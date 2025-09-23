Muurista muuriin -kirja on reportaasi Venäjän länsirajasta

Jotkut arvelivat Venäjän länsirajan jopa katoavan Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Niin ei käynyt, vaan nyt Venäjä käy sotaa rajan sijainnista.

Niemeläisen matkoillaan tapaamat lukuisat ihmiset pohtivat sitä, miten tähän tilanteeseen päädyttiin ja sitä, mitä saattaa olla edessä.

***

"Jussi Niemeläinen is a brilliant writer and journalist who has followed Russia's dark rise under Vladimir Putin - and the threat it poses to Finland. He is an essential expert in a new age of conquest as the post-war order crumbles before our eyes."

Luke Harding, Correspondent for The Guardian and Author of "Invasion: Russia's Bloody War and Ukraine's Fight for Survival" (ilmestynyt suomeksi Inton kustantamana nimellä Hyökkäys. Venäjän verinen sota ja Ukrainan selviytymistaistelu)

”Jussi Niemeläisen monet vuodet kirjeenvaihtajana Moskovassa ja Baltiassa tuovat syvyyttä ja perspektiiviä Venäjän Ukraina-sodan heijastumiselle Venäjän läntisiin naapureihin – Puolasta Norjaan. Kyseessä on tavallaan jatkoa Jussin edelliselle kirjalle vuodelta 2022, joka oli silminnäkijän kuvaus Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan dramaattisesta noususta ja tuhosta. Jussi selostaa yleistajuisesti Venäjän historiaa ja taustoittaa Kremlin aloittamaa sotaa sekä välirikkoa naapurimaiden kanssa. Miten Venäjä kääntyi menneisyyteen ja miten Venäjästä tuli aggressiivisempi ja konservatiivisempi. Hyvin valitut haastateltavat elävöittävät kokonaisuuttaa. Kirja on tervetullut muistutus siitä, kuinka erilaisia Venäjän naapureiden kokemukset sodan vaikutuksista ovat. Kaikki ovat Naton jäseniä ja etulinjan maita, mutta seuraukset esimerkiksi Puolassa ja Suomessa, Norjasta puhumattakaan, ovat kovin erilaisia.”

René Nyberg, entinen Moskovan- ja Berliinin-suurlähettiläs

***

Jussi Niemeläinen on Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja sekä entinen Moskovan- ja Riian-kirjeenvaihtaja.