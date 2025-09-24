Kasarmintorin monitoimikenttä valmistui

Monitoimikentällä on salibandykenttä ja koripallokenttä.

Kenttäalue on aidattu, ja itse pelialue on kooltaan 40 x 20 metriä. Kentällä on neljä koripallotelinettä, ja korien takana on korkeammat aidat. Salibandyn pelaamista varten kentällä on matalareunainen kaukalo.

Monitoimikenttä on tarkoitettu kaikkien vaasalaisten, mutta varsinkin lasten ja nuorten käyttöön. Kentälle ei varata erikseen vuoroja.