Gynekologien hinnat ovat kasvaneet kaksi kertaa niin paljon kuin yleinen hintataso vuodesta 2016

Kela kehittää vammaisetuuksien viestintää – kerro, mitä tietoa tarvitset asiakkaiden tukemiseen 24.9.2025

Kela kerää näkemyksiä siitä, millaista tietoa ja tukea sote-alan ammattilaiset, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit tarvitsevat vammaisetuuksiin liittyvässä työssään. Vastauksilla parannetaan viestintää ja yhteistyötä, jotta asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen olisi mahdollisimman sujuvaa.