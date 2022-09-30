Empire Technology Prize-palkinto Oilonin lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävälle ratkaisulle
Viime perjantaina Miller Proctor Nickolas Inc:lle (MPN:lle) myönnettiin Empire Technology Prize, New Yorkin osavaltion kestävää kehitystä edistävä palkinto. Ratkaisussa hyödynnetään laajasti Oilonin lämpöpumpputeknologiaa. Oilonille palkinto on osoitus edelläkävijyydestä alalla sekä yrityksen valmiuksista tehdä teknologiayhteistyötä.
Empire Technology Prize -palkinnon tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä, joita syntyy New Yorkin korkeiden rakennusten lämmityksestä. Korkeat rakennukset ovat kaupungin suurin yksittäinen kasvihuonepäästölähde. Tuomaristo on hyvin tietoinen siitä, että edessä on haasteellinen urakka. Esimerkiksi jo pelkän New York Cityn rakennuksista 90 prosenttia vaatii lämmitysremonttia vuoteen 2050 mennessä. Oilonille ja muilla tulevaisuuteen katsoville yrityksille uudistustarpeet edustavat suuria mahdollisuuksia.
Finaaliin pääsi seitsemän ratkaisua, jotka yksinkertaistavat hiilidioksidipäästöjä vähentävän teknologian käyttöönottoa. Kilpailuun hyväksyttiin yhtä lailla lämpöpumppuja, jotka sopivat nykyisiin höyry- tai kuumavesilämmitysjärjestelmiin sekä jakelupäivitysratkaisuja, joilla matalalämpöpumppujen keskitetty käyttöönotto olisi mahdollisimman kivutonta.
MPN saavutti nopeasti tuloksia kilpailuprojektiin varatun vuoden aikana. Yritys rakensi liikuteltavan demoyksikön uusien tilalämmitysratkaisujen esittelyä varten ja hankki 965 000 dollarin rahoituksen kolmeen pilottikohteeseen. Kohteet olivat hyvin erilaisia: historiallinen rakennus, sekakäytössä oleva kiinteistö ja asuinkiinteistö. Projekteista kerätyn tiedon perusteella voidaan valita, mitkä remonttiratkaisut sopivat parhaiten höyryllä tai kuumalla vedellä lämpiäviin rakennuksiin.
Oilon on ylpeä voidessaan tukea New Yorkin siirtymää astetta puhtaampaan tulevaisuuteen suomalaisella osaamisella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku KytömäkiToimitusjohtajaPuh:050 5118288riku.kytomaki@oilon.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oilon
A building where not a single joule of energy goes unutilised-finnish heat pump expertise appraised as the best in europe30.9.2022 00:01:00 EEST | Press release
The Finnish energy technology company Oilon and energy company Helen have won the respected The Heat Pump Award in the DecarBuilding series with their mutually developed heat pump solution. The competition, arranged by the European Heat Pump Association EHPA since 2011, rewards most innovative and energy-efficient heat pump projects on the continent. The award was given in Brussels on Wednesday.
Uuden helsinkiläisen kerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä ei päästetä jouleakaan hukkaan -suomalainen lämpöpumppuosaaminen arvostettiin euroopan kärkeen30.9.2022 00:01:00 EEST | Tiedote
Energiateknologiayritys Oilon ja energiayhtiö Helen ovat voittaneet yhteistyössä kehittämällään lämpöpumppuratkaisulla arvostetun The Heat Pump Award -palkinnon DecarBuilding-sarjassa. Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen (EHPA) jo vuodesta 2011 järjestämässä kilpailussa palkitaan maanosan innovatiivisimpia ja energiatehokkaimpia lämpöpumppuhankkeita.