Mediakutsu: Tervetuloa Valtakunnallisille yrittäjäpäiville 24.–25.10. Tampereelle!
Mitkä ovat yrittäjien tunnelmat? Mitkä yritykset palkitaan? Mitä huippupuhujilla on yrittäjille kerrottavana?
Kutsumme toimittajanne ja kuvaajanne seuraamaan Suomen Yrittäjien Valtakunnallisia yrittäjäpäiviä Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 24. – 25.10.2025 (Ilmailunkatu 20, Tampere).
Yrittäjäpäivät on yrittäjyyden vuoden päätapahtuma ja se kerää vuosittain paikalle toista tuhatta yrittäjää tai yrittäjyydestä kiinnostunutta.
Mediainfo perjantaina 24.10. klo 10.00
Medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään Messu- ja Urheilukeskuksessa perjantaina 24.10. klo 10.00. Yrittäjille ajankohtaisista asioista tilaisuudessa kertovat Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen.
Lauantai-illan gaalassa palkitaan yrittäjiä
Viikonloppu huipentuu lauantai-illan Yrittäjägaalaan. Gaalassa jaetaan yrittäjäpalkinnot: illalla ratkeaa, mitkä yritykset palkitaan arvostetulla ja tunnetulla Valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla, Vuoden yksinyrittäjä -palkinnolla, Vuoden nuori yrittäjä -palkinnolla ja Vuoden maahan muuttanut yrittäjä -palkinnolla.
Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jaetaan yhdessä Fennian kanssa.
Median työskentely, ilmoittautuminen, majoitustoiveet ja rekisteröityminen
Medialle on varattu työskentelytilat tapahtuman ajaksi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta. Tiloihin saadaan ääni- ja kuvayhteys tapahtumasaleista.
Mediainfon ja työskentelytilojen sijainti Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.10. mennessä viestintäjohtaja Janika Tikkalalle (janika.tikkala@yrittajat.fi). Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko median tiedotustilaisuuteen perjantaina ja gaalaan lauantaina.
Median edustajat rekisteröityvät ilmoittautumispisteessä Tampereen Messu- ja Tapahtumakeskuksessa.
Tietoa majoituksesta, käytännön järjestelyistä ja median työskentelytiloista: tapahtumatuottaja Anne Eronen, Suomen Yrittäjät, p. 050 4088 460, anne.eronen@yrittajat.fi
Yhteyshenkilöt
Suomen Yrittäjien tapahtumatuottaja Anne Eronen, anne.eronen@yrittajat.fi, p. 050 4088 460 ja viestintäjohtaja Janika Tikkala, janika.tikkala@yrittajat.fi, p. 046 9234 386.
Yrittäjiltä tiedotteita ja kuvia median käyttöön
Yrittäjät julkistaa verkkosivuillaan Yrittäjat.fissä mediatiedotteen tiedotustilaisuudesta ja uutisia koko tapahtuman ajan. Palkittavista yrittäjistä julkistetaan yhtä lailla tiedotteita ja uutisia verkossamme gaalan aikana noin kello 23.00.
Viikonlopun aikana median vapaaseen käyttöön julkistetaan kuvia. Suora osoite kuviin: yrittajapaivat.kuvat.fi
Tule mukaan viikonlopun tunnelmaan sosiaalisessa mediassa! Osallistu sosiaalisessa mediassa keskusteluun aihetunnisteilla #VYP2025, #yrittäjät ja #yrittäjäpäivät. Seuraa Instagramissa, LinkedInissä ja X:ssä @suomenyrittajat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suomen Yrittäjien tapahtumatuottaja Anne Eronen, anne.eronen@yrittajat.fi, p. 050 4088 460
Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja Janika Tikkala, janika.tikkala@yrittajat.fi, p. 046 9234 386.
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
