Kutsu mediainfoon: Maakuntakaava 2060

24.9.2025 17:11:54 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Kutsu

Mediainfossa keskiviikkona 1.10.2025 esitellään Päijät-Hämeen pitkän aikavälin maankäytön suunnitelmat. Esittelyssä on Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 luonnos: sen päälinjat, uudet ratkaisut ja muun muassa Savon oikoradan uusi linjaus. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.  

Tumman sininen suorakaide, jossa ylhäällä valkoisella teksti: Päijät-Hämeen maakuntakaava. Keskellä keltainen kuusikulmainen alue, jonka päällä vuosiluku 2060. Oikealla alhaalla teksti: Kestävä, kehittyvä Päijät-Häme.
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen maakuntakava 2060 – luonnos 

Päijät-Hämeen maakuntakaavan luonnos tähtää vuoteen 2060 – miten alue kasvaa, kehittyy ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maakuntakaavan luonnoksesta – sen suurista linjoista, uusista ratkaisuista ja aiheista, jotka koskettavat kaikkia maakunnan asukkaita.

Kaavan esittely medialle

Aika: ke 1.10.2025 klo 14.00–15.00
Paikka: Päijät-Hämeen liiton toimisto, Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahti

Ohjelma

  • Maakuntakaavan luonnoksen päälinjat, aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors
  • Savon oikoradan uusi linjaus, erityisasiantuntija Petra Isotalo
  • Harjulinja -uusi voimajohtoyhteys, erityisasiantuntija Niklas Pappinen
  • Keskustelu ja kysymykset

Maakuntakaavan aineistot

Maakuntakaava 2060 -luonnos sekä tausta-aineistot ovat nähtävillä 29.9.–4.11.2025. Tänä aikana osalliset voivat antaa palautetta ja esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta.

Kaava-asiakirjat löytyvät maakuntakaavan verkkosivulta.

