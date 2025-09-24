Oulun ja Lapin yliopistot kouluttavat uusia varhaiskasvatuksen opettajia

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus on suunnattu erityisesti hakijoille, joilla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Lisäksi vaaditaan kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, 25 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa minkä tahansa yliopiston avoimessa yliopistossa.

”Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimii tällä hetkellä paljon esimerkiksi lähihoitajia ja sosionomeja, joita kiinnostaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Aiemmat opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen nopeammassa aikataulussa”, kertoo koulutussuunnittelija Elina Bragge Oulun yliopistosta.

”Koulutus on mahdollista suorittaa osin työn ohessa. Siinä hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä.”

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Oulussa ja Rovaniemellä. Työssäoppimisen jaksot on mahdollista suorittaa myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Aloituspaikkoja koulutukseen on 22.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Tämän yhteistyön lisäksi Oulun yliopisto toteuttaa keväällä 2026 haun erillisiin varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin, 75 opintopistettä. Nämä opinnot on suunnattu erityisesti hakijoille, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tai kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinto. Yhdessä aiemman tutkinnon kanssa opinnot antavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen tehtäviin.

Tarkempaa tietoa koulutuksista, hakukriteereistä sekä hakuaikataulusta ja -prosessista julkaistaan syksyn 2025 aikana Opintopolussa.

Hae: Varhaiskasvatuksen opettaja

Hae: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 75 op

Hakijaneuvonta ja tietoa koulutuksen järjestämisestä:

study.education@oulu.fi

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, tutkinto-ohjelman vastaava Jaana Juutinen, Oulun yliopisto

Jaana.Juutinen@oulu.fi, puh. 050 475 8768

Koulutussuunnittelija Elina Bragge, Oulun yliopisto

Elina.Bragge@oulu.fi, puh. 050 472 4559