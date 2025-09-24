Oulun ja Lapin yliopistot kouluttavat uusia varhaiskasvatuksen opettajia
Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta aloittaa syksyllä 2026 yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen. Koulutus tuottaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.−24.3.2026.
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus on suunnattu erityisesti hakijoille, joilla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Lisäksi vaaditaan kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, 25 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa minkä tahansa yliopiston avoimessa yliopistossa.
”Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimii tällä hetkellä paljon esimerkiksi lähihoitajia ja sosionomeja, joita kiinnostaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Aiemmat opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen nopeammassa aikataulussa”, kertoo koulutussuunnittelija Elina Bragge Oulun yliopistosta.
”Koulutus on mahdollista suorittaa osin työn ohessa. Siinä hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä.”
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Oulussa ja Rovaniemellä. Työssäoppimisen jaksot on mahdollista suorittaa myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Aloituspaikkoja koulutukseen on 22.
Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
Tämän yhteistyön lisäksi Oulun yliopisto toteuttaa keväällä 2026 haun erillisiin varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin, 75 opintopistettä. Nämä opinnot on suunnattu erityisesti hakijoille, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tai kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinto. Yhdessä aiemman tutkinnon kanssa opinnot antavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen tehtäviin.
Tarkempaa tietoa koulutuksista, hakukriteereistä sekä hakuaikataulusta ja -prosessista julkaistaan syksyn 2025 aikana Opintopolussa.
Hae: Varhaiskasvatuksen opettaja
Hae: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 75 op
Hakijaneuvonta ja tietoa koulutuksen järjestämisestä:
study.education@oulu.fi
Lisätietoja:
Yliopistonlehtori, tutkinto-ohjelman vastaava Jaana Juutinen, Oulun yliopisto
Jaana.Juutinen@oulu.fi, puh. 050 475 8768
Koulutussuunnittelija Elina Bragge, Oulun yliopisto
Elina.Bragge@oulu.fi, puh. 050 472 4559
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Koulutuksen uutisaiheet
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
