Vihreiden Harjanne vastaa pääministerin haukkuihin oppositiolle – “Orpon talouskuri on löperöä mielikuvapolitiikkaa”

Harjanne kritisoi muun muassa hallituksen tekemää leikkauspolitiikkaa, jonka on viimeksi tänä aamuna uutisoitu ajavan peräti 31 000 lasta köyhyyteen. Samalla hallitus on alentanut tuntuvasti kaikkein rikkaimpien suomalaisten verotusta ja viimeisimpänä Orpo väläytti myös perintöveron poistoa.

– Pääministeri Orpon mukaan talouskuri on välttämätöntä. Jos näin, niin se miksi hallitus tekee löperöitä veroaleja ja jakaa haitallisia yritystukia? Muistutuksena se, että hallitus on muun muassa lisännyt päästöjä velaksi alentaessaan bensaveroa. Yhteisöveron lasku ei maksa itseään millään takaisin. Ja nyt silmissä kiiluu seuraava tehoton veroale, perintöveron poisto, Harjanne tuskailee.

– Leikkauksilla retostelu puolestaan on erikoista, kun alkaa olla selvää, että leikkauksilla on katkottu kasvulta siipiä. Ne olisi kannattanut kohdentaa reilummin ja fiksummin, Harjanne toteaa.

Harjanteen mukaan hallituksen talouspolitiikkaa vaivaa rehellisyyden puute.

– Kokoomuslainen niin sanottu talouskuri on mielikuvapolitiikkaa, vastuullisen taloudenpidon kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä. Se on kuria ja keppiä köyhille ja löysää rahaa luonnon lanaamiseen, Harjanne lataa.

– Kaipaisin Suomeen rehellisempää otetta talouspolitiikasta keskusteluun, Harjanne kiteyttää.

Harjanteen mukaan hallituksen talouspolitiikan ristiriitaisuutta ja epäuskottavuutta lisää se, että vaihtoehtojakin olisi – niihin ei vain haluta tarttua.

– Mitä sitten tämän hallituksen härväämisen tilalle? Jos minulta kysytään, niin ainakin haitalliset yritystuet pois, liikennepolitiikka kestävää kasvua tuottamaan ympäri ämpäri spräidäämisen sijaan, maataloustuet uusiksi ja eläkkeet mukaan sopeuttamissavottaan. Rohkea uudistava ote talouteen, kiitos.