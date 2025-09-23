SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada velkaantuminen kuriin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen on potilasturvallisuusriski ja säästöperusteiltaan virheellinen 23.9.2025 18:11:51 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan.” Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-ryhmän edustajat toteavat, että Oulaskankaan kohdalla Purra ja hallitus eivät enää olekaan valmiita tarkastelemaan päätöksiään uudelleen, vaikka säästöperusteet ovat osoittautuneet virheellisiksi ja potilasturvallisuus vaarantuu.