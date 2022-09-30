Empire Technology Prize-palkinto Oilonin lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävälle ratkaisulle

Empire Technology Prize -palkinnon tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä, joita syntyy New Yorkin korkeiden rakennusten lämmityksestä. Korkeat rakennukset ovat kaupungin suurin yksittäinen kasvihuonepäästölähde. Tuomaristo on hyvin tietoinen siitä, että edessä on haasteellinen urakka. Esimerkiksi jo pelkän New York Cityn rakennuksista 90 prosenttia vaatii lämmitysremonttia vuoteen 2050 mennessä. Oilonille ja muilla tulevaisuuteen katsoville yrityksille uudistustarpeet edustavat suuria mahdollisuuksia.

Finaaliin pääsi seitsemän ratkaisua, jotka yksinkertaistavat hiilidioksidipäästöjä vähentävän teknologian käyttöönottoa. Kilpailuun hyväksyttiin yhtä lailla lämpöpumppuja, jotka sopivat nykyisiin höyry- tai kuumavesilämmitysjärjestelmiin sekä jakelupäivitysratkaisuja, joilla matalalämpöpumppujen keskitetty käyttöönotto olisi mahdollisimman kivutonta.



MPN saavutti nopeasti tuloksia kilpailuprojektiin varatun vuoden aikana. Yritys rakensi liikuteltavan demoyksikön uusien tilalämmitysratkaisujen esittelyä varten ja hankki 965 000 dollarin rahoituksen kolmeen pilottikohteeseen. Kohteet olivat hyvin erilaisia: historiallinen rakennus, sekakäytössä oleva kiinteistö ja asuinkiinteistö. Projekteista kerätyn tiedon perusteella voidaan valita, mitkä remonttiratkaisut sopivat parhaiten höyryllä tai kuumalla vedellä lämpiäviin rakennuksiin.



Oilon on ylpeä voidessaan tukea New Yorkin siirtymää astetta puhtaampaan tulevaisuuteen suomalaisella osaamisella.