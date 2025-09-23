SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada velkaantuminen kuriin
-Pääministeri Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada Suomen velkaantuminen kuriin. On täysin käsittämätöntä, että juuri kun kehysriihessä hallitus teki miljardin pysyvän aukon julkiseen talouteen, niin nyt pääministeri esittää jälleen uusia aukkoja valtion tulopohjaan. Pääministeri Orposta on tullut todellinen velkalaivan kippari, päivittelee kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Pääministeri väläytti jälleen Kauppakamarin veropäivillä perintöverosta luopumista. Aikaisimpien selvitysten perusteella perintöveron poistaminen hyödyttäisi yhteiskunnan kaikista rikkaimpia ja vastaavasti verotulomenetyksen paikkaamiseksi tehtävät veronkorotukset koituisivat tavallisten suomalaisten maksettavaksi.
-Pääministerin avaus paljastaa jälleen, että hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin ja tavallisille suomalaisille jääkin sitten vain laskun maksajan rooli. Tämä on täysin kestämätöntä politiikkaa. Tilanteessa, jossa hallitus nosti tälle vuodelle keskituloisten verorasituksen kireimmilleen kymmeneen vuoteen, niin SDP:n mielestä veronkevennyksissä on nyt oltava tavallisten suomalaisten vuoro, Räsänen päättää.
