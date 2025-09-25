Jo 25 vuotta kulttuuria ja kohtaamisia Espoossa: Sykettä syksyyn kokoaa seniorit jälleen yhteiseen juhlaan
Espoon vanhusneuvoston Sykettä syksyyn -juhla järjestetään lokakuussa 25. kerran. Lähes 800 vieraan vuosittainen tapahtuma tarjoaa senioreille kulttuurielämyksen lisäksi yhteisöllisyyttä.
Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa järjestettävä Sykettä syksyyn on jo perinne. Se on vakiinnuttanut asemansa Espoon kulttuuritapahtumien joukossa, ja järjestäjälleen Espoon vanhusneuvostolle siitä on tullut eräänlainen lippulaiva.
”Juhla on lisännyt Espoon vanhusneuvoston tunnettuutta ja poikii säännöllisesti yhteydenottoja”, sanoo juhlatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Viitanen.
Tämä oli alun perin juhlan tarkoituskin. Kun vanhusneuvosto oli hiljattain perustettu, syntyi idea tapahtumasta, joka toisi seniorit yhteen ja lisäisi tietoa vanhusneuvoston toiminnasta.
Vanhusneuvoston tavoitteena on palvella Espoon senioriväestöä laajasti. Siinä on myös onnistuttu, minkä Sykettä syksyyn osoittaa.
”Sykettä syksyyn kokoaa paikallisia ihmisiä yhteen. Palaute on aina ollut hyvin myönteistä, ja maksuton tilaisuus bussikuljetuksineen kerää huomattavan määrän myös kohderyhmää, joka ei juuri käytä kulttuurikeskuksen muita palveluita”, Hannu Viitanen kertoo.
Espoossa tapahtumalla on tärkeä tehtävä senioreiden yhteisöllisyyden vahvistajana. Se tarjoaa vierailleen kulttuuria ja mukavia kohtaamisia ja rohkaisee heitä mukaan järjestötoimintaan. Järjestöt näkyvät tapahtumassa laajasti: tapahtuman alussa Espoon ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen senioripalvelut esittäytyvät, ja päävastuu juhlan virallisessa ohjelmassa on eläkeläisjärjestöillä.
Tänäkin vuonna Sykettä syksyyn luottaa ohjelmassaan tuttuihin esiintyjiin ja uusiin kohokohtiin. Juhlassa esiintyvät edellisiltä vuosilta tutut Espoon Veteraanikuoro ja Furorna-kuoro. Nuorten tervehdyksen tuo tällä kertaa Musikinstitutet Kungsvägenin nuorisokuoro Cantiamo.
Tervehdyssanat kuullaan tuttuun tapaan Espoon vanhusneuvoston puheenjohtajalta Olli Männiköltä, ja juhlapuheen pitää Espoon Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen. Iltapäivän kohokohtiin kuuluu Espoon vuoden 2025 eläkeläisen valinta.
Ohjelmiston kruunaa kaksi huippumuusikkoa ja -esiintyjää: pianovirtuoosi ja monista tv-ohjelmistakin tuttu säestäjä Seppo Hovi ja konserttien ja tanssilavojen tunnettu nimi, saksofonisti– laulaja Hannu Lehtonen johdattelevat yhdessä Espoon Veteraanikuoron kanssa yleisön menneisiin vuosikymmeniin tarinoiden ja musiikin siivittämänä.
Sykettä syksyyn järjestetään sunnuntaina 5.10.2025 kello 14.00–17.00 Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Yhteyshenkilöt
Hannu Viitanen
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja, Espoon vanhusneuvosto
Puh. 0405338911
Sähköposti: hannu.viitanen@kolumbus.fi
Erja Tikka
Ohjelmavastaava, Espoon vanhusneuvosto
Puh. 0405329764
Sähköposti: erjahannele.tikka@gmail.com
