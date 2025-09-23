SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta ja siksi hallitus pahentaa työttömyyttä

- Orpon hallituksen kaudella kohtaanto-ongelma on hävinnyt, koska työpaikkoja ei ole. Orpon ajatus, jonka mukaan ihmiset ovat työttömänä saadakseen sosiaaliturvaa, on täysin vieraantunut ja loukkaa työttömäksi jääneitä ihmisiä. Työttömyys ylitti 10 % ensimmäistä kertaa 90-luvun laman jälkeen ja avoimia työpaikkoja on alle 30 000, kun työttömiä on 267 000, Mäkynen kertaa.

Kauppakamarissa pitämänsä puheen mukaan Orpon hallitus on halunnut suojata viimesijaisen toimeentulon saajia eli heikoimmassa asemassa olevia. Sosiaali- ja terveysministeriön uuden arvion mukaan 31 000 lasta putoaa köyhyyteen hallituksen leikkausten myötä. Ministeriön mukaan tähän mennessä tehdyt leikkaukset ovat osuneet aiempaa arviota kovemmin viimesijaisen toimeentulon saajiin.

- Orpon ihmiskuva on ihmisiä voittajiin ja häviäjiin jakava ja pienituloisia väheksyvä. Työttömyys johtuu ennen kaikkea työpaikkojen puutteesta. Lisäksi ihmisten terveysongelmat, vanhentunut koulutus, asuinpaikka ja omaisista huolehtiminen vaikeuttavat työllistymistä. Köyhyyden ja toimeentulovaikeuksien lisääminen kuormittaa työttömiä entisestään eikä suinkaan työllistä ihmisiä, vaan pitkittää työttömyyttä. Samoin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja koulutusleikkaukset lisäävät työttömyyttä, Mäkynen sanoo.

Hallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa ja on pidentänyt huonosti ajoitetuilla ja kohdennetuilla leikkauksillaan taantumaa. Ministerit julistavat talouden käännettä, mutta suomalaiset joutuvat pettymään, kun kasvun sijaan tulee vain uusia leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville.

- Suomen kasvun suurin ongelma on kotimaisen kulutuksen heikkoudessa. Tämä on suoraa seurausta hallituksen leikkauspolitiikasta, kun ihmiset joutuvat varautumaan työttömyyttä varten, kun eivät voi luottaa hallituksen työllisyyspolitiikkaan tai työttömyysturvaan, Mäkynen päättää.