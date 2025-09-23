Uudenmaan ELY-keskus

Uudellamaalla uutta päällystettä sai tänä vuonna noin 630 kilometriä tietä

24.9.2025 13:06:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Korjausvelkarahoitus mahdollisti panostuksia myös alemman tieverkon kunnostukseen. Päällystyskausi on Uudellamaalla loppusuoralla, ja viimeiset kohteet valmistuvat lokakuun lopussa.

Tiejyrä työskentelee iltahämärässä valtatiellä 25 Lohjalla.
Päällystystöitä valtatiellä 25 Suninhaassa Lohjalla. Miikka Himmi

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella päällystetään tänä vuonna noin 630 kilometriä tietä.

"Lopulliset toteumat selviävät vuoden lopulla", kertoo ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen

Suurimpia urakoita ovat olleet valtatie 4 Onkiniemi–Hartola (21,8 km), valtatie 3 Riihimäki–Uhkoila (28 km), valtatie 1 Grumböle–Veikkola (13,5 km) sekä seututie 3173 Lahdenpohja (19,7 km), jossa tehtiin myös rakenteenparannuksia. Lisäksi kävely- ja pyöräilyväyliä on päällystetty yhteensä noin 31 kilometriä muun muassa Padasjoella, Lammilla, Karkkilassa ja Siuntiossa.

Vähemmällä rahalla enemmän rakenteellisia parannuksia

Noin 80 prosenttia tämän vuoden päällystystöistä on jo valmistunut, ja loput saadaan päätökseen lokakuun lopulla. Työt on ajoitettu mahdollisuuksien mukaan yöaikaan, erityisesti pääkaupunkiseudun vilkkailla väylillä. Vakavilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka joitakin omaisuusvahinkoja onkin sattunut.

Päällystämiseen on käytetty 71,8 miljoonaa euroa. Korjausvelkarahoituksen turvin rahaa on voitu suunnata erityisesti alemman verkon teihin, jotka vaativat usein myös rakenteellisia kunnostuksia ja kuivatuksen parantamista.

"Rahoitus koostuu pääasiassa perustiepidon määrärahasta sekä erillisestä korjausvelkarahasta. Näiden lisäksi Uudellamaalla on joitakin päällystyskohteita, joihin on myönnetty eduskunnan jakovararahoitusta. Viime vuoteen verrattuna rahoitustaso on tänä vuonna noin viidenneksen vähemmän", Nevalainen toteaa.

Alt%20text%3A%20Asfalttikone%20tekee%20p%E4%E4llystyst%F6it%E4%20valtatiell%E4%2025%20mets%E4n%20reunustamalla%20alueella.%20Yksi%20ty%F6ntekij%E4%20tarkastaa%20asiakirjoja%20tien%20reunalla.
Päällystystöitä valtatiellä 25 Lappohjassa Hangossa. Miikka Himmi

Kuntomittausten valmistuttua selviää, miten päällystykset ovat vaikuttaneet tieverkon tilanteeseen. Ennusteiden mukaan vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto pysyy ennallaan, mutta alemman verkon tilanne voi hieman kohentua.

" Ensisijaisesti tarvittaisiin lisää rahoitusta, jotta voitaisiin panostaa enemmän alemman verkon teiden kunnostamiseen ja saataisiin huonokuntoisten päällysteiden määrää vähennettyä eli poistettua korjausvelkaa. Päällystämisen lisäksi erittäin tärkeää on huolehtia toimivasta kuivatuksesta sekä teiden rakenteellisesta kunnosta. Kauan sitten rakennetut tiet eivät ole mitoitettu nykyisille liikennemäärille tai ajoneuvojen painoille, joka näkyy erilaisina rakenteellisina vaurioina", Nevalainen sanoo lopuksi.

Avainsanat

uusimaapäällystystyöt

Yhteyshenkilöt

ELY-keskus, kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen niklas.nevalainen(at)ely-keskus.fi, puh 0295 021 234

Kuvat

Tiejyrä työskentelee iltahämärässä valtatiellä 25 Lohjalla.
Päällystystöitä valtatiellä 25 Suninhaassa Lohjalla.
Miikka Himmi
Lataa
Alt text: Asfalttikone tekee päällystystöitä valtatiellä 25 metsän reunustamalla alueella. Yksi työntekijä tarkastaa asiakirjoja tien reunalla.
Päällystystöitä valtatiellä 25 Lappohjassa Hangossa.
Miikka Himmi
Lataa

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland stödde i år restaureringsprojekt för vattendrag med 1,2 miljoner euro22.9.2025 11:05:00 EEST | Pressmeddelande

Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland genomförs även i år med hjälp av flera påbörjande eller fortsatta restaureringsprojekt. I Raseborg fortsätter projektet Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård, vars huvudsakliga mål är en betydande minskning av näringsbelastningen i havet. I Sjundeå ås avrinningsområde fortsätter restaureringen av Sjundeå å och vårdfisket i Sjundeå ås källsjöar. Även fortsättningsprojektet för restaurering av Hiidenvesi fick understöd.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye