Murretaan EU:n sähköiset raja-aidat – Digitaalisen identiteetin lompakko helpottaisi kansalaisten sähköistä asiointia koko unionin alueella
- Digitaalisen identiteetin lompakolla käyttäjät hallinnoisivat omaa henkilöllisyyttään ja todistuksiaan.
- Komission eIDAS-asetuksen tavoitteena on helpottaa tunnistautumista valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa luomalla eurooppalainen digitaalinen identiteetti niin kansalaisille kuin organisaatioille.
- Lompakko ei korvaa nykyisiä tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnuksia ja mobiilivarmennetta vaan tulisi niiden rinnalle.
- Rajat ylittävän sähköisen asioinnin helpottaminen edistäisi liiketoimintaa.
- Suurimpia huolenaiheita esityksessä on suhde maksupalvelulainsäädäntöön ja siihen liittyvien vastuiden jako.
Digitaalisen identiteetin lompakko olisi käytännössä puhelimessa toimiva sovellus, jolla käyttäjät hallinnoivat omaa henkilöllisyyttään ja todistuksiaan. Lompakko ei korvaa pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, kansalaisvarmennetta tai hightrust.id-sovellusta, vaan tulisi niiden rinnalle.
Finanssiala ry kannattaa komission eIDAS-asetuksen tavoitetta helpottaa sähköistä asiointia ja liiketoimintaa. Rajat ylittävän asioinnin on oltava mahdollisimman helppoa – myös sähköisesti.
”Kansalaisten tulee pystyä käyttämään helposti ja turvallisesti niin julkisia kuin yksityisiä digitaalisia palveluja yli EU-maiden rajojen. Yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla sujuvoittaa se, jos käytössä on yhtenäiset säännöt muun muassa sähköiselle tunnistamiselle ja digitaalisille asiointipalveluille”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Peter Jansson.
Lompakkosovelluksella voi tunnistautua, tehdä sähköisiä allekirjoituksia sekä säilyttää sähköisessä muodossa esimerkiksi digitaalista henkilöllisyystodistusta, ajokorttia ja muita varmennettuja todistuksia.
Käyttö vapaaehtoista ja maksutonta
Komission kaavailujen mukaisesti digitaaliset lompakot olisivat EU-kansalaisille maksuttomia ja niiden käyttö vapaaehtoista. Jokaiselle EU-jäsenvaltiolle tulee velvoite tuottaa vähintään yksi lompakkoratkaisu. Suomessa lompakon toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).
”Digitaalisen identiteetin lompakolla ja siihen sisältyvällä digitaalisella henkilöllisyystodistuksella on valtava potentiaali, kunhan ne otetaan laajasti käyttöön. Onnistumiseen vaaditaan käyttäjille hyödyllistä, arkea helpottavaa sisältöä ja käyttöönoton on oltava riittävän helppoa”, Jansson muistuttaa.
Asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on valmisteltu jo jonkin aikaa, ja FA suhtautuu hallituksen luonnosesitykseen varsin myönteisesti. Moni asia on kuitenkin vielä kesken.
”Erityistä huolta herättää asetuksen ja tulevien lompakoiden suhde maksupalvelulainsäädäntöön, jos lompakoilla pitää myös pystyä hyväksymään maksuja. Tällä hetkellä maksujen hyväksynnät tapahtuvat tilipankkien ratkaisuilla, jotka ovat tilipankkien hallinnassa. Miten vastuut mahtavat mennä, jos hyväksynnät tapahtuvat kolmannen osapuolen lompakkoratkaisulla ja jokin asia menee pieleen, esimerkkeinä petos- ja huijaustilanteet”, Jansson huomauttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Peter JanssonJohtava asiantuntijaPuh:020 793 4298peter.jansson@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Arno Ahosniemi vastaa Antti Kaikkoselle: Digihuijauksia ei voi hoitaa vain avaamalla pankin piikki – somealustat velvoitettava mukaan22.9.2025 16:25:42 EEST | Tiedote
Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi pitää Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ulostuloa huijausten torjunnan tehostamisesta oikeansuuntaisena. "Kaikkonen nostaa esiin merkittävän yhteiskunnallisen ongelman: digihuijaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Pankkien rooli torjunnassa on keskeinen, mutta yksin pankit eivät tätä taistelua voita. Ongelman mittaluokka on niin suuri, ettei sitä voi lakaista maton alle vain avaamalla pankin piikki. On puututtava itse ongelmaan", Ahosniemi jyrähtää.
Kysely: Suomalaisten halukkuus ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia laskenut22.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on aiempaa vähemmän vapaaehtoisia vakuutuksia. Suosion lasku koskee kotivakuutusta, vapaaehtoista tapaturmavakuutusta, henkivakuutusta ja vapaaehtoista ajoneuvovakuutusta eli kaskoa. Vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen suosio on pysynyt kyselytutkimuksen mukaan jotakuinkin ennallaan. Asiantuntijan mukaan suosion laskun takana voi olla kiristynyt taloustilanne. Vakuutuksista säästäminen voi kuitenkin käydä kalliiksi, mikäli vahingon sattuessa vakuutusturva ei ole kunnossa. Tiedot selviävät Finanssiala ry:n (FA) teettämästä Vakuutustutkimuksesta. Se on kansalaisille tehtävä kyselytutkimus, jolla on tutkittu suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Edellinen tutkimus on vuodelta 2022.
Kello käy, mutta kasvua ei näy – Tuoreimmissa talousennusteissa silti merkkejä paremmasta20.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreimmissa talousennusteissa Suomen talouskehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen vaisuna. Ensi vuodelle ennustetaan jonkin verran tätä vuotta nopeampaa kasvua. Elo- ja syyskuussa julkaistuista ennusteista alhaisimman arvion Suomen talouskasvusta antavat Suomen Pankki ja Pellervon taloustutkimus PTT, jotka ennakoivat BKT:n kasvavan 0,3 prosenttia vuonna 2025. Korkeinta kasvulukua vuodelle 2025 ennustaa OP Ryhmä, jonka mukaan talous kasvaisi 1,0 prosenttia. Lisääntynyt työttömyys ja yleinen epävarmuus pitävät kotitalouksien kulutuksen matalana. Investoinneissa on kuitenkin vihreän siirtymän tuomaa kasvupotentiaalia. Finanssiala ry (FA) kokoaa sivuilleen listausta pankkien, viranomaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten tuoreimmista talousennusteista. Linkki FA:n taulukoimiin tietoihin löytyy jutun lopusta. Elo- ja syyskuun aikana talousennusteensa julkaisivat OP Ryhmä, Danske Bank, Nordea, Suomen Pankki, Pellervon taloustutkimus PTT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Kuntaraho
Jopa 15-vuotiaita värvätty rahamuuleiksi – Pankkitilin luovuttaminen rikollisten käyttöön voi johtaa raskaisiin rikossyytteisiin ja jopa väkivallan uhkaan18.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Huijauksilla ja muilla rikoksilla hankittujen rahojen alkuperän häivyttämiseen käytetään muulitilejä. Muuli antaa tilinsä rahanpesuun eli rikoksilla saatujen varojen vastaanottamiseen ja edelleen lähettämiseen. Rikolliset värväävät palkkiota vastaan muuleiksi jopa 15-vuotiaita. Finanssiala ry varoittaa, että rahamuuliksi ryhtymällä saattaa helposti saada niskaansa raskaat rikossyytteet. Varojen siirtelyyn muuleja tarvitsevat sekä kotimaiset että ulkomaiset verkkorikolliset. Toiminta on toisinaan ammattimaista rikollisuutta, ja yhteistyön jatkamisesta kieltäytyminen voi johtaa myös väkivaltaan tai sen uhkaan. Lainsäädäntö estää pankkeja vaihtamasta tietoja muulitileistä.
Kutsu: Säästävätkö suomalaiset väärässä paikassa? Ilmoittaudu Vakuutustutkimuksen julkistuswebinaariin 22.9.202516.9.2025 12:52:31 EEST | Tiedote
Vapaaehtoisten vakuutusten suosio on pudonnut selvästi. Asia käy ilmi Finanssiala ry:n (FA) uusimmasta Vakuutustutkimuksesta, joka julkaistaan webinaarin yhteydessä. Mistä ilmiö johtuu? Pitääkö olla huolissaan? Tätä kysymme webinaarissamme maanantaina 22.9.2025 klo 13–13.45. Tervetuloa linjoille!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme