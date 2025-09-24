Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijää katsellut asiakastietoja perusteetta
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynyt ilmi kaksi tapausta, joissa hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja aiheetta. Kyseisten työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet.
Ensimmäisessä tapauksessa yksittäinen työntekijä on tarkastellut asiakas- ja potilastietoja perusteetta ajalla 4.10.2024 – 10.2.2025. Tapaus koskee lähes 40 hyvinvointialueen asiakasta. Toisessa tapauksessa yksittäinen työntekijän on tarkastellut perusteettomasti vajaan 100 potilaan tietoja 10.8.2023 - 16.5.2025 välisenä aikana.
Selvityksessä on käynyt ilmi, että työntekijät ovat katsoneet työhönsä liittyvien tietojen lisäksi perusteettomasti myös muita tietoja hyvinvointialueen potilastietojärjestelmästä. Tietojen katselu on kohdistunut yleisiin henkilötietoihin (nimi, syntymäaika, henkilötunnus), sosiaalihuollon asiakastietoihin ja terveystietoihin. Perusteeton käsittely on kohdistunut henkilöihin, joihin työntekijöillä ei ole ollut tietojen katselun hetkellä hoitosuhdetta eikä muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta.
-Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme, sanoo johtajaylilääkäri Kati Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
-Henkilöstömme on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisilla toimintaohjeilla tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin myönnetään siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä edellyttävät. Tapauksissa epäillään, että työntekijät eivät ole noudattaneet organisaation ohjeita ja ovat käyttäneet heille annettuja käyttöoikeuksia väärin, jatkaa Kinnunen.
Hyvinvointialueelle ei ole tullut tietoa siitä, että perusteettomasti käsiteltyjä henkilötietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.
Hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa työnjohdollisiin toimiin. Työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet, eikä heillä ole enää pääsyä hyvinvointialueen henkilörekistereihin tai tietojärjestelmiin.
Hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Tapauksen käsittely etenee poliisin johdolla. Hyvinvointialue informoi kirjeitse loukkauksen kohteena olevia henkilöitä lähipäivien aikana.
Yhteyshenkilöt
Kati KinnunenjohtajaylilääkäriKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 432 4642kati.kinnunen@hyvaks.fi
Marena PaahtoSosiaalihuollon johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintakeskus Helperi Joutsassa muuttaa palvelukeskus Jousen tiloihin24.9.2025 10:37:08 EEST | Tiedote
Toimintakeskus Helperi muuttaa uudempiin ja toimivampiin tiloihin palvelukeskus Jouseen. Helperin toiminta Jousen tiloissa käynnistyy maanantaina 13.10. Helperin toiminta on suljettuna 29.9.–12.10. muuton ja syyslomaviikon vuoksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle Saarijärvellä – muuttopäivänä 25.9. sosiaalihuollon palvelut hoitavat vain kiireelliset asiat23.9.2025 16:02:58 EEST | Tiedote
Saarijärvellä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät saman katon alle 25.9.2025. Muuttopäivänä aikuissosiaalityön palveluissa, ikääntyneiden asiakasohjauksessa, omaishoidon palveluissa ja vammaissosiaalityön palveluissa hoidetaan ainoastaan kiireelliset asiat. Normaali toiminta jatkuu 26.9.
Seniorikeskus verkossa tukee ikääntyvien itse- ja omahoitoa23.9.2025 08:56:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on koonnut verkkosivuilleen ikääntyville suunnatun Seniorikeskus verkossa -sivuston. Sivusto tarjoaa tietoa ikääntymisestä elämänvaiheena sekä neuvontaa ja ohjausta hyvän arjen tueksi. Lisäksi sivusto kokoaa ikääntyvien ennaltaehkäisevän tuen verkkoasiointikanavat helposti löydettäviksi yhteen paikkaan.
Muutoksia Karstulan ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemien päiväaikaiseen kiirevastaanottoon23.9.2025 08:43:11 EEST | Tiedote
Karstulan ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemien päiväaikaisen kiirevastaanoton järjestelyihin tulee muutoksia ajalle 1.10.–31.12.2025. Lokakuun alusta lähtien Karstulan asiakkaiden päiväaikainen kiirevastaanotto järjestetään Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla ja Pihtiputaan asiakkaiden vastaava palvelu Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla.
Muuramen neuvolassa kokeillaan syksyllä uutta toimintamallia 4-vuotiaiden terveystarkastuksissa22.9.2025 10:03:41 EEST | Tiedote
Muuramen neuvola kokeilee uutta toimintamallia, jossa 4-vuotiaiden terveystarkastukset toteutetaan osin päiväkodissa, mikä tekee niistä lapsiystävällisempiä ja perheille joustavampia. Kokeilu kestää kevääseen 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme