Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 23.9.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 23.9. kokouksen ennakkotiedote 22.9.2025 08:56:36 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 23. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennettyä tarveselvitystä.