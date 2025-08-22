Kotitalouksien kulutuksessa käänne jo tapahtunut?

Muoti- ja urheilukauppa ry on alan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja edistää toimialan yhteisiä etuja.

Vuonna 2024 muotikaupan arvo oli 3,3 miljardia ja urheilukaupan arvo 1,3 miljardia euroa. Yhdistyksen jäseniä ovat muoti- ja urheilukaupan ketjut, kaupat, tavaratalot ja marketit sekä brändit ja tavarantoimittajat.