Kempower ja FREEDM Systems Center käynnistävät yhteistyön puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseksi

Kempowerin ja FREEDMin tutkimusyhteistyö keskittyy sähköjärjestelmien luotettavuuteen, energianhallintaan ja latausenergiajärjestelmiin. Tavoitteena on laajentaa markkina- ja toimialatietämystä. Kumppanuuden myötä Kempower saa tietoa seuraavan sukupolven DC-latausteknologioista ja miten yhtiön ratkaisut voivat vastata niiden tarpeisiin. Yhteistyö keskittyy erityisesti raskaille ajoneuvoille ja työkoneille tarkoitettuihin usean megawatin latausteknologioihin.

”Olemme innoissamme aloittaessamme kumppanuuden FREEDM Systems Centerin ja Pohjois-Carolinan osavaltionyliopiston kanssa. Heillä on erittäin vahvaa tutkimusosaamista ja haluamme yhteistyön avulla jatkaa uraauurtavan teknologian kehittämistä edelleen,” sanoo Kempower North American johtaja Monil Malhotra.



”Tutkimusyhteistyö huippuyliopistojen kanssa on tärkeää lataustehon tarpeen kasvaessa ja kehittyessä DC-latausmarkkinoilla. Haluamme kehittää uusia, edistyksellisiä latausratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.”

Kempowerin Pohjois-Amerikan pääkonttorin sijaintipaikka Durhamissa, Pohjois-Carolinassa valikoitui alueen vahvan osaajakeskittymän ja paikallisten yliopistojen tarjoamien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Toimimalla paikallisesti ja tekemällä yhteistyötä FREEDM Centerin kanssa Kempowerila pääsee hyödyntämään laajaa osaajakeskittymää ja edistämään alan seuraavan sukupolven johtajuutta.

”FREEDM Centerin yhteistyö Kempowerin kanssa on innovatiivisen ja strategisen suhteen alku,” sanoo FREEDM Systems Centerin johtaja, Dr. Iqbal Husain.

”Yhtenä harvoista yhdysvaltalaisista yliopistoista meillä on keskijännitelaboratorio, joten tutkimuksemme tukee Kempoweria yhtiön kehittäessä vaikuttavia ratkaisuja suuritehoiseen lataukseen. Olemme innoissamme voidessamme hyödyntää osaamistamme kaikkien teollisuuskumppaneidemme kanssa sähköistysteknologioiden edistämiseksi.”

Kempowerin yliopistotutkimusyhteistyöllä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on keskeinen rooli teknologia- ja energiatarpeiden tunnistamisessa ja osaajien rekrytoinnissa. Alan kasvaessa tarvitaan yhä enemmän tutkijoita, insinöörejä ja ratkaisuja sähköisen liikkumisen edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

