Kela kehittää vammaisetuuksien viestintää – kerro, mitä tietoa tarvitset asiakkaiden tukemiseen
Kela kerää näkemyksiä siitä, millaista tietoa ja tukea sote-alan ammattilaiset, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit tarvitsevat vammaisetuuksiin liittyvässä työssään. Vastauksilla parannetaan viestintää ja yhteistyötä, jotta asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen olisi mahdollisimman sujuvaa.
Kela toteuttaa kyselyn, jolla kerätään palautetta vammaisetuuksiin liittyvästä viestinnästä ja yhteistyöstä. Toivomme vastauksia erityisesti niiltä, jotka ohjaavat asiakkaita Kelan vammaisetuuksien piiriin tai kohtaavat asiakkaita, joille etuudet voivat olla ajankohtaisia.
Kyselyssä käsitellään kolmea osa-aluetta: verkkosivujen arviointia, vammaisetuuksiin liittyvää asiakasohjausta sekä yhteistyötä Kelan kanssa. Kysely käsittelee kaikkia kolmea vammaisetuutta: alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea.
Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Kysely on avoinna 30.11.2025 asti.
