Sofia Virta: Hallitus tekee historiallisen huonoa köyhyyspolitiikkaa – “kuvitteletteko te, että joku vanhempi valitsee kasvattaa lapsensa köyhyydessä?”
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta haluaa tietää, miten hallitus aikoo turvata perheiden tukipalvelut lisääntyvän lapsiköyhyyden keskellä, kun se samaan aikaan leikkaa järjestöiltä, perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta.
Tänään julkaistujen sosiaali- ja terveysministeriön tuoreiden arvioiden mukaan hallituksen jo toteuttamien sosiaaliturvaleikkausten sekä vielä tulossa olevien leikkausten yhteisvaikutuksesta jopa 31 000 lasta putoaa köyhyysrajan alapuolelle.
– Kuvitteletteko te, että joku vanhempi valitsee kasvattaa lapsensa köyhyydessä, että se on valinta? Siltä nimittäin näyttää, kun te tietoisesti teette jälleen päätöksiä, jotka tämän aamun uutisten perusteella työntävät jälleen yli 30 000 suomalaista lasta ja nuorta köyhyyteen. Ei se ole uudistamista, te puhutte uudistamisesta. Se on vain historiallisen huonoa köyhyyspolitiikkaa, Virta syytti hallitusta aamun täysistunnossa.
– Me tiedämme, että tällä hetkellä ei ole myöskään työtä tarjolla. Se teidän työn linjanne ei tunnu toimivan: Suomi kellottaa ennätyskorkeita työttömyyslukuja. Se on aito murhe ja huoli monessa perheessä, Virta jatkoi.
Samaan aikaan, kun lapsiperheköyhyys lisääntyy, hallitus leikkaa ruohonjuuritasolla lapsiperheiden kanssa tekeviltä järjestöiltä, perusterveydenhuollosta ja on vilautellut tulevaisuuteen jopa sadan miljoonan leikkauksia sosiaalihuoltoon.
– Kysyin tänään salissa sosiaali- ja terveysministeri Juusolta, miten hallitus turvaa lapsiperheiden palvelut – ne tukipalvelut sinne arkeen, ne vanhempien jaksamisen palvelut, kun he kamppailevat hallituksen aiheuttaman köyhyyden keskellä?
Virran mukaan hallitus tekee tietoisia päätöksiä lisätä lapsiperheköyhyyttä.
– Se ei ole sivuvaikutus, se on tämän politiikan suora seuraus. Viimeksi tänään aamulla pääministeri Orpo totesi, ettei tällä hallituksella ole mitään muuta tavoitetta kuin saada Suomen talous kestävälle tasolle. Ja sen kyllä huomaa, sillä tavoite ei esimerkiksi ole varmistaa, että tässä maassa lapsilla ja nuorilla olisi hyvä kasvaa. Suomessa jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Nyt hallitus tallaa lasten perusoikeudet budjettilaskelmien alle, Virta sanoo.
Virta ennustaa hallituksen päätösten tulevan kalliiksi.
– Lapsiköyhyys ei katoa itsestään – sen kustannukset tulevat kalliimmiksi myöhemmin. Hallitus siis säästää tänään lasten kustannuksella, mutta lähettää laskun tulevaisuuteen, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
