Eurojackpotista 120 miljoonan euron megavoitto Saksaan - Suomeen 154 000 euron potti
Eurojackpotin tiistain arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma. Pelin maksimivoitto 120 miljoonaa euroa matkasi Saksaan.
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (viikko 39/2025) löytyi yksi ainoa täysosuma. Illan voittorivi 7, 18, 31, 32 ja 33 sekä tähtinumerot 10 ja 11 olivat oikein Saksassa pelatussa rivissä. Sillä voitti 120 miljoonaa euroa eli pelin maksimipotin. Kyseessä on Eurojackpotin historian kuudes 120 miljoonan euron voitto.
Illan arvonnassa löytyi lisäksi yksi 5+1 -oikein rivi, joka oli sekin pelattu Saksassa. Toisen voittoluokan suurvoitto oli 21 177 159 euroa.
Suomeen osui yksi 5+0 -oikein rivi, jolla voitti 154 155 euroa. Voittorivi on pelattu Vantaalla Tikkurilan Pelaamossa.
Lisäksi 5+0 -oikein voittoja matkasi kahdeksan kappaletta Saksaan, kaksi Ruotsiin ja yksi Tšekkiin.
Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.
Tiistain Millin voittorivi on 2, 6, 18, 23, 28 ja 32. Lisänumero 9. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 9 7 1 2 0 0 0. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli Jokerissa pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Naantalista voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Las Palmas 31. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.
