Veronika Honkasalo: Kansainvälisen yhteisön on turvattava avustuslaivueen matka Gazaan

Minja Koskela: Toimeentulotuen leikkaukset vaarantavat perus- ja ihmisoikeudet – kohtuuton esitys on peruttava 24.9.2025 11:04:07 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Orpon hallitusta vetämään pois esityksensä toimeentulotuen leikkauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuosien 2024–2027 indeksijäädytykset ja toimeentulotukeen tehtävät leikkaukset eivät ole ongelmattomia perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valossa, kun otetaan huomioon yhteisvaikutukset eri ihmisryhmiin.