Kutsu mediainfoon: Maakuntakaava 2060
Mediainfossa keskiviikkona 1.10.2025 esitellään Päijät-Hämeen pitkän aikavälin maankäytön suunnitelmat. Esittelyssä on Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 luonnos: sen päälinjat, uudet ratkaisut ja muun muassa Savon oikoradan uusi linjaus. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.
Päijät-Hämeen maakuntakava 2060 – luonnos
Päijät-Hämeen maakuntakaavan luonnos tähtää vuoteen 2060 – miten alue kasvaa, kehittyy ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maakuntakaavan luonnoksesta – sen suurista linjoista, uusista ratkaisuista ja aiheista, jotka koskettavat kaikkia maakunnan asukkaita.
Kaavan esittely medialle
Aika: ke 1.10.2025 klo 14.00–15.00
Paikka: Päijät-Hämeen liiton toimisto, Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahti
Ohjelma
- Maakuntakaavan luonnoksen päälinjat, aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors
- Savon oikoradan uusi linjaus, erityisasiantuntija Petra Isotalo
- Harjulinja -uusi voimajohtoyhteys, erityisasiantuntija Niklas Pappinen
- Keskustelu ja kysymykset
Maakuntakaavan aineistot
Maakuntakaava 2060 -luonnos sekä tausta-aineistot ovat nähtävillä 29.9.–4.11.2025. Tänä aikana osalliset voivat antaa palautetta ja esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta.
Kaava-asiakirjat löytyvät maakuntakaavan verkkosivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina AhlforsAluesuunnittelujohtaja / Director, Regional Land Use PlanningPäijät-Hämeen liittoPuh:040 531 7628niina.ahlfors@paijat-hame.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa16.9.2025 14:53:00 EEST | Tiedote
Niina Pautola-Mol on anonut eroa Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virasta. Hänen viimeinen työpäivänsä on 24.9.2025. Päijät-Hämeen liitto hakee uutta maakuntajohtajaa pikaisella aikataululla, hakuaika päättyy 6.10.2025.
Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa16.9.2025 14:49:22 EEST | Tiedote
Niina Pautola-Mol on anonut eroa Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virasta. Hänen viimeinen työpäivänsä on 24.9.2025. Päijät-Hämeen liitto hakee uutta maakuntajohtajaa pikaisella aikataululla, hakuaika päättyy 6.10.2025.
Maakuntahallituksen päätökset 15.9.202515.9.2025 15:07:51 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus kokoontui kauden 2025–2029 ensimmäiseen kokoukseensa 15.9.2025 maakuntatalossa Lahdessa.
Kansanedustajat Teemu Kinnari ja Mika Kari johtavat Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoa ja -hallitusta kaudella 2025–20292.9.2025 17:26:02 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen kansanedustaja Teemu Kinnarin, jäsenet maakuntahallitukseen ja nimesi hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Mika Karin.
Maakuntahallitus vaihtuu – Komu arvioi kauden 2021–20251.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maakuntavaltuusto kokoontuu tänään Sibeliustalossa ja valitsee maakuntahallituksen kaudelle 2025–2029. Väistyvä maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu pohti kauden päättyessä hallituksen toimintaa päättyvällä kaudella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme