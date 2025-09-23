SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta ja siksi hallitus pahentaa työttömyyttä
Pääministeri Petteri Orpo puolusteli keskiviikkoaamuna Keskuskauppakamarin veropäivässä hallituksen talouskuripolitiikkaa. Erityisesti pääministeri perusteli pienituloisiin kohdistuvia suuria sosiaaliturvaleikkauksia ja suurituloisten veronalennuksia. Orpon mukaan Suomessa oli sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannusti elämään tuilla. Perusteeksi tälle Orpo esitti, että Suomessa oli samaan aikaan avoimia työpaikkoja mutta myös työttömiä. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan Orpo on vieraantunut suomalaisten työttömien tilanteesta.
- Orpon hallituksen kaudella kohtaanto-ongelma on hävinnyt, koska työpaikkoja ei ole. Orpon ajatus, jonka mukaan ihmiset ovat työttömänä saadakseen sosiaaliturvaa, on täysin vieraantunut ja loukkaa työttömäksi jääneitä ihmisiä. Työttömyys ylitti 10 % ensimmäistä kertaa 90-luvun laman jälkeen ja avoimia työpaikkoja on alle 30 000, kun työttömiä on 267 000, Mäkynen kertaa.
Kauppakamarissa pitämänsä puheen mukaan Orpon hallitus on halunnut suojata viimesijaisen toimeentulon saajia eli heikoimmassa asemassa olevia. Sosiaali- ja terveysministeriön uuden arvion mukaan 31 000 lasta putoaa köyhyyteen hallituksen leikkausten myötä. Ministeriön mukaan tähän mennessä tehdyt leikkaukset ovat osuneet aiempaa arviota kovemmin viimesijaisen toimeentulon saajiin.
- Orpon ihmiskuva on ihmisiä voittajiin ja häviäjiin jakava ja pienituloisia väheksyvä. Työttömyys johtuu ennen kaikkea työpaikkojen puutteesta. Lisäksi ihmisten terveysongelmat, vanhentunut koulutus, asuinpaikka ja omaisista huolehtiminen vaikeuttavat työllistymistä. Köyhyyden ja toimeentulovaikeuksien lisääminen kuormittaa työttömiä entisestään eikä suinkaan työllistä ihmisiä, vaan pitkittää työttömyyttä. Samoin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja koulutusleikkaukset lisäävät työttömyyttä, Mäkynen sanoo.
Hallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa ja on pidentänyt huonosti ajoitetuilla ja kohdennetuilla leikkauksillaan taantumaa. Ministerit julistavat talouden käännettä, mutta suomalaiset joutuvat pettymään, kun kasvun sijaan tulee vain uusia leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville.
- Suomen kasvun suurin ongelma on kotimaisen kulutuksen heikkoudessa. Tämä on suoraa seurausta hallituksen leikkauspolitiikasta, kun ihmiset joutuvat varautumaan työttömyyttä varten, kun eivät voi luottaa hallituksen työllisyyspolitiikkaan tai työttömyysturvaan, Mäkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Matias MäkynenSDP:s vice ordförande, riksdagsledamotPuh:040 509 4409matias.makynen@riksdagen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen oikeistohallituksen talouspolitiikalle23.9.2025 12:29:32 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheen budjetin lähetekeskustelussa piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Alla puhe kokonaisuudessaan.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt se on varmaa: Perussuomalaiset hylkäsivät lopullisesti työntekijät12.9.2025 15:41:48 EEST | Tiedote
Hallitus on sopinut lakiesityksestä, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden irtisanomista. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesityksestä poistettiin alisuoriutumista ja varoitusmenettelyä koskeneet kohdat, mutta työntekijöiden asemaa merkittävästi heikentävä muutos on ennallaan: jatkossa irtisanomiseen riittäisi vain asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
SDP:n Näkkäläjärvi: STT:n merkitys korostuu disinformaation aikakaudella – hallituksen toimittava11.9.2025 16:36:38 EEST | Tiedote
Sanoma ilmoitti tällä viikolla vähentävänsä Suomen tietotoimisto STT:n palveluiden käyttöä tai luopuvansa niistä jopa kokonaan. Päätöksen myötä STT:n tulevaisuuden toimintamahdollisuudet ovat vaakalaudalla. Hallituksen on etsittävä keinoja laadukkaan ja riippumattoman suomalaisen uutistoiminnan turvaamiseksi, vaatii SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Sammallahden show ei kätke hallituksen epäonnistumisia9.9.2025 15:17:49 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen Tere Sammallahden vaatimusta sosiaaliturvan rajaamisesta vain Suomen kansalaisille mediatemppuna, jonka tarkoituksena on piilottaa hallituksen leikkauspolitiikka somepöyristyksen pilven taa.
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Suomi teki rohkean päätöksen Palestiinan suhteen5.9.2025 12:02:02 EEST | Tiedote
”Suomen päätös liittyä New Yorkin julkilausumaan on oikea ja ulkoministerin ja pääministerin vastuullinen toiminta ansaitsee kiitoksen. Ratkaisu vahvistaa Suomen uskottavuutta kansainvälisesti ja onkin tärkeää, etteivät hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat heikennä tätä viestiä”, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme