Ekonomisk prognos 2025-2027: Tillväxtfaktorer på plats efter lågkonjunkturen?

Den långsamma återhämtning som började förra året har stannat av under våren och sommaren. Därför har vi sänkt årets prognos med 0,8 procentenheter jämfört med vårens uppskattning. Prognosen pressas främst av den svaga privata konsumtionen, medan nettoexporten ger ett visst stöd. Under de kommande åren väntas konsumtionen och investeringarna gradvis stärkas och bidra till högre tillväxt.

Sammanfattning av Labores konjunkturprognos hösten 2025:

Den privata konsumtionen minskar för andra året i rad, men väntas återgå till tillväxt under de kommande åren tack vare uppdämd efterfrågan och stigande realinkomster. Inflationen förblir låg i år, men accelererar till cirka 2 procent till under 2026–2027.

Exportutsikterna har blivit klarare under året. Även om osäkerheten fortfarande är stor förväntar vi oss att den finska exporten kommer att växa, särskilt i takt med att den tyska ekonomin återhämtar sig. Importen väntas växa i takt med den ekonomiska vändningen samt till följd av leveranser av stridsflygplan och andra investeringar, vilket innebär att nettoexporten endast kommer att ge ett måttligt stöd till tillväxten.

Den offentliga skulden kommer att fortsätta att växa och stabiliseras på cirka 86 procent av BNP i slutet av prognosperioden. Anpassningsåtgärder kommer att dämpa utgifterna, men svag tillväxt i skatteintäkterna, ränteutgifter och ökande försvarsinvesteringar kommer att hålla underskottet på en hög nivå.

Arbetslösheten i Finland är klart högre än EU-genomsnittet, på 10,0 procent. Vi uppskattar att arbetslösheten kommer att stanna kring 9,5 procent under prognosperioden på grund av låg efterfrågan på arbetskraft, långtidsarbetslöshet och accelererande arbetsproduktivitet.

Investeringarna kommer att växa med 3–4 procent under prognosperioden tack vare bostadsbyggande, försvarsanskaffningar och investeringar i forskning och utveckling.

Inhemsk efterfrågan håller tillbaka tillväxten

Den finska ekonomin började växa långsamt förra året, men den lovande återhämtningen stannade av under våren.

”Problemen i den finska ekonomin är för närvarande kopplade till den inhemska efterfrågan. Den privata konsumtionen minskar eftersom hushållen sparar exceptionellt mycket. De offentliga konsumtionsutgifterna minskar som en del av sparåtgärder, och den höga offentliga skulden gör det omöjligt att bygga tillväxt på nya stimulansåtgärder,” säger Juho Koistinen, prognoschef på Labore.

Exporten ger dock anledning till försiktig optimism.

”I år kommer tillväxten i varuexporten att upprätthållas av tillfälliga faktorer, såsom förra årets svaga jämförelsepunkt och den stora leveransen av kryssningsfartyg i juli. Exportutsikterna har samtidigt stabiliserats. Den finska exporten kommer att gynnas av den gradvisa återhämtningen i den tyska ekonomin, särskilt inom industrisektorn."

Arbetslösheten är däremot ett problem som kan undergräva förutsättningarna för tillväxt.

"Arbetslösheten är fortsatt hög, och vi förväntar oss inte att situationen kommer att förbättras snabbt. Det stora antalet långtidsarbetslösa och den kompetensförlust som följer av långa arbetslöshetsperioder är ett växande hinder för återhämtningen. Att lösa detta problem är oerhört viktigt ur ett mänskligt perspektiv och för förutsättningarna för ekonomisk tillväxt under de kommande åren.”

Prognosen publiceras på Labores webbplats den 25.9 kl. 00.01. Du kan ladda ner prognosen (PDF) från bilagorna.