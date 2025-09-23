Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen on potilasturvallisuusriski ja säästöperusteiltaan virheellinen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat jättivät tänään vastalauseen valiokunnan mietintöön kansalaisaloitteesta Oulaskankaan yöaikaisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkamisesta.

– Esitimme, että kansalaisaloite hyväksyttäisiin ja kaikille hyvinvointialueille annettaisiin oikeus järjestää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä. Siten Oulaskankaan yöpäivystys olisi jatkunut ja sama mahdollisuus olisi myös tarjottu muille hyvinvointialueille, joilla yöpäivystys on päättymässä, esittää eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Kim Berg.

Valitettavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa enemmistö äänin 9–8 kannatettiin kansalaisaloitteen hylkäämistä.

– Toivomme, että asian edetessä eduskunnan suureen saliin käsittelyyn löytyy hallituspuolueiden kansanedustajia, jotka ovat valmiita hyväksymään kansalaisaloitteen, ja kaikkien hyvinvointialueiden oikeuden päättää itse ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä, jatkaa kansanedustaja Berg.

Päivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta, pidentää hoitoon pääsyä ja kasvattaa kustannuksia siirtokuljetusten vuoksi. Kyseessä on räikeä ristiriita hallituksen sanojen ja tekojen välillä.

– Riikka Purra lupasi vielä Kouvolan Ratamon kohdalla, että hallitus olisi valmis korjaamaan päätöksiään, jos säästöt osoittautuvat virheellisesti lasketuiksi. Nyt kun Oulaskankaalla säästölaskelmat ovat osoittautuneet pielessä oleviksi, Purra on vaiennut. Missä on se järkevän hallituksen vastuullisuus, jota hän itse aiemmin peräsi, kysyy kansanedustaja Ville Merinen.

– Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on tuotu esiin, että ensihoidon lisääntyvä tarve ja siirtokuljetusten sekä taksimatkojen kustannukset syövät nopeasti taloudelliset hyödyt päivystysten keskittämisestä. Säästöt jäävät näennäisiksi. Yöpäivystyksen lakkauttamisella ei saavuteta säästöjä, vaan siitä aiheutuu enemmänkin kustannuksia, sanoo valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru.

– Purra on puhunut paljon hallituksen vastuullisuudesta, mutta todellisuudessa hallitus ajaa läpi päätöksiä, jotka vaarantavat potilasturvallisuuden ja lisäävät kustannuksia. Kyse on pohjimmiltaan arvovalinnasta. Hallitus leikkaa perusterveydenhuollosta tavallisten ihmisten arjen kustannuksella. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, eikä yhden mallin sanelu hallituksesta toimi. Perusterveydenhuollon järjestämisestä tulee voida päättää hyvinvointialueilla. Hallitus estää alueen omaehtoisen ratkaisun, vaikka alueilla on paras tieto omien asukkaidensa tarpeista. Näin hallitus vaarantaa sekä alueellisen yhdenvertaisuuden että potilasturvallisuuden, painottaa kansanedustaja Suna Kymäläinen.