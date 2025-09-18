Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
BioPro Porvoo avasi ovensa –Petra Tackman palasi unelma-ammattiinsa terveyskaupan yrittäjäksi
Porvoon keskustaan on avattu uusi BioPro-terveyskauppa, jonka yrittäjänä toimii pitkän linjan terveysalan ammattilainen Petra Tackman. Uusi myymälä sijaitsee kauppakeskus Lundin kivijalassa Piispankadulla, samoissa tiloissa, joissa aiemmin toimi Life-myymälä.
Tackman on kokenut terveysalan ammattilainen, joka on työskennellyt pitkään yrittäjänä ja täydentänyt osaamistaan monipuolisilla opinnoilla. Hän on suorittanut muun muassa luontaistuoteneuvojan ja optimiterapeutin koulutukset sekä merkonomin tutkinnon, ja tehnyt lisäksi fytonomiopintoja Helsingin yliopistossa. Aikaisempi 12 vuoden kokemus terveyskaupan yrittäjänä antaa vankan pohjan uudelle BioPro Porvoo -myymälälle, joka merkitsee hänelle paluuta unelma-ammattiin.
”On ihana palata terveyskauppaan. Erona aiempaan terveyskaupan yrittäjäuraani on se, että voin nyt itse valita myyntiin tulevat tuotteet ja huomioida entistä paremmin asiakkaideni toiveita. Suosimme suomalaisia tavarantoimittajia, ja jos asiakkaan tarvitsemaa tuotetta ei löydy hyllystä, pyrin tilaamaan sen”, kertoo Tackman.
Myymälästä löytyy laaja valikoima ravintolisiä, luomuelintarvikkeita, urheiluravinteita, luonnonkosmetiikkaa sekä hyvinvoinnin erikoistuotteita. Valikoima täydentyy lähiaikoina, ja myymälään on tulossa myös erilaisia hyvinvointia tukevia mittauksia, kuten vitamiini- ja mineraalimittauksia.
BioPro-ketju on kokeneiden terveystuotealan yrittäjien perustama myymälöiden verkosto, jolla on jo 18 terveyskaupan myymälää ympäri Suomen. Ketju kantaa palvelun kotimaisuudesta kertovaa Avainlippu-merkkiä.
”On hienoa, että Petra Tackman on tehnyt paluun erikoiskaupan yrittäjäksi ja vahvistamaan terveyskaupan verkostoa Porvooseen. Hän tuo mukanaan pitkän kokemuksen, vahvan osaamisen ja ennen kaikkea aidon halun auttaa ihmisiä voimaan paremmin”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Tackmanin mukaan asiakkaiden kohtaaminen on hänen työnsä sydän. ”Siitä saa valtavasti, kun pystyy auttamaan ihmisiä ja pääsee keskustelemaan heidän kanssaan. Haluan, että liikkeeseen voi tulla kuka tahansa – ostoksille tai vain juttelemaan”, hän sanoo.
Yhteyshenkilöt
Petra TackmanyrittäjäBioPro PorvooPuh:040 506 4398porvoo@biopro.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Ruohonjuuri avaa uuden myymälän kauppakeskus Sellossa — uusi avaus vahvistaa terveyskaupan verkostoa pääkaupunkiseudulla18.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Ruohonjuuri avaa lokakuussa 2025 uuden myymälän Espoon kauppakeskus Selloon. Kyseessä on yhtiön kolmas myymälä Espoossa, ja uusi liike toteutetaan Ruohonjuuren uudistetulla myymäläkonseptilla, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.
Uusi terveyskauppa avautui Nokian Prismakeskukseen – BioPro-ketju kasvaa vauhdilla16.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Nokian Prismakeskukseen 5.9.2025 avattu uusi BioPro-myymälä on jo seitsemäs Päivi ja Tapani Hakalalle, ja koko BioPro-ketju on laajentunut muutamassa vuodessa lähes 20 myymälään eri puolilla Suomea.
Yrttisoppi avaa terveyskaupan Lahden Karisma-kauppakeskukseen syksyllä 202515.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Porin alueella vaikuttava terveyskauppa Yrttisoppi laajentaa toimintaansa ja avaa viidennen myymälänsä Lahden Karisma-kauppakeskukseen syksyllä 2025. Yrttisopin neljä muuta myymälää sijaitsevat Porissa, ja nyt yritys vahvistaa terveyskaupan tarjontaa Päijät-Hämeessä uudella Lahden myymälällä.
Perinteinen toimija hakee vahvaa kasvua - Johanna Sorsa aloittaa Terveyskaista Oy:n uutena toimitusjohtajana9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Terveyskaista on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ollut mukana rakentamassa hyvinvoinnin arkea suomalaisille. Yritys tunnetaan terveystuotteiden ja CE-merkittyjen lääkinnällisten laitteiden tukkuna sekä oman verkkokauppansa kautta, ja sen juuret ulottuvat vahvasti kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen. Terveyskaista on osa Fysioline-konsernia, johon kuuluu myös Fressi-kuntosaliketju – yhdessä ne muodostavat monipuolisen hyvinvointitalon, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja terveyden tueksi. Nyt Terveyskaista suuntaa kohti uutta kasvuvaihetta. Terveyskaista Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Johanna Sorsa, jolla on pitkä kokemus terveystuotteiden ja kosmetiikan parissa.
Yrittäjän päivä 5.9.2025: Terveyskaupan yrittäjät tekevät kasvua ja hyvinvointia5.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Yrittäjän päivää vietetään perjantaina 5. syyskuuta, ja tämän vuoden järjestäjänä toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Vuonna 2025 Yrittäjän päivää juhlistetaan onnistumisen teemalla. Terveyskaupan alalla yrittäjät tekevät päivittäin työtä, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Perinteisesti suomalainen suhtautuu saavutuksiinsa vaatimattomasti, mutta Yrittäjän päivänä haluamme rohkaista terveyskaupan ja terveystuotealan yrittäjiä olemaan ylpeitä onnistumisistaan. Jokainen onnistuminen, asiakaskohtaaminen ja kasvutarina on juhlan arvoinen. Terveyskaupan yrittäjät ovat esimerkkejä rohkeudesta, sinnikkyydestä ja luovuudesta – heidän työstään voi jokainen ottaa oppia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme