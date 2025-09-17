​​Break Sokos Hotel Rukan rakennustyöt ovat käynnistyneet​

Rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu kotimainen perheyritys Hartela Pohjois-Suomi Oy ja talotekniikan toteutuksesta vastaa ARE Oy. Hotellin arkkitehtisuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co.

– Break Sokos Hotel Rukan rakentaminen on siirtynyt konkreettiseen vaiheeseen, kun rakentamislupa on saanut lainvoiman ja urakkasopimukset on allekirjoitettu. Olemme iloisia, että pääsemme käynnistämään hankkeen yhdessä kokeneiden ja luotettavien kumppaneidemme kanssa. Yhteistyö hankkeeseen valittujen toimijoiden kanssa antaa vahvan pohjan hotellin toteutukselle ja olemme luottavaisia, että hanke etenee suunnitellusti kohti tavoitettamme avata hotelli talvikaudelle 2027–2028, toteaa Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

– Hotelli pohjautuu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseemme. Rakennusmassa on kaksikerroksinen Rukan kylän puolella ja alarinteen puolella on seitsemän kerrosta. Rakennuksen massoittelussa on haettu innoitusta Kiutakönkäästä ja julkisivumateriaaleissa on kalliomaista rouheutta. Hotellin yleiset tilat sijaitsevat Rukan kylän tasossa ja ravintoloista avautuu huikea näkymä Koillismaan tunturimaisemaan, kertoo Pave Mikkonen PAVE arkkitehdeiltä.

– Rakentamisen aloittaminen on aina merkittävä virstanpylväs. Rukalle nouseva hotelli vahvistaa alueen matkailun vetovoimaa ja vastaa kasvavaan kysyntään. On hienoa päästä toteuttamaan yhteistyöhanke Pohjois-Suomeen ja tuoda siihen Hartelan vahva osaaminen yhteistoiminnallisissa toteutusmalleissa, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Matti Aho.

Faktoja Sokos Hotel Rukasta:

Kerroksia 7, joista yksi on maan alle uppoutuva pysäköintikerros

217 huonetta, joissa useita huonetyyppejä

Ruokaravintola, kahvila, kokoustila sekä saunamaailma

Pysäköintipaikkoja ja sähköautonlatauspisteitä

Hotellin suunniteltu avaus talvikaudeksi 2027–2028

Hotelli- ja ravintolakokonaisuus tulee työllistämään ympärivuotisesti n. 50 ja sesonkiaikana n. 100 matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaista

Investoinnin arvo noin 37 miljoonaa euroa