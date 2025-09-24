Veikkaus Oy

Tampereelle tärähti Kenosta 200 000 euron voitto - Voittorivi on pelattu Kalevan Prismassa

24.9.2025 10:58:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tampereen Kalevan Prisman asiakas voitti tiistaina Kenon ilta-arvonnasta 200 000 euroa.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Kenosta osui tiistai-illan arvonnasta 200 000 euron voitto Tampereen Kalevan Prisman asiakkaalle.

Voitto tuli Kenon tiistain ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja yhden euron panoksella. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on 200 000.

Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.

Vuoden suurimmat voitot Kenosta

Vesanto 24.7. 1 400 000 €
Seinäjoki 11.1. 1 000 000 €
Lohja 10.5. 900 000 €
Tampere 12.7. 700 000 €
Nokia 23.2. 500 000 €
Kotka 11.1. 500 000 €
Helsinki 30.7. 500 000 €

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye