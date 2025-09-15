StaffPoint-konserni vahvistaa johtoryhmäänsä – kaupalliseksi johtajaksi Sara Toivakainen

Sara Toivakainen on strateginen ja kehityssuuntautunut muutosjohtaja, jolla on vahva kokemus organisaatioiden uudistamisesta ja kaupallisesta menestyksestä. Hän yhdistää syvällisen asiakaskeskeisyyden käytännönläheiseen ja tulosorientoituneeseen tekemiseen, mikä antaa hyvät eväät systemaattiseen kaupallisen toiminnan johtamiseen.

Konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas korostaa, että uuden strategiakauden onnistuminen vaatii sekä selkeää suuntaa että koko joukkueen yhteistä panosta – ja juuri siksi Sara Toivakaisen liittyminen joukkueeseen on merkittävää: ”Meillä on ilo toivottaa Sara tervetulleeksi StaffPointiin. Hänen vahva asiakaskeskeinen näkemyksensä ja monipuolinen kaupallinen kokemuksensa tukevat erinomaisesti tavoitteitamme. Strateginen ja kaupallinen ajattelu auttaa häntä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. Uskon, että hänen johdollaan voimme vahvistaa asiakassuhteita entistä pitkäjänteisemmin.”

Vahva kokemus toimialan arjesta ja kaupallisesta johtamisesta

Sara Toivakaisella on monipuolinen kaupallinen kokemus muun muassa Stockmannilta ja Holiday Clubilta. Hänen rooleihinsa on keskeisesti kuulunut kannattavuuden ja kasvun johtaminen, mikä on kehittänyt hänestä päämäärätietoisen ja tavoitteellisen johtajan.

Uusi kaupallinen johtaja Toivakainen on innoissaan päästessään aloittamaan tehtävässään: ”On hienoa päästä StaffPointin matkaan juuri nyt. Yrityksen visio - työelämä sellaisena kuin sen pitäisi olla - puhuttelee minua erityisesti. Yrityksellä on merkityksellinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Minusta on upeaa päästä rakentamaan työelämää yhdessä osaavan tiimin ja asiakkaiden kanssa. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään kokemustani asiakkaiden arjen ymmärtämisestä sekä yhdistämään sen tavoitteelliseen kaupalliseen kehittämiseen.”

Myynnin ja asiakassuhteiden kehittämisessä Sara Toivakainen painottaa avoimen keskustelun ja molemminpuolisen luottamuksen merkitystä. Hänen mukaansa pelkkä ratkaisujen tarjoaminen ei riitä – tarvitaan kokonaisuuden ymmärtämistä aina asiakkaan loppuasiakkaaseen asti. Vahvan kumppanuuden rakentaminen ja lisäarvon tuottaminen molemmille osapuolille ovat hänen johtotähtinään.

Sara Toivakainen raportoi konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokkaalle ja on osa konsernin johtoryhmää.