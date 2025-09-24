Toimintakeskus Helperi Joutsassa muuttaa palvelukeskus Jousen tiloihin
Toimintakeskus Helperi muuttaa uudempiin ja toimivampiin tiloihin palvelukeskus Jouseen. Helperin toiminta Jousen tiloissa käynnistyy maanantaina 13.10. Helperin toiminta on suljettuna 29.9.–12.10. muuton ja syyslomaviikon vuoksi.
– Uudessa toimipisteessä Jousessa on turvallinen sisäpiha ja mahdollisuus yhteistyöhön esimerkiksi ikääntyneiden päivätoiminnan kanssa, kertoo palveluvastaava Heidi Mäenpää tyytyväisenä.
Toiminta jatkuu kuten ennenkin – muuttoon valmistaudutaan yhdessä
Tilamuutoksella ei ole vaikutuksia päivätoimintaan, vaan toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyvät samana kuin ennen muuttoa. Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa muun muassa keskustelemalla asiasta ja tutustumalla uuteen tilaan etukäteen.
Hyvinvointialue on vuokralla niin Helperin nykyisessä kuin uudessa toimitilassa.
Toimintakeskus Helperi tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille.
Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta.
Yhteyshenkilöt
Palveluvastaava Heidi Mäenpää, p. 040 156 3521, heidi.maenpaa(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut
Palvelupäällikkö Juho Suortti, p. 050 435 2770, juho.suortti(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
