Metsämaaperän monimuotoisuus on teemana Villa Elfvikin syksyn tapahtumissa

24.9.2025 11:02:29 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Millä tavoin maaperä, metsät ja mikrobit kietoutuvat yhteen planeettamme hyvinvoinnin kanssa? Miten muodostaa yhteys siihen, mikä jää meiltä näkymättömiin? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia taiteilijoiden ja tutkijoiden vuoropuhelussa Maaperäläiset -näyttelyssä ja sen oheistapahtumissa. Näyttely esillä Villa Elfvikin luontotalossa 2.10.-26.11.2025.

Keltainen juliste, jossa lukee: "2.10.–26.11.2025 Maaperäläiset Villa Elfvikissä." Tausta koristeltu mustilla piirroskuvilla maaperän pienesliöistä.

Maaperäläiset (Soil Dwellers) - näyttely lähestyy metsämaaperän ekosysteemejä ja eliöitä yhdessä taiteilijoiden Liina Aalto-Setälän, Alma Heikkilän, Riikka Keräsen ja Teemu Lehmusruusun kanssa.

Taiteilijoiden teokset ja työskentelytavat ovat juurtuneet syvälle metsän monilajisiin yhteisöihin. Yhteyttä rakennetaan havaintojen, leikin, tutkimuksen ja tarinankerronnan kautta. Teoksissa maaperä jatkaa hioutumistaan taiteilijan työparina, samalla kun sen eliöt kietoutuvat unenomaisiksi ehdotuksiksi elämästä.

Näyttelyyn pääsee tutustumaan opastetusti kahtena sunnuntaina: 2.11. klo 13 englanniksi ja 23.11. klo 13 suomeksi. Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään myös kurssipäivä opettajille ja työpajoja koululaisille.

Metsämaaperän eliöt ja monimuotoisuus -kurssipäivä tarjoaa monialaisia näkökulmia metsäekosysteemeihin, maaperässä piilottelevaan elämään, ympäristösuhteeseen ja ihmistoiminnan vaikutuksiin.  Ohjelma kannustaa vuoropuheluun, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja ymmärrystä kasvatuksen, tieteen ja taiteen aloilla työskentelevien ammattilaisten välillä.

Päivässä kuullaan luentoja kasvattajilta, tutkijoilta ja taiteilijoilta: Jussi Heinonsalo (Metsämaatieteen professori, Helsingin yliopisto), Riikka Hohti (Kasvatuksen, etiikan ja kestävän tulevaisuuden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto), Teemu Lehmusruusu (taiteilija, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto) ja Saana Kataja-aho (FT, Yliopiston opettaja, Jyväskylän Yliopisto).

Kokonaisuuden toteutuksesta vastaa taiteilijoiden, taidekasvattajien, biologien ja tutkijoiden ryhmä Evoluutiopajat (Evolution in Action), joka kehittää työpajoja ja opetusmateriaaleja yhdistäen tiedekasvatusta ja taidepohjaista työskentelyä.  Evoluutiopajat toimii Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alaisuudessa, osana Koneen Säätiön Metsän puolella rahoittamaa Muumaa-hanketta.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Café Elfvik palvelee sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Näyttely ja sen oheistapahtumat maksuttomia.

Yhteyshenkilöt

Taidekasvattaja Tiina Arjukka Hirvonen, puh. 044 566 0806, evoluutiopajat@gmail.com

Kuvat

Liina Aalto-Setälä, Vieras tulevaisuudesta kuiskii varoituksia huomisesta.
Liina Aalto-Setälä, Vieras tulevaisuudesta kuiskii varoituksia huomisesta.
Riikka Keränen, Katoava kivi.
Riikka Keränen, Katoava kivi.
Alma Heikkilä
Alma Heikkilä
Teemu Lehmusruusu, Sleepwalkers of the Latent land.
Teemu Lehmusruusu, Sleepwalkers of the Latent land.
Villa Elfvikin luontotalo

Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.

Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan. 

Kaupunginhallitus saa selostuksen Espoonlahden uimahallin sijoittamisesta nykyisen uimahallin viereen18.9.2025 14:30:47 EEST | Tiedote

Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo selostaa kaupunginhallitukselle 22.9. Espoonlahden uuden uimahallin mahdollista sijaintia. Kaupungin tekemässä lähtötietoselvityksessä uuden uimahallin paikkaa on selvitetty laajasti. Kokonaisuutena parhaana paikkana selvityksessä pidetään nykyisen uimahallin vieressä olevaa Espoonlahden päiväkodin tonttia. Samassa yhteydessä on selvitetty päiväkodin rakentamista entiselle paloaseman tontille.

