor Groupiin kuuluva Reaktor Ecosystem julkistaa tänään Nordic Business Forumissa seitsemän tänä vuonna perustettua ekosysteemiyritystä sekä uuden Microsoft-teknologiaan keskittyvän klusterin. Reaktor Ecosystem toimii markkinassa mallilla, jollaista ei ole nähty muualla: yrittäjävetoinen, eksklusiivinen verkosto, joka haastaa perinteiset kasvumallit. Ekosysteemi on synnyttänyt jo 45 konsultointiyritystä, joista seitsemän on perustettu vuoden 2025 aikana: Avenyo, FusionID, Kaiku, Meshly, Premium Security, Tekai ja The Value Lab.



Ekosysteemin yritykset kasvavat yhdessä – tavoitteena verkoston liikevaihdon tuplaus



Haastavassa markkinatilanteessa, jossa monet vähentävät toimintaansa, Reaktor Ecosystem kasvattaa vauhtia kansainvälisesti. Reaktor Ecosystemin yrityksillä on toimintaa jo yli kymmenessä maassa, ja tavoitteena on perustaa uusia yrityksiä tulevaisuudessa erityisesti ulkomaille. Yrittäjävetoisen mallin ansiosta uudet yritykset syntyvät nopeasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin – ekosysteemin syväosaaminen kattaa lähes kaikki asiakkaiden digitaaliset tarpeet.

“Ekosysteemimallimme on rohkea ja innovatiivinen tapa luoda uutta kasvua. Perustamme ja pääomitamme yrittäjävetoisia yrityksiä ja autamme niitä onnistumaan. Samalla rakennamme Reaktorin ympärille verkoston, jonka syväosaaminen ja skaalautuvuus ovat suoraan asiakkaidemme käytettävissä. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa ekosysteemin liikevaihto lähivuosina”, sanoo Reaktor Ecosystemin liiketoimintajohtaja Samuli Savo.

Syväosaajat haastavat markkinaa yhdessä

Ekosysteemimalli mahdollistaa yhdessä tekemisen uudella tasolla – yritykset voivat hyödyntää toistensa osaamista ja ekosysteemin tarjoamaa synergiaa. Malli mahdollistaa sen, että pienet ja erikoistuneet toimijat voivat tehdä yhdessä suuren vaikutuksen, mutta säilyttää samalla ketteryytensä ja fokuksensa.

Tämä konkretisoituu nyt lanseerattavassa Microsoft-syväosaajien klusterissa, joka kokoaa yhteen viiden yrityksen – AI Think, Goodin, Locoda, Mallow ja Premium Security – syväosaamisen. Klusteri keskittyy Microsoftin teknologian ympärille: pilvipalveluihin, tekoälyyn, tietoturvaan ja low code -ratkaisuihin.

“Suuri osa organisaatioista rakentaa ratkaisunsa Microsoft Azuren päälle. Yhdessä voimme nyt vastata Microsoft liitännäisiin tarpeisiin ja haastaa koko markkinaa syväosaamisellemme”, sanoo Mallowin toimitusjohtaja Jaakko Karhumaa.



Ekosysteemimalli muuttaa koko toimialaa



Reaktor on toistuvasti määritellyt uudelleen toimialansa pelisääntöjä, ja jo kymmenen vuotta toiminnassa ollut ekosysteemimalli poikkeaa totutusta pääomasijoittamisen mallista. Reaktor luo palveluyrityksiä yhdessä valikoitujen yrittäjien kanssa, omistaen useimmiten vähemmistöosuuksia. Reaktorin rooli ekosysteemissä on ainutlaatuinen: se on mukana omistajana, sparraajana ja ovien avaajana – mutta yrittäjällä on täysi vapaus rakentaa omaa polkuaan.



“Asiakkaat eivät etsi yhtä toimittajaa kaikkeen, vaan verkostoa, joka pystyy yhdistämään osaamisensa asiakkaan parhaaksi, tuomaan kustannustehokkuutta, syväosaamista ja skaalautuvuutta. Olemme olleet onnekkaita saadessamme ekosysteemiin alusta asti poikkeuksellisen taitavia yrittäjiä. Heidän menestyksensä tukee samalla Reaktorin omaa kasvua ja kannattavuutta. Ekosysteemi on hyvä esimerkki siitä, kuinka Reaktor tekee asiat eri tavalla ja toiminnallaan muuttaa koko toimialaa”, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Pekka Horo.