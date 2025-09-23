Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen on potilasturvallisuusriski ja säästöperusteiltaan virheellinen
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan.” Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-ryhmän edustajat toteavat, että Oulaskankaan kohdalla Purra ja hallitus eivät enää olekaan valmiita tarkastelemaan päätöksiään uudelleen, vaikka säästöperusteet ovat osoittautuneet virheellisiksi ja potilasturvallisuus vaarantuu.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat jättivät tänään vastalauseen valiokunnan mietintöön kansalaisaloitteesta Oulaskankaan yöaikaisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkamisesta.
– Esitimme, että kansalaisaloite hyväksyttäisiin ja kaikille hyvinvointialueille annettaisiin oikeus järjestää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä. Siten Oulaskankaan yöpäivystys olisi jatkunut ja sama mahdollisuus olisi myös tarjottu muille hyvinvointialueille, joilla yöpäivystys on päättymässä, esittää eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Kim Berg.
Valitettavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa enemmistö äänin 9–8 kannatettiin kansalaisaloitteen hylkäämistä.
– Toivomme, että asian edetessä eduskunnan suureen saliin käsittelyyn löytyy hallituspuolueiden kansanedustajia, jotka ovat valmiita hyväksymään kansalaisaloitteen, ja kaikkien hyvinvointialueiden oikeuden päättää itse ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä, jatkaa kansanedustaja Berg.
Päivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta, pidentää hoitoon pääsyä ja kasvattaa kustannuksia siirtokuljetusten vuoksi. Kyseessä on räikeä ristiriita hallituksen sanojen ja tekojen välillä.
– Riikka Purra lupasi vielä Kouvolan Ratamon kohdalla, että hallitus olisi valmis korjaamaan päätöksiään, jos säästöt osoittautuvat virheellisesti lasketuiksi. Nyt kun Oulaskankaalla säästölaskelmat ovat osoittautuneet pielessä oleviksi, Purra on vaiennut. Missä on se järkevän hallituksen vastuullisuus, jota hän itse aiemmin peräsi, kysyy kansanedustaja Ville Merinen.
– Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on tuotu esiin, että ensihoidon lisääntyvä tarve ja siirtokuljetusten sekä taksimatkojen kustannukset syövät nopeasti taloudelliset hyödyt päivystysten keskittämisestä. Säästöt jäävät näennäisiksi. Yöpäivystyksen lakkauttamisella ei saavuteta säästöjä, vaan siitä aiheutuu enemmänkin kustannuksia, sanoo valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru.
– Purra on puhunut paljon hallituksen vastuullisuudesta, mutta todellisuudessa hallitus ajaa läpi päätöksiä, jotka vaarantavat potilasturvallisuuden ja lisäävät kustannuksia. Kyse on pohjimmiltaan arvovalinnasta. Hallitus leikkaa perusterveydenhuollosta tavallisten ihmisten arjen kustannuksella. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, eikä yhden mallin sanelu hallituksesta toimi. Perusterveydenhuollon järjestämisestä tulee voida päättää hyvinvointialueilla. Hallitus estää alueen omaehtoisen ratkaisun, vaikka alueilla on paras tieto omien asukkaidensa tarpeista. Näin hallitus vaarantaa sekä alueellisen yhdenvertaisuuden että potilasturvallisuuden, painottaa kansanedustaja Suna Kymäläinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Jani Kokko: Missä vastuullinen talouspolitiikka oikein piileksii?23.9.2025 17:05:00 EEST | Tiedote
Nyt käsittelyssä oleva talousarvio antaa karmean kuvan maamme talouden tilasta ja tulevaisuudesta. Tulojen ja menojen epäsuhta tulee edelleen näkymään massiivisena velkaantumisena, vaikka hallitus yrittääkin kirjanpidollisella kikkailulla eli Valtion asuntorahaston jäljellä olevan kassan tulouttamisella valtion budjettiin paikata asiaa. Tämä siis huolimatta hallituksen jo toteuttamista merkittävistä leikkauksista suomalaisen hyvinvointivaltion peruspalveluihin.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Suomen työllisyystilanne romahti, hallitus syössyt maan 30 vuoden pohjalukemiin23.9.2025 13:38:36 EEST | Tiedote
Orpon hallitus on ajanut Suomen työllisyystilanteen kriisiin, joka syvenee päivä päivältä. Hallituksen toimet eivät ole hillinneet kriisiä, ne ovat kiihdyttäneet sitä. KEHA-keskuksen ja Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 311 100, eli 31 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys on karannut käsistä ja nuorisotyöttömyys kasvaa hälyttävää vauhtia.
Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen leikkaukset uhkaavat kotimaisen elokuvan tulevaisuutta23.9.2025 10:57:15 EEST | Tiedote
Budjettiriihessä hallitus ilmoitti, että yritystukien leikkauksista 5,5 miljoonaa euroa kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystukiin. Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon ohjattavat varat eivät kuitenkaan ole yritystukia, vaan investointeja kulttuuriin ja työllisyyteen.
SDP:n Pia Viitanen vetoaa hallitukseen: Ei leikata suomalaista elokuvaa hengiltä23.9.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
On suorastaa hulluutta, että hallitus omin toimin jarruttaa kasvua kurittamalla luovia aloja. Miksi hallitus lisää työttömyyttä ja vaarantaa koko kotimaisen elokuvan tulevaisuuden, kysyy valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen ja entinen kulttuuriministeri Pia Viitanen.
SDP:s Karlsson och Kvarnström: Skyddsbelopp ger fler chansen till jobb och tryggare vardag23.9.2025 08:04:00 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamöterna Anette Karlsson (SDP) och Johan Kvarnström (SDP) vill att skyddsbeloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen för arbetslösa arbetssökande återinförs. Skyddsbeloppet gör det möjligt för arbetslösa att tjäna en viss summa på deltidsjobb utan att stödet minskar. Förra veckan lämnade de in ett skriftligt spörsmål i frågan till ansvarig minister.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme