GRK on saanut uuden siltaprojektin Ruotsista – arvo noin 7,8 milj. euroa
GRK Sverige AB rakentaa uuden sillan Ruotsin tunturialueelle. Kyseessä on kokonaisurakka, jossa GRK toimii pääurakoitsijana vastaten sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Projektin kokonaisarvo on 86 miljoonaa kruunua, eli noin 7,8 milj. euroa.
Lehdistötiedote 24.9.2025
GRK vastaa Jämtlandin läänissä sijaitsevan Leipikälven-nimisen joen ylittävän uuden sillan rakentamista ja vanhan sillan purkamisesta. Projekti alkaa lokakuussa 2025, ja sen odotetaan valmistuvan kesäkuuhun 2028 mennessä.
Tilaajana toimii Ruotsin väyläviranomainen Trafikverket, ja sopimus allekirjoitettiin 22.9.2025.
Nykyinen silta on tullut elinkaarensa päähän, joten uusi silta rakennetaan vanhan sillan yläpuolelle. Sen valmistuttua vanha silta puretaan. Rakennusprojekti sijaitsee Ankarvattnetin lähellä Strömsundin kunnassa Jämtlandin läänissä, Pohjois-Ruotsissa.
GRK rakentaa ja korjaa siltoja kaikissa toimintamaissaan, eli Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Yksittäisten siltaurakoiden koko vaihtelee alle sadasta tuhannesta eurosta kymmeniin miljooniin euroihin.
”Me rakennamme ja korjaamme erityyppisiä siltoja. Nämä Trafikverketin siltaprojektit ovat meille hyvin tyypillisiä projekteja, sillä GRK:lta löytyy vankkaa osaamista kaikista eri siltatyypeistä ja rakennusmateriaaleista. Tämän hankkeen tekee erityiseksi sen syrjäinen sijainti tunturialueella lähellä Norjaa, mikä tuo erityisiä haasteita logistiikkaan ja aikatauluun. Rakennustöitä ei voida tehdä talvikuukausina, joten huolellinen suunnittelu ja materiaalitoimitukset ovat ratkaisevan tärkeitä tässä hankkeessa”, GRK Sverigen AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää sanoo.
Mika MäenpääToimitusjohtajaGRK Sverige ABPuh:+46 73 620 1399mika.maenpaa@grkinfra.se
GRK
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 100 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS ja Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Tytäryhtiöt GRK Suomi Oy, GRK Eesti AS ja GRK Sverige AB harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
