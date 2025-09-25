Aurinkoahvenen torjunta Nuuksion Laihalammella onnistui alustavien havaintojen mukaan – Laihalampea voi taas käyttää normaalisti

Hakjärven luonnonsuojelualueella sijaitseva Laihalampi eli Lajalampi käsiteltiin maanantaina 11.8. vieraslaji aurinkoahvenen (Lepomis gibbosus) hävittämiseksi. Vieraslajien torjunta on tärkeää, sillä ne heikentävät alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia, mikä johtaa lopulta niiden häviämiseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Aurinkoahven uhkasi levitä lammesta Nuuksion Pitkäjärveen ja sitä kautta Espoonlahteen.

Torjunta-aine vaikutti heti torjuntapäivänä toivotusti. Lammesta on poistettu kuolleita kaloja, joista suurin osa on ollut aurinkoahvenia. Lopulliset tulokset siitä, saatiinko aurinkoahven hävitettyä Laihalammesta, saadaan ensi kesän koekalastuksissa.

Torjunta ei aiheuttanut vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäröivälle luonnolle

Aurinkoahvenen torjuntaan käytettiin rotenonia, joka on kohdennettu kiduksellisiin eläimiin eli kaloihin. Se on biohajoava aine, jonka hajoamisnopeuteen vaikuttavat esimerkiksi lämpö, auringonvalo sekä happamuusaste.

Torjunnasta ei ole ollut vaaraa lähialueiden asukkaille, eikä kaupungin tietoon ole tullut ilmoituksia siitä, että käsittelystä olisi aiheutunut haittaa eläimille tai ihmisille. Laihalampi pysyi varotoimena poissa käytöstä viisi viikkoa torjunnan jälkeen. Torjunnalla ei ollut vaikutuksia muihin alueen vesistöihin.

Aurinkoahvenen torjunnasta saatiin oppeja vieraslajien torjuntaan

Nuuksiossa tehty torjunta oli Suomessa ainutkertainen, mutta muualla Euroopassa rotenonilla on käsitelty esimerkiksi kokonaisia lohijokia lohiloisen torjumiseksi.

“Kokemukset ovat herättäneet kiinnostusta muuallakin Suomessa, sillä vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta monin paikoin. Vieraslajien torjumiseksi kehitetään jatkuvasti osaamista ja menetelmiä. Torjuntaoperaatio herätti ymmärrettävästi myös huolta ihmisten ja eläinten turvallisuudesta. Viestintää torjunnan syistä ja seurauksista tarvitaan jatkossa enemmän”, sanoo ympäristötietopäällikkö Mira Soini Espoon kaupungilta.

Laihalammella jatketaan seuraavaksi lajiston palautumisen ja aurinkoahvenen torjunnan onnistuneisuuden seurantaa. Tärkeää on myös lisätä tietoisuutta vieraslajeista, jotta ihmiset eivät päästä niitä luontoon tahallisesti tai tahattomasti. Esimerkiksi akvaario- ja lammikkokalana tunnettu aurinkoahven on päässyt Laihalampeen hyvin todennäköisesti ihmisen tuomana.