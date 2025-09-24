Kempower ja FREEDM Systems Center käynnistävät yhteistyön puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseksi
Sähköajoneuvojen DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower aloittaa strategisen kumppanuuden Future Renewable Electric Energy Delivery and Management (FREEDM) Systems Centerin kanssa Yhdysvalloissa. Pohjois-Carolinan osavaltionyliopiston johtama FREEDM on toinen Yhdysvaltojen kahdesta National Science Foundation Engineering -tutkimuskeskuksesta. Kempowerilla on Euroopassa kolme aktiivista yliopistokumppanuutta, Suomessa LUT-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa sekä Tanskan teknillisen yliopiston DTU:n kanssa. FREEDM Center on Kempowerin ensimmäinen yliopistokumppani Pohjois-Amerikassa.
Kempowerin ja FREEDMin tutkimusyhteistyö keskittyy sähköjärjestelmien luotettavuuteen, energianhallintaan ja latausenergiajärjestelmiin. Tavoitteena on laajentaa markkina- ja toimialatietämystä. Kumppanuuden myötä Kempower saa tietoa seuraavan sukupolven DC-latausteknologioista ja miten yhtiön ratkaisut voivat vastata niiden tarpeisiin. Yhteistyö keskittyy erityisesti raskaille ajoneuvoille ja työkoneille tarkoitettuihin usean megawatin latausteknologioihin.
”Olemme innoissamme aloittaessamme kumppanuuden FREEDM Systems Centerin ja Pohjois-Carolinan osavaltionyliopiston kanssa. Heillä on erittäin vahvaa tutkimusosaamista ja haluamme yhteistyön avulla jatkaa uraauurtavan teknologian kehittämistä edelleen,” sanoo Kempower North American johtaja Monil Malhotra.
”Tutkimusyhteistyö huippuyliopistojen kanssa on tärkeää lataustehon tarpeen kasvaessa ja kehittyessä DC-latausmarkkinoilla. Haluamme kehittää uusia, edistyksellisiä latausratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.”
Kempowerin Pohjois-Amerikan pääkonttorin sijaintipaikka Durhamissa, Pohjois-Carolinassa valikoitui alueen vahvan osaajakeskittymän ja paikallisten yliopistojen tarjoamien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Toimimalla paikallisesti ja tekemällä yhteistyötä FREEDM Centerin kanssa Kempowerila pääsee hyödyntämään laajaa osaajakeskittymää ja edistämään alan seuraavan sukupolven johtajuutta.
”FREEDM Centerin yhteistyö Kempowerin kanssa on innovatiivisen ja strategisen suhteen alku,” sanoo FREEDM Systems Centerin johtaja, Dr. Iqbal Husain.
”Yhtenä harvoista yhdysvaltalaisista yliopistoista meillä on keskijännitelaboratorio, joten tutkimuksemme tukee Kempoweria yhtiön kehittäessä vaikuttavia ratkaisuja suuritehoiseen lataukseen. Olemme innoissamme voidessamme hyödyntää osaamistamme kaikkien teollisuuskumppaneidemme kanssa sähköistysteknologioiden edistämiseksi.”
Kempowerin yliopistotutkimusyhteistyöllä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on keskeinen rooli teknologia- ja energiatarpeiden tunnistamisessa ja osaajien rekrytoinnissa. Alan kasvaessa tarvitaan yhä enemmän tutkijoita, insinöörejä ja ratkaisuja sähköisen liikkumisen edistämiseksi maailmanlaajuisesti.
Yhteyshenkilö
Sari Hörkkö, Ulkoisen viestinnän päällikkö
sari.horkko@kempower.com
029 002 1900
Tietoa FREEDM Systems Centeristä: freedm.ncsu.edu
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
