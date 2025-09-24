Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kasarmintorin monitoimikenttä valmistui

24.9.2025 08:48:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kasarmintorille on kesän aikana rakennettu uusi monitoimikenttä. Koripallon ja salibandyn pelaamiseen soveltuva ulkokenttä sijaitsee tekonurmikentän vieressä Kasarminkadun varrella.

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Monitoimikentällä on salibandykenttä ja koripallokenttä.

Kenttäalue on aidattu, ja itse pelialue on kooltaan 40 x 20 metriä. Kentällä on neljä koripallotelinettä, ja korien takana on korkeammat aidat. Salibandyn pelaamista varten kentällä on matalareunainen kaukalo.

Monitoimikenttä on tarkoitettu kaikkien vaasalaisten, mutta varsinkin lasten ja nuorten käyttöön. Kentälle ei varata erikseen vuoroja.

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
