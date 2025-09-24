Keski-Suomen hyvinvointialue

Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijää katsellut asiakastietoja perusteetta

24.9.2025 11:04:31 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynyt ilmi kaksi tapausta, joissa hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja aiheetta. Kyseisten työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet.

Ensimmäisessä tapauksessa yksittäinen työntekijä on tarkastellut asiakas- ja potilastietoja perusteetta ajalla 4.10.2024 – 10.2.2025. Tapaus koskee lähes 40 hyvinvointialueen asiakasta. Toisessa tapauksessa yksittäinen työntekijän on tarkastellut perusteettomasti vajaan 100 potilaan tietoja 10.8.2023 - 16.5.2025 välisenä aikana.  

Selvityksessä on käynyt ilmi, että työntekijät ovat katsoneet työhönsä liittyvien tietojen lisäksi perusteettomasti myös muita tietoja hyvinvointialueen potilastietojärjestelmästä. Tietojen katselu on kohdistunut yleisiin henkilötietoihin (nimi, syntymäaika, henkilötunnus), sosiaalihuollon asiakastietoihin ja terveystietoihin. Perusteeton käsittely on kohdistunut henkilöihin, joihin työntekijöillä ei ole ollut tietojen katselun hetkellä hoitosuhdetta eikä muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta.  

-Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme, sanoo johtajaylilääkäri Kati Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.  

-Henkilöstömme on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisilla toimintaohjeilla tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin myönnetään siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä edellyttävät. Tapauksissa epäillään, että työntekijät eivät ole noudattaneet organisaation ohjeita ja ovat käyttäneet heille annettuja käyttöoikeuksia väärin, jatkaa Kinnunen.  

Hyvinvointialueelle ei ole tullut tietoa siitä, että perusteettomasti käsiteltyjä henkilötietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.   

Hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa työnjohdollisiin toimiin. Työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet, eikä heillä ole enää pääsyä hyvinvointialueen henkilörekistereihin tai tietojärjestelmiin.  

Hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Tapauksen käsittely etenee poliisin johdolla. Hyvinvointialue informoi kirjeitse loukkauksen kohteena olevia henkilöitä lähipäivien aikana.  

