Break Sokos Hotel Rukan rakennustyöt ovat käynnistyneet
Osuuskauppa Arinan uusi matkailuinvestointi Rukalle etenee vauhdilla. Rakentamislupa on saanut lainvoiman ja Arina on allekirjoittanut urakkasopimukset kotimaisen perheyritys Hartela Pohjois-Suomi Oy:n ja ARE Oy:n kanssa. Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja hotelli- ja ravintolakokonaisuus on suunniteltu avattavaksi asiakkaille talvikaudeksi 2027–2028. Rakennushankkeen työllistävä vaikutus on noin 250 henkilötyövuotta ja investoinnin kokonaissuuruus tulee olemaan n. 37 M€.
Rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu kotimainen perheyritys Hartela Pohjois-Suomi Oy ja talotekniikan toteutuksesta vastaa ARE Oy. Hotellin arkkitehtisuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co.
– Break Sokos Hotel Rukan rakentaminen on siirtynyt konkreettiseen vaiheeseen, kun rakentamislupa on saanut lainvoiman ja urakkasopimukset on allekirjoitettu. Olemme iloisia, että pääsemme käynnistämään hankkeen yhdessä kokeneiden ja luotettavien kumppaneidemme kanssa. Yhteistyö hankkeeseen valittujen toimijoiden kanssa antaa vahvan pohjan hotellin toteutukselle ja olemme luottavaisia, että hanke etenee suunnitellusti kohti tavoitettamme avata hotelli talvikaudelle 2027–2028, toteaa Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
– Hotelli pohjautuu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseemme. Rakennusmassa on kaksikerroksinen Rukan kylän puolella ja alarinteen puolella on seitsemän kerrosta. Rakennuksen massoittelussa on haettu innoitusta Kiutakönkäästä ja julkisivumateriaaleissa on kalliomaista rouheutta. Hotellin yleiset tilat sijaitsevat Rukan kylän tasossa ja ravintoloista avautuu huikea näkymä Koillismaan tunturimaisemaan, kertoo Pave Mikkonen PAVE arkkitehdeiltä.
– Rakentamisen aloittaminen on aina merkittävä virstanpylväs. Rukalle nouseva hotelli vahvistaa alueen matkailun vetovoimaa ja vastaa kasvavaan kysyntään. On hienoa päästä toteuttamaan yhteistyöhanke Pohjois-Suomeen ja tuoda siihen Hartelan vahva osaaminen yhteistoiminnallisissa toteutusmalleissa, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Matti Aho.
Faktoja Sokos Hotel Rukasta:
-
Kerroksia 7, joista yksi on maan alle uppoutuva pysäköintikerros
-
217 huonetta, joissa useita huonetyyppejä
-
Ruokaravintola, kahvila, kokoustila sekä saunamaailma
-
Pysäköintipaikkoja ja sähköautonlatauspisteitä
-
Hotellin suunniteltu avaus talvikaudeksi 2027–2028
-
Hotelli- ja ravintolakokonaisuus tulee työllistämään ympärivuotisesti n. 50 ja sesonkiaikana n. 100 matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaista
-
Investoinnin arvo noin 37 miljoonaa euroa
-
Sokos Hotellin arkkitehtisuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Junnikkala-AlhotalousjohtajaPuh:+358 40 709 2960anu.junnikkala-alho@sok.fi
Ulla Peltoniemitoimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemis-, erikoistavara- ja ABC-liikennekauppaPuh:+358 500 516 855ulla.peltoniemi@sok.fi
Pave Mikkonentoimitusjohtaja, luova johtaja, arkkitehti SAFA, FISE ARK 916PAVE Arkkitehdit OyPuh:+ 358 40 521 9300mikkonen@pavearkkitehdit.fi
Tommi MäättähankekehityspäällikköHartela Pohjois-Suomi OyPuh:+358 50 359 9944tommi.maatta@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 195 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
