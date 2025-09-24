Veikkaus Oy

Lohjalla pelanneelle 100 000 euron Keno-voitto

24.9.2025

Kenon maanantain arvonnasta osui onnenpotku Lohjalle.

Henkilö pitää kännykkää kädessään, näytöllä on verkkosivu auki.

Nettipelaaja nappasi voittosumman maanantaina Kenon päiväarvonnasta. Kymppitason rivi pelattiin 0,50:n euron panoksella ilman kunkkunumeroa. Kenossa voitto määräytyy kertomalla kenotason voittokerroin rivipanoksella. Kymppitason Kenossa täysosuman voittokerroin on 200 000.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

