Kasarmintorin monitoimikenttä valmistui
Vaasan kasarmintorille on kesän aikana rakennettu uusi monitoimikenttä. Koripallon ja salibandyn pelaamiseen soveltuva ulkokenttä sijaitsee tekonurmikentän vieressä Kasarminkadun varrella.
Monitoimikentällä on salibandykenttä ja koripallokenttä.
Kenttäalue on aidattu, ja itse pelialue on kooltaan 40 x 20 metriä. Kentällä on neljä koripallotelinettä, ja korien takana on korkeammat aidat. Salibandyn pelaamista varten kentällä on matalareunainen kaukalo.
Monitoimikenttä on tarkoitettu kaikkien vaasalaisten, mutta varsinkin lasten ja nuorten käyttöön. Kentälle ei varata erikseen vuoroja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
