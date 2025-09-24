Tärpit elämykselliseen syyslomaan Virossa

Kokosimme vinkkejä elämykselliseen syyslomaan Virossa.

Ruskaretkelle rämeelle tai palatsin puutarhaan

Hyllyvän rämeen syksyn värit

Noin 45 minuutin ajomatkan päässä Tallinnasta sijaitseva Lahemaan laaja kansallispuisto on kuin läpileikkaus Viron luontoon. 725 neliökilometrin suuruisella alueella on reheviä aarniometsiä, rämeitä ja kallioisia merenrantoja. Tarjolla on monipuolisesti reittejä aina parin kilometrin lapsiystävällisistä pitkospuista vaativiin rämevaelluksiin. Helppo tapa kokea unohtumattomia luontoelämyksiä on ilmoittautua mukaan opastetulle kierrolle, esimerkiksi suokenkäillä läpi Virun rämeen joustavien mättäiden ja sinertävien suonsilmäkkeiden oppaan johdolla sekä oppia samalla rämeen kasveista ja eläimistä. Lahemaan luontokeskus ja ulkomuseo sijaitsee historiallisen Palmsen kartanon pihapiirissä. Vierailijat voivat tutustua luontomuseon lisäksi kartanon elämästä kertovaan näyttelyyn, historialliseen palmutaloon ja viinikellariin sekä nauttia kahvilan antimista.

Lahemaan kansallispuistossa voi yöpyä kuin kuningas upeassa Vihulan kartanohotellissa ja helliä patikoinnista uupuneita jäseniä ylellisessä kylpylässä. Tai valita luonnonläheisen, modernisti varustellun Wild Cabins -mökin, jossa luonto tulee sisään isoista ikkunoista.

Lahemaan kansallispuiston vierailukeskus ja Palmsen kartanomuseo, Palmse Küla

Suokenkäilyretki: https://visitestonia.com/fi/suokenkailyretki-virun-rameella

Ruskaretkelle ratikalla

Ruskaretkelle voi mennä myös kätevästi kaupunkipyörällä tai vaikka raitiovaunulla, sillä syksyisen luonnon kauneudesta voi nauttia myös keskellä pääkaupungin sykettä Kadriorgin puistossa. Kadriorgin puisto ja siellä sijaitseva italialaistyylinen linna on yksi Tallinnan romanttisimmista alueista. Puiston ja nykyisin taidemuseona palvelevan linnan perusti Venäjän tsaari Pietari I 1700-luvun alussa, ja linnan historiallinen muotopuutarha ja joutsenlampi ovat suosittuja vierailukohteita. Ruskaretkelle kannattaa kuitenkin suunnata puiston koillisnurkkaan japanilaiseen puutarhaan, missä vaahterat hehkuvat punaisina ja keltaisina rauhoittavien sammalten ja havukasvien joukossa.

Paluumatkan keskustaan voi taittaa rantabulevardia pitkin syksyisiä merituulia haistellen ja vuodenajan dramaattisesta tunnelmasta nautiskellen.

Muista myös Kadriorgissa sijaitsevat museot: Kadriorgin taidemuseo, modernintaiteen museo Kumu ja lastenmuseo Miiamilla sekä tunnelmalliset kahvilat ja ravintolat.

Kadriorgin puisto, A. Weizenbergi tn 35a, Tallinna

Saunan lämpöön pakoon syyssateita

Sympaattinen kylpyläkaupunki länsirannikolla

Haapsalu on sympaattinen ja rauhallinen kylpyläkaupunki alle kahden tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Haapsalu tunnetaan etenkin mutakylvyistään, joista nautittiin jo 200 vuotta sitten aristokraattisten kesävieraiden keskuudessa. Nykyään ihoa ja kehoa hoitavassa, lämpimässä mudassa voi kylpeä esimerkiksi tasokkaassa Hestia Hotel Haapsalun vesi- ja saunakylpylässä. Hoitojen lisäksi kylpylässä voi nauttia erilaisista saunoista ja altaista.

Merenrantakaupungissa voi myös nauttia pitkistä kävelyistä rantabulevardilla ja samalla tiirailla lintuja syksyisellä muuttomatkallaan. Keskellä kylpyläkaupunki-idylliä kohoaa Haapsalun piispanlinna, jonka museossa voi syventyä tarkemmin seudun historiaan.

Haapsalusta on kotoisin Astrid Lindgrenin kirjojen kuvittaja Ilon Wikland, jonka nimeä kantavassa Ilonin Ihmeidenmaassa voi tutustua hänen kuvituksiinsa.

Hestia Hotel, Sadama tn 11, Haapsalu

Monipuolisia saunaelämyksiä

Mikä olisikaan ihanampaa kuin sukeltaa kylpylän lämpöön syystuulien piiskatessa ikkunaan. Tallinnan Mustamäellä sijaitsee monipuolinen saunaelämyskeskus, jossa on riemastuttava trooppinen tunnelma. Elamus Spa:n 22 erilaista saunaa lämpiävät päivittäin, ja mieleen jäävistä löylyistä vastaavat koulutetut saunamestarit. Allasosastolta löytyy myös mistä valita: kuntoallas, porealtaita, japanilainen allas ja vesiliukuja sekä ravintoloita. Jos polskuttelun jälkeen jää energiaa, sitä voi purkaa vaikka elämyskeskuksen keilaradoilla.

Mustamäen Elamus Spa, Akadeemia tee 30, Tallinna