Finlands Akademi

Finlands Akademis vinterutlysning är öppen 15.10–12.11.2025

24.9.2025 12:01:02 EEST | Finlands Akademi | Tiedote

Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2026 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Bedömningsanvisningarna- och blanketterna finns endast på engelska. I oktober öppnar Akademin även en ny utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE).

Vinterutlysningens ansökningstid börjar den 15 oktober 2025 och går ut den 12 november 2025 kl. 16.15 finsk tid. ACTIVE-utlysningen öppnar den 22 oktober och stänger den 19 november.

Även i år ordnar Akademin Ask & Apply -webbinarier för sökande. Webbinarierna fokuserar på specifika teman. Inspelningarna är tillgängliga i två veckor efter webbinarierna.

Finansiering som kan sökas i vinterutlysningen 2026

Andra utlysningar

  • Utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE)

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

