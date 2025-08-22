Muoti- ja urheilukauppa kuuluu kokonaisuuteen
Kotitalouksien kulutuksessa käänne jo tapahtunut?
Muodin kulutuksen käänne näyttäisi jo tapahtuneen. Muotikauppa on kasvanut kolmena viimeisenä kuukautena, ja tämä on tilastojen perusteella aikaisemmin ennakoinut kuluttajakäyttäytymisen muutosta.
Juuri kun on valitettu, että kasvun esteenä on kulutuksen puute, näyttävät viimeisimmät tiedot kulutuksen kääntyneen kasvuun. Sekä kivijalkakauppa että verkkokauppa ovat kasvaneet kolmen viime kuukauden aikana, elokuussa 1,9 %. Myyntimäärät ovat kasvaneet arvoa enemmän.
Erityisesti verkkokaupan kehitys on ollut vahvaa. Suomen sisäinen verkkokauppa on alkuvuonna ottanut markkinaosuutta eurooppalaisilta toimijoilta: muodin verkko-ostosten arvo kasvoi 11,4 %, kun taas eurooppalaisista verkkokaupoista tehdyt ostokset laskivat -6,1 %. EU:n ulkopuolelta tehtyjen verkko-ostosten arvo laski tammi–kesäkuussa -1 %.
Myös urheilukaupan pukeutumisen ja kenkien myynti on kasvanut kesäkuusta alkaen, mutta välikekauppa ei. Työsuhdepyöräedun poistuminen on romahduttanut polkupyörien kysyntää. Sähköpyörien myynti ei ole oiennut ja myynnin arvo laski tammi–elokuussa 34,5 %, mikä on vetänyt koko urheilukaupan myynnin -1,8 % pakkaselle.
Muoti- ja urheilukauppa ry on alan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja edistää toimialan yhteisiä etuja.
Vuonna 2024 muotikaupan arvo oli 3,3 miljardia ja urheilukaupan arvo 1,3 miljardia euroa. Yhdistyksen jäseniä ovat muoti- ja urheilukaupan ketjut, kaupat, tavaratalot ja marketit sekä brändit ja tavarantoimittajat.
