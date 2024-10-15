Rave Rakennus toteuttaa Rovaniemelle Hotel Santa Clausin laajennusosan
Laajennuksen myötä Rave Rakennus Oy vahvistaa asemaansa matkailurakentamisessa ja Rovaniemi saa lisää hotellikapasiteettia talvikaudelle 2026-27.
Hotel Santa Clausin laajennusosa käsittää seitsemän kerrosta, 100 uutta hotellihuonetta sekä kokous- ja toimistotiloja. Pääurakoitsija Rave Rakennus Oy ja tilaaja Sava-Group Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen 24. syyskuuta. Investoinnin suuruus on noin 20 miljoonaa euroa.
Rave Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Rantala toteaa, että Rovaniemen hotelliurakka vahvistaa yhtiön asemaa laadukkaassa matkailurakentamisessa. Kuluvana vuonna Rave Rakennus on aloittanut laajennusosan rakentamisen myös Pudasjärvellä Tunturihotelli Iso-Syötteelle. Maisemahotellin kolmekerroksinen laajennus käsittää muun muassa saunallisia sviittejä ja superior-huoneita.
Rovaniemellä hotellin laajennus nousee kaupungin sydämessä nykyistä Hotel Santa Clausia vastapäätä ja se tulee osaksi Kiinteistö Oy Kalotinlinnaa. Uusi ja vanha osa yhdistyvät toisiinsa Korkalonkadun yli rakennettavalla yhdyskäytävällä. Pave Arkkitehtien suunnittelema uudisosa on sovitettu tyylillisesti korttelin nykyisiin rakennuksiin.
Rovaniemen hanke työllistää noin 20 henkilöä Rave Rakennukselta, 60 henkilöä aliurakoitsijoilta ja 20-30 henkilöä sivu-urakoitsijoilta sekä lisäksi välillisesti kymmeniä henkilöitä. Laajennuksen on määrä valmistua talvikaudelle 2026-27.
– Pääurakoitsijana varmistamme, että toteutus yhdistää laadun, kestävän rakentamisen ja sujuvan yhteistyön tilaajan kanssa. Olemme tyytyväisiä saadessamme olla mukana kehittämässä Rovaniemen keskustaa ja luomassa entistä parempia puitteita matkailulle, Rantala sanoo.
Sava-Group Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Seppo Aho kertoo laajennuksen olevan jatkoa yhtiön aiemmille investoinneille muissa kohteissa.
– Nyt on erityisen mukavaa aloittaa uusi projekti juuri Rovaniemellä. Keskusta-alueelle ei ole rakennettu uutta hotellirakennusta Santa Claus -hotellin valmistuttua vuonna 2001, joten tämän investoinnin myötä hotellikapasiteetin kasvu vahvistaa Rovaniemen asemaa elinvoimaisena ja ympärivuotisena matkailukaupunkina, Aho toteaa.
Hotel Santa Claus Oy kuuluu lappilaiseen perheomisteiseen Santa’s Hotels -ketjuun, joka on osa Sava-Group-konsernia. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi muun muassa Saariselällä, Luostolla, Kilpisjärvellä ja Kalajoella.
Antti Rantala
Rave Rakennus Oy:n toimitusjohtaja
044 322 0447
antti@raverakennus.fi
Vuonna 2002 perustettu Rave Rakennus Oy tunnetaan laadukkaista ja vaativista kohteistaan Pohjanmaan ja Lapin alueella. Hotellihankkeiden lisäksi käynnissä on muun muassa 11 000 neliömetrin liikekeskus Ylivieskassa sekä koulu- ja päiväkotirakennuksia.
