Gynekologien hinnat ovat kasvaneet kaksi kertaa niin paljon kuin yleinen hintataso vuodesta 2016
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Yksityisen gynekologikäynnin hinta on noussut yli 40 prosenttia vuodesta 2016 samalla, kun käyntimäärät ovat vähentyneet selvästi. Hintojen nousu ylittää selvästi yleisen hintatason kehityksen.
Gynekologikäyntien määrä on vähentynyt yksityisellä sektorilla kolmanneksella ja julkisella sektorilla kuudenneksella vuodesta 2014. Yksityisellä sektorilla toimivien gynekologien määrä sen sijaan on pysynyt melko tasaisena.
Vuodesta 2016 lähtien gynekologien hinnat ovat nousseet yli 40 prosenttia, mikä on kaksinkertainen kasvu verrattuna kuluttajahintaindeksin mukaiseen yleiseen hintatason muutokseen. Vuonna 2024 gynekologikäynnin keskimääräinen hinta oli 134 euroa.
Gynekologien hinnat ovat kehittyneet voimakkaammin kuin muiden suurimpien erikoisalojen lääkärien eli silmälääkärien ja ortopedien. Silmälääkärien hinnat ovat kasvaneet vähemmän kuin gynekologien, ja ortopedien hinnat ovat laskeneet.
Joka kolmas gynekologikäynti on yksityisellä sektorilla
Yksityisen sektorin osuus gynekologien läsnävastaanotoista oli 38 % vuonna 2024, kun verrataan sairausvakuutuksesta korvattujen yksityisten läsnäkäyntien määrää julkisen sektorin kunnallisten sairaaloiden ja erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten vastaanottokäyntien määrään.
– Gynekologien hintojen nousu on merkittävä erityisesti siksi, että julkisen sektorin tarjonta on rajallista ja palvelut ovat suurelta osin yksityisesti tuotettuja. Gynekologille pääsemisestä voi tulla pienituloiselle aiempaa haastavaa hintojen kasvaessa, sanoo Kelan erikoistutkija Timo Hujanen.
Gynekologikäyntien vähenemiseen on useita syitä
Gynekologilla käyneiden naisten osuus on vähentynyt kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi eläkeikäisillä, joilla yksityiskäyntien määrä on pysynyt lähes ennallaan.
Gynekologikäyntien vähenemistä selittää osaltaan rutiinitarkastuksista luopuminen. Tutkimusten mukaan oireettomalle naiselle, jolla ei ole riskitekijöitä, ei ole todettu hyötyä säännöllisistä gynekologisista tarkastuksista.
Lisäksi käyntien kallistuminen ja suuressa osassa Suomea käyttöön otettu maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ovat voineet vaikuttaa käyttöön.
– On tärkeää seurata, miten korvausmuutokset vaikuttavat palveluiden käyttöön ja kustannuksiin. Hintakehityksellä on suora vaikutus asiakkaiden mahdollisuuksiin hakeutua hoitoon, sanoo Kelan tutkimuksen ylilääkäri Riitta Luoto.
Petteri Orpon hallitus nosti yksityislääkärikäynneistä maksettavia korvauksia 30 euroon vuonna 2024 ja gynekologikäynneistä maksettavia korvauksia edelleen 70 euroon 1.5.2025 alkaen. Vaikka yksityislääkärikäyntien kovauksia päätettiin budjettiriihessä syksyllä 2025 laskea takaisin 8 euroon, säilyvät 1.5.2025 voimaan tulleet laajennukset gynekologian, hedelmöityshoitojen, suunterveydenhoidon ja fysioterapian korvauksiin ennallaan.
Alueelliset erot suuria
Gynekologikäyntien hinnat vaihtelevat alueittain huomattavasti. Keskimäärin maksetuissa hinnoissa on useiden kymmenien eurojen heitto eri puolilla maata.
Vuonna 2024 kalleimmat käynnit olivat Pohjanmaalla (149 euroa) ja Etelä-Karjalassa (147 euroa), edullisimmat Pohjois-Karjalassa (113 euroa) ja Satakunnassa (119 euroa).
Hinnat eivät sisällä toimistomaksuja tai tutkimuksia.
Kelan tutkijat ovat tarkastelleet aihetta syvällisemmin Kelan tutkimusblogissa.
Avainsanat
