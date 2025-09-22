Metsämaaperän monimuotoisuus on teemana Villa Elfvikin syksyn tapahtumissa

Maaperäläiset (Soil Dwellers) - näyttely lähestyy metsämaaperän ekosysteemejä ja eliöitä yhdessä taiteilijoiden Liina Aalto-Setälän, Alma Heikkilän, Riikka Keräsen ja Teemu Lehmusruusun kanssa.

Taiteilijoiden teokset ja työskentelytavat ovat juurtuneet syvälle metsän monilajisiin yhteisöihin. Yhteyttä rakennetaan havaintojen, leikin, tutkimuksen ja tarinankerronnan kautta. Teoksissa maaperä jatkaa hioutumistaan taiteilijan työparina, samalla kun sen eliöt kietoutuvat unenomaisiksi ehdotuksiksi elämästä.

Näyttelyyn pääsee tutustumaan opastetusti kahtena sunnuntaina: 2.11. klo 13 englanniksi ja 23.11. klo 13 suomeksi. Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään myös kurssipäivä opettajille ja työpajoja koululaisille.

Metsämaaperän eliöt ja monimuotoisuus -kurssipäivä tarjoaa monialaisia näkökulmia metsäekosysteemeihin, maaperässä piilottelevaan elämään, ympäristösuhteeseen ja ihmistoiminnan vaikutuksiin. Ohjelma kannustaa vuoropuheluun, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja ymmärrystä kasvatuksen, tieteen ja taiteen aloilla työskentelevien ammattilaisten välillä.

Päivässä kuullaan luentoja kasvattajilta, tutkijoilta ja taiteilijoilta: Jussi Heinonsalo (Metsämaatieteen professori, Helsingin yliopisto), Riikka Hohti (Kasvatuksen, etiikan ja kestävän tulevaisuuden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto), Teemu Lehmusruusu (taiteilija, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto) ja Saana Kataja-aho (FT, Yliopiston opettaja, Jyväskylän Yliopisto).

Kokonaisuuden toteutuksesta vastaa taiteilijoiden, taidekasvattajien, biologien ja tutkijoiden ryhmä Evoluutiopajat (Evolution in Action), joka kehittää työpajoja ja opetusmateriaaleja yhdistäen tiedekasvatusta ja taidepohjaista työskentelyä. Evoluutiopajat toimii Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alaisuudessa, osana Koneen Säätiön Metsän puolella rahoittamaa Muumaa-hanketta.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Café Elfvik palvelee sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Näyttely ja sen oheistapahtumat maksuttomia.