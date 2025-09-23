Uudellamaalla uutta päällystettä sai tänä vuonna noin 630 kilometriä tietä
Korjausvelkarahoitus mahdollisti panostuksia myös alemman tieverkon kunnostukseen. Päällystyskausi on Uudellamaalla loppusuoralla, ja viimeiset kohteet valmistuvat lokakuun lopussa.
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella päällystetään tänä vuonna noin 630 kilometriä tietä.
"Lopulliset toteumat selviävät vuoden lopulla", kertoo ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen
Suurimpia urakoita ovat olleet valtatie 4 Onkiniemi–Hartola (21,8 km), valtatie 3 Riihimäki–Uhkoila (28 km), valtatie 1 Grumböle–Veikkola (13,5 km) sekä seututie 3173 Lahdenpohja (19,7 km), jossa tehtiin myös rakenteenparannuksia. Lisäksi kävely- ja pyöräilyväyliä on päällystetty yhteensä noin 31 kilometriä muun muassa Padasjoella, Lammilla, Karkkilassa ja Siuntiossa.
Vähemmällä rahalla enemmän rakenteellisia parannuksia
Noin 80 prosenttia tämän vuoden päällystystöistä on jo valmistunut, ja loput saadaan päätökseen lokakuun lopulla. Työt on ajoitettu mahdollisuuksien mukaan yöaikaan, erityisesti pääkaupunkiseudun vilkkailla väylillä. Vakavilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka joitakin omaisuusvahinkoja onkin sattunut.
Päällystämiseen on käytetty 71,8 miljoonaa euroa. Korjausvelkarahoituksen turvin rahaa on voitu suunnata erityisesti alemman verkon teihin, jotka vaativat usein myös rakenteellisia kunnostuksia ja kuivatuksen parantamista.
"Rahoitus koostuu pääasiassa perustiepidon määrärahasta sekä erillisestä korjausvelkarahasta. Näiden lisäksi Uudellamaalla on joitakin päällystyskohteita, joihin on myönnetty eduskunnan jakovararahoitusta. Viime vuoteen verrattuna rahoitustaso on tänä vuonna noin viidenneksen vähemmän", Nevalainen toteaa.
Kuntomittausten valmistuttua selviää, miten päällystykset ovat vaikuttaneet tieverkon tilanteeseen. Ennusteiden mukaan vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto pysyy ennallaan, mutta alemman verkon tilanne voi hieman kohentua.
" Ensisijaisesti tarvittaisiin lisää rahoitusta, jotta voitaisiin panostaa enemmän alemman verkon teiden kunnostamiseen ja saataisiin huonokuntoisten päällysteiden määrää vähennettyä eli poistettua korjausvelkaa. Päällystämisen lisäksi erittäin tärkeää on huolehtia toimivasta kuivatuksesta sekä teiden rakenteellisesta kunnosta. Kauan sitten rakennetut tiet eivät ole mitoitettu nykyisille liikennemäärille tai ajoneuvojen painoille, joka näkyy erilaisina rakenteellisina vaurioina", Nevalainen sanoo lopuksi.
niklas.nevalainen(at)ely-keskus.fi, puh 0295 021 234
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
