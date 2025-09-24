Ehkäisyneuvolan chat-palvelu ja ajanvaraus ovat nyt Varha-sovelluksessa

Palvelun käyttöönottoa innoitti nuorille suunnattu kysely*, jossa sähköinen ajanvaraus ja viestipalvelut nousivat suosituimmiksi tavoiksi hoitaa ehkäisyyn liittyviä asioita.

Varha-sovelluksen chatissa asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat raskauden ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä sukupuolesta riippumatta. Palvelun kautta voi myös varata, perua ja siirtää aikoja Varhan alueen ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloihin.

Chat on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–15 ja perjantaisin kello 8–13.

Sovellukseen kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen avulla. Sen vuoksi nuorella tulee olla käytössä omat pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Sovelluksessa myös huoltajan on mahdollista asioida nuoren puolesta. Puolesta asiointi edellyttää Suomi.fi-valtuutusta.

Keskustelu nuoren ja ammattilaisen välillä on aina luottamuksellinen, joten huoltaja ei näe aikaisempia asiointeja ja keskusteluja.

Varhan digipalvelut yhdessä paikassa

Varha-sovellus on Varhan asiakkaille tarkoitettu digitaalinen asiointikanava, jossa voit hoitaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita.

Tutustu sovellukseen lataamalla se älylaitteellesi sovelluskaupoista (AppStore tai Google Play -kauppa) tai käytä sitä tietokoneella osoitteessa digi.varha.fi.

Lue lisää Varha-sovelluksesta:

varha.fi/varha-​​sovellus

* Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, ehkäisypalveluiden projekti vuosina 2022–2023.