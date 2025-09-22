Murretaan EU:n sähköiset raja-aidat – Digitaalisen identiteetin lompakko helpottaisi kansalaisten sähköistä asiointia koko unionin alueella

Digitaalisen identiteetin lompakko olisi käytännössä puhelimessa toimiva sovellus, jolla käyttäjät hallinnoivat omaa henkilöllisyyttään ja todistuksiaan. Lompakko ei korvaa pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, kansalaisvarmennetta tai hightrust.id-sovellusta, vaan tulisi niiden rinnalle.

Finanssiala ry kannattaa komission eIDAS-asetuksen tavoitetta helpottaa sähköistä asiointia ja liiketoimintaa. Rajat ylittävän asioinnin on oltava mahdollisimman helppoa – myös sähköisesti.

”Kansalaisten tulee pystyä käyttämään helposti ja turvallisesti niin julkisia kuin yksityisiä digitaalisia palveluja yli EU-maiden rajojen. Yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla sujuvoittaa se, jos käytössä on yhtenäiset säännöt muun muassa sähköiselle tunnistamiselle ja digitaalisille asiointipalveluille”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Peter Jansson.

Lompakkosovelluksella voi tunnistautua, tehdä sähköisiä allekirjoituksia sekä säilyttää sähköisessä muodossa esimerkiksi digitaalista henkilöllisyystodistusta, ajokorttia ja muita varmennettuja todistuksia.

Käyttö vapaaehtoista ja maksutonta

Komission kaavailujen mukaisesti digitaaliset lompakot olisivat EU-kansalaisille maksuttomia ja niiden käyttö vapaaehtoista. Jokaiselle EU-jäsenvaltiolle tulee velvoite tuottaa vähintään yksi lompakkoratkaisu. Suomessa lompakon toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

”Digitaalisen identiteetin lompakolla ja siihen sisältyvällä digitaalisella henkilöllisyystodistuksella on valtava potentiaali, kunhan ne otetaan laajasti käyttöön. Onnistumiseen vaaditaan käyttäjille hyödyllistä, arkea helpottavaa sisältöä ja käyttöönoton on oltava riittävän helppoa”, Jansson muistuttaa.

Asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on valmisteltu jo jonkin aikaa, ja FA suhtautuu hallituksen luonnosesitykseen varsin myönteisesti. Moni asia on kuitenkin vielä kesken.

”Erityistä huolta herättää asetuksen ja tulevien lompakoiden suhde maksupalvelulainsäädäntöön, jos lompakoilla pitää myös pystyä hyväksymään maksuja. Tällä hetkellä maksujen hyväksynnät tapahtuvat tilipankkien ratkaisuilla, jotka ovat tilipankkien hallinnassa. Miten vastuut mahtavat mennä, jos hyväksynnät tapahtuvat kolmannen osapuolen lompakkoratkaisulla ja jokin asia menee pieleen, esimerkkeinä petos- ja huijaustilanteet”, Jansson huomauttaa.

Lue lisää FA:n lausunnosta.