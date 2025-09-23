Wickström: Perintöverosta on aika luopua – Suomen on seurattava Ruotsin esimerkkiä

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

24.9.2025

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström tukee pääministeri Petteri Orpon tänään Keskuskauppakamarin tilaisuudessa esittämää linjausta, jonka mukaan perintövero tulisi poistaa seuraavalla hallituskaudella. Wickströmin mielestä Suomi tarvitsee nyt perusteellisen suunnanmuutoksen. Hän iloitsee siitä, että pääministeri on tullut RKP:n linjalle.

– Nyt on korkea aika tehdä päätöksiä perintöverosta. Ruotsi luopui perintöverosta jo vuonna 2005, ja tulokset ovat olleet selvästi myönteisiä. Meillä on nyt sama valinta edessämme: haluammeko jatkaa kasvun ja yrittäjyyden jarruttamista vai luoda paremmat edellytykset seuraavan sukupolven menestykselle? Minun valintani on selvä – haluan, että Suomi valitsee kasvun, Wickström sanoo.

Hallitus on jo tällä vaalikaudella ehdottanut useita uudistuksia perintö- ja lahjaverotuksen kehittämiseksi. Muun muassa perintöveron verovapaan rajan nostamista 20 000 eurosta 30 000 euroon sekä lahjaveron rajan nostamista 5 000 eurosta 7 500 euroon. Näitä muutoksia Wickström pitää tärkeinä ja tervetulleina.

– Nämä uudistukset ovat oikeita askelia ja niillä on suora vaikutus ihmisten arkeen. Mutta pitkällä aikavälillä ne eivät riitä. Meidän täytyy uskaltaa ajatella suuremmin ja rakentaa järjestelmä, joka on kestävämpi tulevaisuuden kannalta, Wickström korostaa.

Erityisen ongelmallisena Wickström pitää perintöveroa yritysten sukupolvenvaihdoksissa.

– On kohtuutonta, että nuoret yrittäjät joutuvat ottamaan suuria lainoja maksaakseen perintöveron, kun rahat olisivat järkevämpää käyttää yrityksen kehittämiseen. Reilumpi järjestelmä olisi se, että vero maksettaisiin vasta silloin, kun perintö realisoituu. Tämä olisi hyödyksi sekä yksilöille että koko kansantaloudelle, Wickström toteaa.

– Suomi tarvitsee nykyaikaisen perintölainsäädännön, joka kannustaa kasvuun, investointeihin ja uskoon tulevaisuuteen. Nyt on aika luopua perintöverosta, Wickström päättää.

