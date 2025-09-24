Toimintakeskus Helperi Joutsassa muuttaa palvelukeskus Jousen tiloihin

– Uudessa toimipisteessä Jousessa on turvallinen sisäpiha ja mahdollisuus yhteistyöhön esimerkiksi ikääntyneiden päivätoiminnan kanssa, kertoo palveluvastaava Heidi Mäenpää tyytyväisenä.

Toiminta jatkuu kuten ennenkin – muuttoon valmistaudutaan yhdessä

Tilamuutoksella ei ole vaikutuksia päivätoimintaan, vaan toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyvät samana kuin ennen muuttoa. Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa muun muassa keskustelemalla asiasta ja tutustumalla uuteen tilaan etukäteen.

Hyvinvointialue on vuokralla niin Helperin nykyisessä kuin uudessa toimitilassa.

Toimintakeskus Helperi tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille.

Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta.