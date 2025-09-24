Tampereelle tärähti Kenosta 200 000 euron voitto - Voittorivi on pelattu Kalevan Prismassa
Tampereen Kalevan Prisman asiakas voitti tiistaina Kenon ilta-arvonnasta 200 000 euroa.
Kenosta osui tiistai-illan arvonnasta 200 000 euron voitto Tampereen Kalevan Prisman asiakkaalle.
Voitto tuli Kenon tiistain ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja yhden euron panoksella. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on 200 000.
Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.
Vuoden suurimmat voitot Kenosta
|Vesanto 24.7.
|1 400 000 €
|Seinäjoki 11.1.
|1 000 000 €
|Lohja 10.5.
|900 000 €
|Tampere 12.7.
|700 000 €
|Nokia 23.2.
|500 000 €
|Kotka 11.1.
|500 000 €
|Helsinki 30.7.
|500 000 €
