BioPro Porvoo avasi ovensa –Petra Tackman palasi unelma-ammattiinsa terveyskaupan yrittäjäksi

24.9.2025

Porvoon keskustaan on avattu uusi BioPro-terveyskauppa, jonka yrittäjänä toimii pitkän linjan terveysalan ammattilainen Petra Tackman. Uusi myymälä sijaitsee kauppakeskus Lundin kivijalassa Piispankadulla, samoissa tiloissa, joissa aiemmin toimi Life-myymälä.

BioPro Porvoon yrittäjä Petra Tackman
Tackman on kokenut terveysalan ammattilainen, joka on työskennellyt pitkään yrittäjänä ja täydentänyt osaamistaan monipuolisilla opinnoilla. Hän on suorittanut muun muassa luontaistuoteneuvojan ja optimiterapeutin koulutukset sekä merkonomin tutkinnon, ja tehnyt lisäksi fytonomiopintoja Helsingin yliopistossa. Aikaisempi 12 vuoden kokemus terveyskaupan yrittäjänä antaa vankan pohjan uudelle BioPro Porvoo -myymälälle, joka merkitsee hänelle paluuta unelma-ammattiin.

”On ihana palata terveyskauppaan. Erona aiempaan terveyskaupan yrittäjäuraani on se, että voin nyt itse valita myyntiin tulevat tuotteet ja huomioida entistä paremmin asiakkaideni toiveita. Suosimme suomalaisia tavarantoimittajia, ja jos asiakkaan tarvitsemaa tuotetta ei löydy hyllystä, pyrin tilaamaan sen”, kertoo Tackman.

Myymälästä löytyy laaja valikoima ravintolisiä, luomuelintarvikkeita, urheiluravinteita, luonnonkosmetiikkaa sekä hyvinvoinnin erikoistuotteita. Valikoima täydentyy lähiaikoina, ja myymälään on tulossa myös erilaisia hyvinvointia tukevia mittauksia, kuten vitamiini- ja mineraalimittauksia.

BioPro-ketju on kokeneiden terveystuotealan yrittäjien perustama myymälöiden verkosto, jolla on jo 18 terveyskaupan myymälää ympäri Suomen. Ketju kantaa palvelun kotimaisuudesta kertovaa Avainlippu-merkkiä.

”On hienoa, että Petra Tackman on tehnyt paluun erikoiskaupan yrittäjäksi ja vahvistamaan terveyskaupan verkostoa Porvooseen. Hän tuo mukanaan pitkän kokemuksen, vahvan osaamisen ja ennen kaikkea aidon halun auttaa ihmisiä voimaan paremmin”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Tackmanin mukaan asiakkaiden kohtaaminen on hänen työnsä sydän. ”Siitä saa valtavasti, kun pystyy auttamaan ihmisiä ja pääsee keskustelemaan heidän kanssaan. Haluan, että liikkeeseen voi tulla kuka tahansa – ostoksille tai vain juttelemaan”, hän sanoo.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. 

