Laura Meriluoto: Oikeistohallituksen leikkaukset vaarantavat ihmisarvoisen vanhuuden ja johtavat yli 800 hoitajan vähentämiseen

24.9.2025 11:44:15 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää Orpon hallituksen esittämät noin 50 miljoonan euron leikkaukset vanhuspalveluihin. Esityksellä leikataan sekä vanhusten kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon resursseja “teknologiaa hyödyntämällä”. 

Kansanedustaja Laura Meriluoto
– Vanhuspalveluiden tilanne on jo ennestään kriittinen kun väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Tässä tilanteessa oikeistohallituksen leikkaukset vaarantavat ihmisarvoisen vanhuuden ja johtavat yli 800 hoitajan ja muun sote-ammattilaisen vähentämiseen, Meriluoto sanoo.

Esityksen tarkoitus on muuttaa kotihoidon käyntejä etäkäynneiksi, jolloin kotihoidon henkilöstötarve vähenee arviolta noin 200 työntekijällä eli noin prosentilla. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä vähenisi laskennallisesti arviolta 636 työntekijällä. 

– Teknologian hyödyntäminen ei muuta sitä tosiasiaa, että vanhuspalveluiden riittävän laadun turvaaminen edellyttää jatkossa yhä enemmän työntekijöitä - ei vähemmän. Oikeistohallituksen aiemmat leikkaukset ovat johtaneet jo tuhansien sote-ammattilaisten irtisanomiseen ja nyt sama linja jatkuu, Meriluoto sanoo.

– Perussuomalainen ministeri Juuso yrittää pestä käsiään ja väittää, ettei rahoja voida korvarmerkitä vanhuspalveluihin. Todellisuudessa juuri hänen päätöksensä henkilöstömitoituksen heikentämisestä ovat johtaneet vanhuspalveluiden leikkaamiseen. Tämä kertoo kaiken myös perussuomalaisten prioriteeteista. 

