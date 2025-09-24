Veronika Honkasalo: Kansainvälisen yhteisön on turvattava avustuslaivueen matka Gazaan
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Veronika Honkasalo ilmaisee syvän huolensa Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen tilanteesta. Järjestäjien mukaan laivue on joutunut lennokki-iskujen ja muiden hyökkäysten kohteeksi matkallaan Gazaan. Mukana on useita kansainvälisiä ihmisoikeusaktivisteja, myös suomalaisia.
– Kyseessä on laivue, joka kuljettaa humanitaarista apua gazalaisille. Nämä rohkeat kansalaiset tekevät nyt sen, mitä valtioiden olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laivueen kulkua kansainvälisillä vesillä ei voida estää eikä vapaaehtoisiin saa kohdistaa väkivaltaa, Honkasalo painottaa.
Myös YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija Francesca Albanese on reagoinut iskuihin ja vaatinut, että kansainvälisen yhteisön on turvattava laivueen turvallisuus.
Honkasalon mukaan myös Suomen hallituksen ja EU:n on vaadittava Israelia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja turvaamaan avustusten pääsy perille. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä Honkasalo on jo kaksi viikkoa sitten vedonnut ulkoministeri Valtoseen, jotta Suomi huolehtisi Sumud Flotillan turvallisuudesta.
– Israelin valtionjohto on kansainvälisissä rikossyytteissä hirvittävimmistä rikoksista ihmisyyttä vastaan. On selvää, että apua kuljettavat vapaaehtoiset näyttäytyvät Israelille vihollisina, vaikka laivue on kuljettamassa äidinmaidonkorviketta ja muita välttämättömyyksiä nälänhätää kärsivälle kansalle.
– Suomen on ilmaistava, ettei se hyväksy hyökkäyksiä avustuslaivueita vastaan. Israelille on tehtävä selväksi, että se ei ole kansainvälisen oikeuden yläpuolella. Israelia kohtaan on asetettava pakotteita välittömästi, Honkasalo vaatii.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
