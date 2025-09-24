Vihreiden Harjanne vastaa pääministerin haukkuihin oppositiolle – “Orpon talouskuri on löperöä mielikuvapolitiikkaa”
Pääministeri Orpo avasi ajatuksiaan talouspolitiikasta Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjannetta pääministerin puheet eivät vakuuttaneet.
Harjanne kritisoi muun muassa hallituksen tekemää leikkauspolitiikkaa, jonka on viimeksi tänä aamuna uutisoitu ajavan peräti 31 000 lasta köyhyyteen. Samalla hallitus on alentanut tuntuvasti kaikkein rikkaimpien suomalaisten verotusta ja viimeisimpänä Orpo väläytti myös perintöveron poistoa.
– Pääministeri Orpon mukaan talouskuri on välttämätöntä. Jos näin, niin se miksi hallitus tekee löperöitä veroaleja ja jakaa haitallisia yritystukia? Muistutuksena se, että hallitus on muun muassa lisännyt päästöjä velaksi alentaessaan bensaveroa. Yhteisöveron lasku ei maksa itseään millään takaisin. Ja nyt silmissä kiiluu seuraava tehoton veroale, perintöveron poisto, Harjanne tuskailee.
– Leikkauksilla retostelu puolestaan on erikoista, kun alkaa olla selvää, että leikkauksilla on katkottu kasvulta siipiä. Ne olisi kannattanut kohdentaa reilummin ja fiksummin, Harjanne toteaa.
Harjanteen mukaan hallituksen talouspolitiikkaa vaivaa rehellisyyden puute.
– Kokoomuslainen niin sanottu talouskuri on mielikuvapolitiikkaa, vastuullisen taloudenpidon kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä. Se on kuria ja keppiä köyhille ja löysää rahaa luonnon lanaamiseen, Harjanne lataa.
– Kaipaisin Suomeen rehellisempää otetta talouspolitiikasta keskusteluun, Harjanne kiteyttää.
Harjanteen mukaan hallituksen talouspolitiikan ristiriitaisuutta ja epäuskottavuutta lisää se, että vaihtoehtojakin olisi – niihin ei vain haluta tarttua.
– Mitä sitten tämän hallituksen härväämisen tilalle? Jos minulta kysytään, niin ainakin haitalliset yritystuet pois, liikennepolitiikka kestävää kasvua tuottamaan ympäri ämpäri spräidäämisen sijaan, maataloustuet uusiksi ja eläkkeet mukaan sopeuttamissavottaan. Rohkea uudistava ote talouteen, kiitos.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Hallitus tekee historiallisen huonoa köyhyyspolitiikkaa – “kuvitteletteko te, että joku vanhempi valitsee kasvattaa lapsensa köyhyydessä?”24.9.2025 10:45:15 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta haluaa tietää, miten hallitus aikoo turvata perheiden tukipalvelut lisääntyvän lapsiköyhyyden keskellä, kun se samaan aikaan leikkaa järjestöiltä, perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta.
Sofia Virta jyrähtää: Purran retoriikka muistuttaa enemmän trumpilaista pelikirjaa kuin vastuullista taloudenpitoa23.9.2025 13:26:20 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran puheet eduskunnan täysistunnossa keskittyvät trumpilaiseen pelikirjaan vastuullisen taloudenpidon ja suomalaisten edun sijaan.
Jenni Pitko: Hallitus epäonnistunut tärkeimmässä tavoitteessaan – tuleville vuosille maksettavaksi valtava lasku23.9.2025 12:04:06 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitkon mukaan hallituksen keskeinen tavoite on ollut talouden suunnan kääntäminen. Hallituksen budjettia käsitelleessä ryhmäpuheessaan Pitko osoitti hallituksen epäonnistuneen tavoitteessaan selkeästi.
Vihreiden Virta vastaa Adlercreutzille: Suunnitelmien aika on ohi, Palestiina on tunnustettava heti22.9.2025 17:33:15 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa ministeri Adlercreutzin ajatukseen siitä, että Suomi voisi esittää ehtonsa Palestiinan tunnustamiselle, mikäli se ei tee päätöstä tunnustamisesta. Virran mukaan suunnitelmien ja ehtojen aika on kaukana takana päin.
Hyrkkö pettyi budjettiesitykseen: “Taantumuksellista temppuilua”22.9.2025 14:23:11 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi pettyneenä Orpon hallituksen tänään julkaistua talousarvioesitystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme