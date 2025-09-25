Kuunkiroajat -romaanissa on kutkuttavaa synkkyyttä yhdistettynä 1700-luvun seurapiirien kimalteeseen

Kuunkiroajat kertoo varjoissa elävistä miehistä, vaiennetuista naisista ja haltijoiden lahjasta.

Romaanin tapahtumat vievät Edinburghin seurapiireihin ja hautausmaille kahteen eri aikaan: 1760-luvun alkuun, jolloin tieteentekijät, ruumiinryöstäjät ja omaiset käyvät kamppailua kuolleiden ruumiista, ja vuoteen 1745 juuri ennen jakobiittien kapinaa. Aikaan, jolloin tiede edistyi mutta vanhat uskomukset elivät.

Kaarneen varjosta tuttu Thomas Hope on palannut synnyinkaupunkiinsa Edinburghiin, jossa jokainen kadunkulma kuiskii menetetyistä mahdollisuuksista. Hän pestautuu ruumiinryöstäjäksi voidakseen palvella tieteentekijöitä, jotka yrittävät ratkoa ihmiskehon salaisuuksia.

”Sanotaan, että kuolleet pysyvät luonamme niin kauan kuin muistamme heidät. Mutta mitä tapahtuu eläville, joita kukaan ei muista?”

Kaarneen varjosta sanottua:

“Keränen on todella taitava monikerroksisten historiallisten maailmojen kirjoittaja.”

- Iiris loves books

Milla Keränen on tamperelainen kirjailija. Kuunkiroajat on itsenäinen jatko-osa romaanille Kaarneen varjo (2024, Avain), jota on kiitetty taitavasta kerronnasta ja vangitsevasta juonesta.

teos: Kuunkiroajat

kirjailija: Milla Keränen

ISBN: 9789523046351

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 25.9.2025