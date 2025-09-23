Uusi tutkimus paljastaa merkittäviä eroja maailmanlaajuisissa suojelustrategioissa
Tuore tutkimus osoittaa, että luonnonsuojelustrategiat, jotka pyrkivät suojelemaan mahdollisimman paljon elinympäristöjä, voivat lähes kaksinkertaistaa lajien suojelun verrattuna kiinteisiin tavoitepohjaisiin lähestymistapoihin.
Onnistunut luonnonsuojelu edellyttää oikeiden työkalujen valintaa kuhunkin tavoitteeseen ja kontekstiin. Kunming–Montrealin biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on hidastaa luontokatoa suojelemalla 30 % maapallon maa- ja merialueista. Tavoite on haastava: miten valita alueet niin, että ne hyödyttävät luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman paljon, mutta samalla minimoivat suojelutoimien kustannukset ja huomioivat maankäytön kilpailevat tarpeet.
Helsingin yliopiston tutkijoiden johtama uusi tutkimus osoittaa, että tapa, jolla suojelualueet valitaan – joko tiukkojen tavoitteiden tai joustavampien priorisointien avulla – voi johtaa hyvin erilaisiin suojelutuloksiin.
Suojeluun parhaiten soveltuvien alueiden valinta on monimutkainen tehtävä. Alueiden tulee suojella mahdollisimman kattavasti biodiversiteettiä ja samalla huomioida muita yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kustannusten minimointi ja kestävän ruoantuotannon tukeminen. Suojelusuunnittelijat käyttävätkin alueiden valintaan systemaattisia suunnittelutyökaluja eli matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä, jotka on suunniteltu tunnistamaan tärkeimmät alueet suojelulle. Eri työkalut voivat kuitenkin tuottaa huomattavan erilaisia tuloksia, vaikka käytettäisiin samaa biodiversiteettiä kuvaavaa aineistoa ja suojeltavaa pinta-alaa.
Tutkimuksessa verrattiin kahta yleisesti käytettyä lähestymistapaa:
- Tavoitepohjainen menetelmä, joka asettaa selkeät suojelutavoitteet jokaiselle lajille, esimerkiksi varmistaa, että vähintään 30 % lajin elinympäristöstä suojellaan mahdollisimman pienin kustannuksin;
- Joustava menetelmä, joka pyrkii suojelemaan mahdollisimman suuren osan kaikkien lajien elinympäristöistä, samalla kustannuksia minimoiden.
Tutkijat testasivat näitä lähestymistapoja viidessä tapaustutkimuksessa, jotka kattoivat puulajeja, nisäkkäitä, koralleja, perhosia ja lintuja. Esimerkiksi eurooppalaisien puulajien elinympäristöjä saatiin samalla pinta-alalla enemmän suojelun piiriin, kun käytettiin joustavaa lähestymistapaa, ja ero oli vielä selvempi maailman nisäkkäiden kohdalla.
Korkeamman keskimääräisen suojelutason saavuttamisella oli kuitenkin kääntöpuolensa: joidenkin lajien suojelutaso jäi huomattavan alhaiseksi, eikä suojelun vähimmäistasoja voitu taata kaikille lajeille. Kiinteisiin tavoitteisiin perustuva lähestymistapa varmisti, että kaikki lajit saavuttivat suojelutavoitteensa, mutta lajien keskimääräinen suojelutaso jäi alhaisemmaksi. Nämä havainnot korostavat lähestymistapojen vaihtoehtoisia lopputulemia: varmistetaanko, että jokainen laji saavuttaa vähimmäistavoitteensa, vai pyritäänkö maksimoimaan lajien elinympäristöjen suojelua keskimäärin, joskin yksittäisiä lajeja uhraamalla?
– Tuloksemme osoittavat, että valinta näiden eri lähestymistapojen välillä ei ole pelkkä tekninen yksityiskohta, vaan se on strateginen päätös, jolla on todellisia vaikutuksia biodiversiteetin suojeluun, sanoo tutkimuksen johtava kirjoittaja Thiago Cavalcante, Helsingin yliopiston tutkijatohtori.
– Meidän on oltava avoimia näistä vaihtoehtoisista lopputuloksista, jotta suojelupäätökset perustuvat parempaan tietoon, hän jatkaa.
Vertailemalla eri suojelutapojen välisiä eroja useissa erilaisissa tilanteissa, tämä tutkimus tarjoaa käytännön neuvoja suunnittelijoille ja päättäjille siitä, miten suojelutoimia voidaan tehdä tehokkaammiksi ja läpinäkyvämmiksi. Kirjoittajat korostavat, että suojelusuunnitelmia tehdessä on tärkeää esittää selkeitä tuloksia siitä, kuinka hyvin suunnitelma suojelee kaikkia lajeja – ei vain sitä, kuinka moni laji saavutti tavoitteensa – jotta suojelupäätökset johtavat parempiin lopputuloksiin.
Tutkimus julkaistiin Biological Conservation -lehdessä, ja se on toteutettu käyttämällä avoimia aineistoja. Myös tutkimuksessa tuotettu koodi on tehty avoimeksi läpinäkyvyyden edistämiseksi ja tulevan tutkimuksen tukemiseksi.
Alkuperäinen julkaisu
Cavalcante, T., Kujala, H., Virtanen, E. A., O'Connor, L., Lehtinen, P., & Moilanen, A. (2025). Evaluating trade-offs between species targets and average coverage in spatial conservation planning. Biological Conservation, 310, 111368.
Strategiat pähkinänkuoressa
Joustava lähestymistapa
- Tavoitteena suojella mahdollisimman paljon lajien elinympäristöjä suojeluun käytettävällä pinta-alalla.
- Voi johtaa korkeampaan keskimääräiseen suojeluun lajien välillä
- Kääntöpuoli: Jotkut lajit voivat jäädä vähälle suojelulle, koska ei takaa vähimmäistason suojelua jokaiselle lajille.
Tavoitepohjainen lähestymistapa
- Jokaiselle lajille asetetaan selkeä suojelutavoite, esim. 30 % elinympäristöstä.
- Tämä varmistaa, että kaikki lajit saavat vähintään asetetun tavoitteen verran suojaa.
- Kääntöpuoli: Kokonaisuutena lajien suojelu voi jäädä keskiarvoltaan matalammaksi, kuin mitä samalla pinta-alalla olisi mahdollista saavuttaa.
Joustava tapa tarjoaa enemmän suojaa keskimäärin, mutta epätasaisesti.
Tavoitepohjainen tapa tarjoaa tasaisemmin suojaa kaikille, mutta ei ole yhtä tehokas kokonaisuutena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Thiago CavalcanteTutkijatohtoriHelsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Haastattelut englanniksi
Heini KujalaProfessoriHelsingin yliopistoPuh:0294128829heini.kujala@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/heini-kujala-9096029
Marjaana LindyViestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
900 000 euron lahjoituksella tuetaan professorien läpimurtoja – LähiTapiola ja Helsingin yliopisto aloittavat yhteistyön23.9.2025 10:02:47 EEST | Tiedote
Rahoitusta tarjotaan kerralla viidelle professorille, jotka saavat mahdollisuuden keskittyä yhden lukukauden ajan yhteiskuntaa hyödyttävän, tutkimukseen tai opetukseen liittyvän innovaation edistämiseen.
Varusmiesikäisiä on tuettava nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa23.9.2025 08:31:08 EEST | Tiedote
Henkilöstön esimerkki ja terveydenhuollon tuki ovat tärkeitä, jotta varuskunnissa voidaan vähentää nikotiinituotteiden käyttöä. Ettei nuoren riippuvuutta nikotiinituotteisiin syntyisi, käytön ehkäisy olisi aloitettava jo alakoulussa
Uudet kemiallisen rikostutkimuksen menetelmät parantavat taisteluaineiden käytön jäljittämistä ja auttavat standardoinnissa23.9.2025 07:52:17 EEST | Tiedote
Kemikaali muuttuu aseeksi, kun sitä käytetään tahallisesti yksittäistä ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan tarkoituksena tuottaa vahinkoa. Vaikka käytetystä aineesta olisi vain pieni näyte, voidaan kemiallisen rikosteknisen tutkimuksen avulla päästä tekijän jäljille.
Ulkoinen uhka lähensi erimielisiä somessa vain hetkellisesti22.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Venäjän hyökkäys Ukrainaan vähensi hetkellisesti vastakkainasettelua suomalaisissa somekeskusteluissa, mutta ei onnistunut pysyvästi yhdistämään kansaa.
Maltillinen laidunnus voi ylläpitää luonnon monimuotoisuutta nykyaikaisilla karjatiloilla19.9.2025 15:39:49 EEST | Tiedote
Tuore Helsingin yliopiston tutkimus korostaa maltillisen laidunnuksen merkitystä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi nykyaikaisilla karjatiloilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme