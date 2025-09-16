Alkon glögit myyntiin syyskuussa: glögiä kaikille makumieltymyksille klassikoista fantasiaglögeihin
Alkoissa glögikausi alkaa 25. syyskuuta, kun runsas, lähes 30 erilaisen glögin valikoima saapuu myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.
”Glögi on suomalaisille paljon enemmän kuin vain juoma – se on tunnelmaa, tuoksua ja muistoja. Moni aloittaa glögikauden jo alkusyksystä, heti kun niitä taas saa. Tänä vuonna pääsemme hemmottelemaan glögin ystäviä 25. syyskuuta alkaen, jolloin glögit saapuvat valikoimaamme”, kertoo tuotepäällikkö Reija Niemi.
Joka kolmas luottaa perinteisiin glögeihin – kolmannes taas kaipaa uudenlaisia makumaailmoja
Alkon Neuvonantajilleen teettämän kyselyn mukaan perinteisiä glögejä suosii noin joka kolmas (30 %) vastaajista, kun taas uudenlaisten glögien kannattajia on hieman useampi (35 %).*
Alkon lähes 30 erilaisen glögin valikoima vastaa erilaisiin glögitoiveisiin: valikoima kattaa niin perinteisimmät suomalaisille tutut klassikkoglögit, Keski-Euroopan joulutoreilta tutut, vähemmän makeat glühwein-hehkuviinit kuin jälkiruokien makumaailmasta ammentavat fantasiaglögit, alkoholittomia glögejä unohtamatta.
”Tämän vuoden glögeissä on jokaiselle jotain. Perinteinen glögi tuo mukanaan nostalgian ja joulun tunnelman, ja siksi klassisen mausteiset maut ovat vuodesta toiseen kestosuosikkeja. Rohkaisen antamaan mahdollisuuden myös uudenlaisille, erilaisia makuelämyksiä tarjoaville glögeille, joita valikoimasta löytyy useita”, Niemi sanoo.
Glögi kuumenee – tai viilenee
Klassisten glögien rinnalle suosioon ovat nousseet erityisesti marjaiset glögit, jotka yhdistävät joulun mausteet ja metsämarjat uudella tavalla.
”Tämän vuoden glögeistä löytyy melkeinpä koko Suomen marjakattaus. Makua tuovat esimerkiksi mustikka, katajanmarja, mustaherukka, puolukka, mansikka ja punaherukka”, kuvailee Niemi.
"Glögi ei enää ole vain kuuma juoma syys- tai talvipäivään, vaan siitä on kuoriutunut monipuolinen juoma juhlahetkiin ja esimerkiksi brunssitarjoiluihin. Perinteisiä glögejä hieman raikkaammat juomat ovat erinomaisia myös viilennettyinä. Glögi toimii upeasti esimerkiksi kuohuviinillä jatkettuna, jäiden kera tai sangrian, cocktailin tai mocktailin osana.”
Yhä useampi kuluttaja etsii glögiltä myös visuaalisuutta ja elämyksellisyyttä. Kauniisti koristeltu glögicocktail tai -mocktail, jossa on esimerkiksi appelsiiniviipaleita, rosmariinia tai marjoja, voi olla illan kohokohta.
"Glögi voi olla näyttävä alkumalja tai osa jälkiruokaa. Juoman ulkonäkö ja tarjoilutapa ovat nousseet tärkeiksi osiksi kokonaiselämystä. Glögien kanssa sopivat tarjottavaksi monenmoiset pikkupurtavat. Suolaiset juustot, syksyiset piiraat tai maukkaat pähkinät vaikka paahdettuna ovat omiaan glögin pariksi.”
Fantasiaglögit ovat kuin jälkiruoka lasissa
Yhä useampi glögin ystävä etsii uusia makuelämyksiä. Fantasiaglögit, joissa makumaailma tulee jälkiruokien maailmasta, kuten vaniljasta, joulutortuista, rusinoista tai piparkakuista, ovat nousussa.
"Trendikkäissä fantasiaglögeissä yhdistyvät juhlan herkullisuus ja glögin lämpö. Ne ovat kuin jälkiruoka lasissa ja toimivatkin hyvin myös aterian päätteeksi nautittuina", Niemi kuvailee.
”Fantasiaglögit ovat kiinnostava vaihtoehto kokeilunhaluisille. Hieman totutusta poikkeavilla mauilla ne saattavat innostaa sellaistakin, joka ei perinteisimmistä glögeistä niin perusta.”
Alkon myymälöissä maistellaan lokakuussa Ystävän Glögiä
Asiakkaat pääsevät maistelemaan Alkon myymälöissä Alkon omaa, alkoholitonta Ystävän Glögiä lokakuussa. Oman lähimyymälän maistatuksen ajankohtaa voi kysellä suoraan myymälästä.
”Valikoimassamme on jo vuodesta 2021 ollut kotimainen Alkon oma Ystävän Glögi, jonka voi nauttia kuumana tai kylmänä. Valloittava alkoholiton Ystävän Glögi saa makunsa ja upean punaisen värinsä suomalaisista puolukoista ja punaherukoista. Tervetuloa maistelemaan!” Niemi sanoo.
*Alkon syyskuussa tekemään kyselyyn vastasi 23.9. mennessä noin 900 Neuvonantajaa. Neuvonantajat-asiakasryhmä on mukana Alkon toiminnan kehittämisessä.
