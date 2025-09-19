Nuorelle putkiasennuksen SM-mestarille menestystä myös ammattitaidon EM-kisoissa
LVI-Pitkälän oppisopimuskoulutuksesta valmistunut 21-vuotias Viljami Turve edusti Suomea ammattitaidon EM-kilpailuissa Tanskassa. Kovatasoisessa LVI-asennustöiden sarjassa hän sijoittui lopulta neljänneksi ja palkittiin kunniamaininnalla erinomaisesta suorituksesta.
Suomalaisväriä ammattitaidon EM-kisoissa
Ammattitaidon EM-kilpailut eli EuroSkills järjestettiin 11.–13.9.2025 Herningissä, Tanskassa. Kolmipäiväisessä tapahtumassa ratkottiin mitalit 40 lajissa, joissa kilpaili yli 600 nuorta huippuosaajaa eri puolilta Eurooppaa.
Suomea edusti virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuului 18 kilpailijaa 16 eri lajissa. Yksi heistä oli LVI-Pitkälän oppisopimuskoulutuksesta putkiasentajaksi valmistunut Viljami Turve. Hän kilpaili LVI-asennustöiden (Plumbing and Heating) sarjassa ja sijoittui neljänneksi. Lisäksi hänet palkittiin kunniamaininnalla, joka myönnetään lajin keskiarvoa paremmasta suorituksesta.
Marginaaliset erot kärjen välillä
Kilpailun taso oli äärimmäisen kova. Viljamin sarjassa ero ensimmäisen ja neljännen sijan välillä oli vain 40 pistettä, kun maksimipistemäärä oli 1 000. Kilpailutehtävät olivat vaativia ja aikaa niiden suorittamiseen oli yhteensä 20 tuntia kolmen päivän aikana.
”Viimeisen päivän tehtävänä oli toteuttaa monimutkainen kupariputkielementti, johon piti tehdä toistakymmentä pehmytjuotosta. Näissä kisoissa piti todellakin antaa kaikkensa”, kertoo Viljami.
Tapahtuma keräsi myös yleisöä – kolmen päivän aikana kisoja kävi seuraamassa yli 100 000 kävijää, mikä toi lisäjännitystä jo muutenkin tiukkaan kisatilanteeseen.
Suomen mestarista maajoukkue-edustajaksi
Viljami ei kuitenkaan ollut ensikertalainen kisakentillä. Hän voitti oman lajinsa ammattitaidon SM-kullan vuonna 2024, mikä on edellytys pääsylle maajoukkueeseen ja EM-kilpailuihin.
”Kilpailu oli todella kova ja vaativa, mutta juuri siksi kokemus oli niin arvokas. Käteen jäi paljon uutta kansainvälistä tietotaitoa sekä uusia kavereita”
Koko Habeo Groupin ylpeydenaihe
Viljamia oli Tanskassa kannustamassa Habeo Groupiin kuuluvan LVI-Pitkälän Pirkanmaan alueen toimitusjohtaja Mikko Vainikka.
”Ei uraansa pidemmälle ehtineetkään ammattilaiset ole joutuneet samanlaiseen painekattilaan kuin mitä tällaisissa kilpailuissa kohdataan. Nuorelle tekijälle tämä on valtava oppimatka, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Haluamme jatkossakin olla kannustamassa parhaita tekijöitä osallistumaan kisoihin ja hakemaan menestystä”, Vainikka sanoo.
Vainikan mukaan Suomessa olisi syytä nostaa ammattitaidon kilpailujen arvostusta.
”Muualla Euroopassa se, että olet oman ammattisi SM-mitalisti tai puhumattakaan EM- tai MM-mitalisti, on todella arvostettu ja kova juttu – kuten pitääkin. Meidän pitäisi saada Suomeen samanlaista kulttuuria.”
Yhteyshenkilöt
Mikko Vainikka
VIljami Turve
