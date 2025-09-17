Kymenlaakson kasvaneet matkailijamäärät luovat uskoa matkailu- ja ravitsemispalveluiden tulevaisuuteen – hotelliyöpymiset kasvussa koko maakunnan alueella
Kymen Seudun Osuuskaupan tammi-elokuun liikevaihto oli 342,8 milj. euroa, jossa kasvua oli + 0,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-elokuun operatiivinen tulos oli 14,2 milj. euroa (edv. 13,3 milj. euroa). Asiakasomistajuus puhuttelee edelleen - jäsenmäärä kasvoi tammi-elokuussa 670 uudella jäsenellä, joista suurin ikäryhmä on alle 24-vuotiaita. Kokonaisjäsenmäärä oli 90 787.
Uudistuva Prismakeskus Kotkassa avautuu loppuvuodesta
Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-elokuussa 243,6 milj. euroa, mikä on + 1,7 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Hienoista kasvua tuki uusi S-market -yksikkö, joka avautui Kotkansaarelle 2024 marraskuussa.
Kuluvan vuoden suurin yksittäinen investointi on ollut käynnissä Kotkan Prismakeskuksessa. Yli 20 miljoonan euron investointi käynnistyi loppuvuodesta 2024 ja on edennyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suunnitellun mukaisesti. Hankkeessa uudistetaan Prismakeskuksen palvelut, miljöö, kalustus, talotekniikka ja julkisivu. Kiinteistöön rakennetaan myös laajennusosa, jonka pinta-ala on n. 2 300 neliömetriä.
Uudistustyöt käynnistyivät Prisman käyttötavaraosastoiden muutostöillä sekä uuden infopisteen rakentamisella. Käyttötavaraosastojen uudistuksessa läpikäytiin mm. rakentamisen, kodin tuotteiden, urheilun, viihteen ja pukeutumisen osastot. Elintarvikeosaston muutostyöt käynnistyivät toukokuussa ja samassa yhteydessä vaihdettiin myös kaikki kylmäkalusteet sekä uusittiin Ruokatori.
Uusi laajennusosa mahdollistaa Prismakeskuksen nykyisille liikkeille lisätilaa ja tiloja on voitu vuokrata myös uusille erikoisliikkeille, jotka monipuolistavat liikekeskuksen palvelutarjontaa. Elokuussa Prismakeskuksessa avautui Sokos Emotion -ketjun uusin myymälä, josta saa kosmetiikkatuotteiden lisäksi kattavat kauneuden palvelut kuten meikkaukset ja ripsien sekä kulmien muotoilut. Prismakeskuksessa toimii myös KSO:n Hiuspalvelu-parturi-kampaamoketjun yksikkö, joka sai uudistuksessa lisää asiakaspaikkoja.
Kotkan Prismakeskuksen uudistus näkyy myös Ravintolamaailmassa. Heinäkuussa avautui uusi ravintola, Kotkan Mestari, joka tarjoilee perinteisiä leikkeitä, grilliherkkuja ja konstailematonta kotiruokaa. Pizza & Buffa, Presso ja Hesburger jatkavat toimintaansa osana ravintolamaailmaa. Uusia asiakaspaikkoja ravintoloihin saatiin lisäosan myötä 150.
- Kotkan Prismakeskuksen investointi on ollut merkittävä panostus eteläisen Kymenlaakson palvelutarjonnan kehittämiseen. Sutelan alue on virkeä kauppakeskittymä, joka monipuolistuu entisestään investoinnin myötä, taustoittaa KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.
Kouvolan Eskolanmäessä vuodesta 2014 palvellut Sale siirtyi toukokuussa S-market-ketjuun. Investointi vahvistaa Kouvolan keskusta-alueen palveluita. Uudistuksessa myymälän pinta-ala kaksinkertaistui ja henkilöstömäärä kasvoi. Kiinteistön uudistustyöt alkoivat vuoden 2025 alussa ja ne valmistuivat kesäkuussa. Investoinnin kokonaisarvo oli yli 3 milj. euroa.
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 69,0 milj. euroa, mikä on - 4,1 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Pudotuksen taustalla on polttonesteen hinnan lasku alkuvuoden aikana. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Kotkassa sijaitsevan ABC Amiraalin konseptiuudistukseen sekä ABC-latausverkoston täydentämiseen – KSO:n toimialueella sijaitsee tällä hetkellä 34 latausasemaa, joissa on yli 230 latauspistettä.
Yhä monipuolisemmat tavat tehdä päivittäisostoksia tuovat helpotusta arkeen. Ruokien keräily- ja kotiinkuljetuspalvelun lisäksi tarjolla on valikoima pikatoimitustapoja. Ruokarobotit ovat nykyisin tuttu näky Kymenlaaksossa ja KSO:lla niiden toimitukset alkoivat vuonna 2024. Kesällä 2025 kuljetukset laajenivat 7 uuteen myymälään Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa ja Pyhtäällä. Robokuljetusta tarjoavia myymälöitä on yhteensä 11 ja elokuun loppuun mennessä robot olivat kuljettaneet jo lähes 10 000 tilausta.
Sokos Hotels -ketjun ensimmäinen resort löytyy nykyisin Kouvolasta
KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 27,9 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli +3,6 %. Kasvun taustalla on niin vapaa-ajan matkailijoiden kuin työmatkailijoiden määrän lisääntyminen.
Tykkimäen matkailukokonaisuuden kävijämäärät säilyivät edellisen vuoden tasolla. Alueella vierailee kesäsesongin aikana yli 200 000 matkailijaa, joista valtaosa saapuu maakunnan ulkopuolelta. Majoituspalveluita tarjoava Tykkimäki Resort siirtyi keväällä Sokos Hotels -ketjun hotelliksi. Break Sokos Hotel Tykkimäki Resort on Sokos Hotellien kahdeksas Break-hotelli ja ensimmäinen resort-kohde.
Tykkimäen huvipuiston alueella investoinnit kohdistuivat pienten lasten laitevalikoiman kasvattamiseen. Alueelle rakentui perheen pienimmille suunnattu Kustin ja Kertun farmi, joka tarjoaa niin toiminnallista kuin interaktiivista tekemistä huvittelijoille. Myös huvipuiston makeismyyntipisteitä uudistettiin: avattiin uusi lakritsituotteisiin keskittyvä Lakumaa, ja irtokarkkeja sekä muita makeisia myyvä Karkkimaa siirtyi suurempiin tiloihin.
Vuonna 2024 alkanut Original Sokos Hotel Seurahuone Kotkan laajennus ja uudistus valmistui heinäkuussa. Hankkeessa rakennettiin uusi 55 huoneen hotellisiipi, uudistettiin 70 hotellihuonetta, sviitti ja aulan vastaanottotilat. Uudistuneessa hotellissa on nykyisin yhteensä 218 huonetta, 4 ravintolaa, 9 kokoustilaa, 3 saunaa sekä kuntosali ja Flex & Relax -tila. Investoinnin arvo oli n. 10 milj. euroa.
- Kyseessä oli merkittävä investointi Kotkan ja koko Kymenlaakson kasvavaan matkailuun. Sekä työmatkustus että vapaa-ajanmatkustus ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana koko Kymenlaakson alueella, ja Seurahuoneen laajennusosa vastaa tähän kysyntään. Matkailu on kasvava elinkeino Kymenlaaksossa muiden kasvuhankkeiden rinnalla ja sen myötä myös merkittävä työllistäjä, kertoo Miettinen.
KSO:n uusi edustajisto valittiin – vaalien äänestysaktiivisuus kohosi S-ryhmän korkeimmaksi
Osuuskauppa on jäsentensä eli asiakasomistajiensa omistama yritys. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. KSO:n edustajiston vaalien äänestys käytiin toukokuussa ja äänestysaktiivisuus kohosi ennätykselliseen tulokseen, äänestysprosentin ollen 40,8 %. Kyseessä on kaikkien S-ryhmän alueosuuskauppojen korkein äänestysprosentti tähän mennessä. Sähköinen äänestystapa kasvatti suosiotaan edelleen ja 57 % äänistä annettiin sähköisenä, jossa on kasvua 16 prosenttiyksikköä edellisiin KSO:n edustajiston vaaleihin verrattuna. Ehdolla oli 128 jäsentä, joista edustajistoon valitaan osuuskaupan sääntöjen mukaisesti 50 jäsentä. Uusia edustajiston jäseniä on 25, eli puolet. Uusi edustajisto aloittaa toimintansa syyskuussa.
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
