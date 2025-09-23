”Komission tuki suuri voitto jatkuvalle kasvatukselle” – EverCover-metsäsertifikaatti lanseerattiin, Sirpa Pietikäinen ehdottaa Suomelle johtoroolia
EU-komissio on ottanut tänään lanseeratun EverCover-metsäsertifikaatin erittäin myönteisesti vastaan. ”Toivotamme sertifikaatin lämpimästi tervetulleeksi, seuraamme sen etenemistä tarkasti ja otamme sen huomioon komission sisäisissä keskusteluissa”, totesi EU-komission metsäasiantuntija Stefanie Schmidt julkistustilaisuudessa Euroopan parlamentissa Brysselissä. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok) ehdottaa Suomelle johtoroolia uuden, jatkuvaa kasvatusta painottavan sertifikaatin nopeassa edistämisessä Euroopassa ja globaalisti.
Lehdistötiedote 24.9.2025
Brysselissä tehtiin tänään metsähistoriaa. Euroopan parlamentissa lanseerattiin voittoa tavoittelemattoman asiantuntijaorganisaation AEFC ry:n (Association for Ecological Forestry Certification) kehittämä EverCover-metsäsertifiointi. Sen ydin on metsän hiilivarastoja ja -nieluja vahvistava jatkuva kasvatus, joka samalla turvaa monimuotoisuutta – tarjoten pitkäjänteistä tuottoa metsänomistajille ja luoden kysyntää pitkäikäisille, korkean lisäarvon puutuotteille. Jännityksellä odotettu EU-komission reaktion oli erittäin myönteinen – sertifikaatti toivotetaan tervetulleeksi.
”Kyllä. EverCover-sertifioinnin standardit ovat hyvin linjassa EU:n Closer-to-Nature -suuntaviivojen kanssa. Toivotamme sertifikaatin lämpimästi tervetulleeksi, seuraamme sen etenemistä tarkasti ja otamme sen huomioon komission sisäisissä keskusteluissa”, painottaa Stefanie Schmidt, metsäasioista vastaava asiantuntija EU-komission ympäristöpääosastolta.
Kiittävä vastaanotto EU:n taholta on tärkeä askel kohti sertifikaatin nopeaa yleistymistä, arvioi AEFC:n puheenjohtaja, ekologian tohtori Saija Kuusela.
”Komission tuki on suuri voitto jatkuvalle kasvatukselle. EverCover on rakennettu parhaalle tietämykselle siitä, mitä metsäluonnon turvaaminen ja ilmastotoimet käytännössä vaativat. Lähtökohta on jatkuva kasvatus ja siirtyminen pois avohakkuista, vesistöjen suojaaminen ja metsien monimuotoisuuden tukeminen monin tavoin. Tarjoamme selkeän ja käytännöllisen pelikirjan sekä metsänomistajille että teollisuudelle – tien kohti kestävämpää, mutta myös tuottavampaa metsätaloutta”, kuvailee Kuusela EverCoverin merkitystä.
Sirpa Pietikäinen: Suomelle johtorooli
Julkistustilaisuuden EU-parlamentissa järjestänyt europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen näkee Suomella erinomaisen mahdollisuuden sekä näyttää mallia jatkuvaan kasvatukseen siirtymisessä että edistää EverCoverin yleistymistä sekä EU:ssa että maailmalla.
”Suomalainen metsänhoito tunnetaan osaamisesta ja laadusta. Juuri siksi Suomen kannattaa viedä parhaita käytäntöjä Eurooppaan ja maailmalle – sääntelyyn, julkisiin hankintoihin, rahoituskriteereihin ja markkinakannusteisiin. EverCover tarjoaa mallin, jossa taloudellinen arvo, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus vahvistavat toisiaan. Suomella on kaikki edellytykset ottaa tässä johtorooli”, ehdottaa Pietikäinen.
EverCoverilla tuotettua puuta on jo saatavilla ja sertifikaatti tarjolla metsänomistajien käytettäväksi. Metsänomistajien kiinnostusta vauhdittanee merkittävällä tavalla, että jatkuvalla kasvatuksella tuotetun puun kysyntä on pomppaamassa pilviin.
”Jatkuvalla kasvatuksella tuotetun puun kysyntä laajenee jo räjähdysmäisesti. Ruotsissa Malmön kaupunki on linjannut, ettei se käytä lainkaan avohakkuilla kerättyä puuta, ja Tukholman seutu valmistelee laajaa kehotusta valita jatkuvan kasvatuksen puu. Yrityskentässä Artek on malliesimerkki edelläkävijästä: se tarttui heti EverCoverin mahdollisuuteen yhdistää ilmastohyödyt, luonnon monimuotoisuus ja taloudellinen kannattavuus. Artek näkee EverCoverin metsänomistajan ja puunostajan välisenä siltana, joka tulee oleellisesti kasvattamaan vastuullisen puun käyttöä”, kiittää Kuusela.
Julkistustilaisuudessa jatkuvan kasvatuksen nopeaa edistymistä Ruotsissa kuvasi ruotsalainen kestävän muotoilun pioneeri Johan Berhin (Green Furniture Concept). Artekin jatkuvaan kasvatukseen panostavia puunhankintakriteerejä kuvasi projektipäällikkö Julius Maise.
Lisätietoja:
Saija Kuusela, puheenjohtaja, AEFC ry, +358 40 588 0655, saija.kuusela@aeforest.org
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko (kok), +358 50 4666 222, sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
Mikä EverCover?
EverCover-metsäsertifikaatti asettaa peitteisen kasvatuksen sertifioinnin perustasoksi: Metsää uudistetaan ilman laajoja avohakkuita, pienaukot sallitaan valoa vaativille lajeille, suositaan luontaisia sekametsiä, vähintään 10 % metsäalasta jätetään kokonaan käsittelemättä, korkean suojeluarvon metsiä ei hakata, vesistöjen varteen jätetään 10–20 m koskemattomat suojavyöhykkeet ja säästöpuita sekä lahopuuta jätetään elinympäristöjen turvaamiseksi. Lopputulos: vakaampi hiilinielu, elävä metsäluonto ja suurempi osuus laadukasta tukkipuuta pitkäikäisiin tuotteisiin eli metsille merkittävää taloudellista lisäarvoa.
Yhteyshenkilöt
Saija KuuselaPuheenjohtajaPuh:+358 40 132 1667saija.kuusela@aeforest.org
Metsät ovat Euroopan ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikan ytimessä. Vuosikymmenten ajan vallalla olleet metsänhoitomallit ovat kamppailleet taloudellisen tuoton ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisessa. Nyt on käsillä läpimurto.
