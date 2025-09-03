Antti-Teollisuus toi Okra-näyttelyyn uuden kuivaavan siilon – tehokkuutta ja automatiikkaa kotieläintiloille
Antti-Teollisuus esitteli Okra-maatalousnäyttelyssä uuden kuivaavan siilon, jossa yhdistyvät kotimainen Iso-Antti-siilo ja automaattinen kuivaus- ja sekoitusjärjestelmä. Uutuus on suunniteltu erityisesti kotieläintiloille, joilla käytetään suuria määriä itse tuotettua rehua.
Kuivaavassa siilossa voidaan sekoittaa eri viljalajit tai kuivauserät tasalaatuiseksi rehuksi, mikä helpottaa ruokinnan hallintaa. Suuren tilavuutensa ansiosta siilo lisää merkittävästi tilan viljan varastointi- ja vastaanottokapasiteettia sekä tehostaa viljankuivausta.
Suomen ensimmäinen kuivaava siilo on otettu käyttöön tänä syksynä Huittisissa, Veljekset Riuttamäki Oy:n sikatilalla. Siilo on asennettu lihasikalan yhteyteen, ja siihen varastoitu vilja käytetään eläinten ruokintaan.
”Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Automatiikka ohjaa puhaltimia ulkokosteuden mukaan, mikä säästää työaikaa ja energiaa sekä varmistaa tehokkaan kuivauksen. Siiloon on ajettu rehukäyttöön sopivia viljoja, joista noin 60 prosenttia on ohraa ja loput vehnää ja kauraa. Siilo on tuonut kaivattua varastokapasiteettia ja tehoa sadonkorjuuseen, kun viljaa voi varastoida myös tuoreena. Tällä hetkellä käytössä on kylmäilmapuhallin, mutta tulevaisuudessa siihen lisätään todennäköisesti lämmitin kylmiä ja märkiä olosuhteita varten,” kertoo tilan isäntä Juho Riuttamäki.
”Kuivaava siilo on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu. Yhteistyökumppanillamme on yli 20 vuoden kokemus ja kehitystyö laitteistoista pohjoismaisiin olosuhteisiin. Kuivaus ja varastointi ovat meidän ydinosaamistamme,” toteaa tuotepäällikkö Tuomas Friberg Antti-Teollisuudesta.
”Kuivaava siilo täydentää erinomaisesti viljankäsittelylaitteiden valikoimaamme. Yhteistyössä Antti-Teollisuuden kanssa voimme tarjota modernilla automatiikalla varustetun tuotteen sekä suunnittelupalvelun, joka huomioi tilan viljankäsittelyn kokonaisuutena. Tämä näkyy asiakkaillemme laadukkaina ratkaisuina, jotka tehostavat ja helpottavat arkea,” sanoo tuoteryhmäpäällikkö Arttu Koivulahti Hankkijalta.
Arttu KoivulahtiHankkija Oy/tuoteryhmäpäällikköPuh:010 76 83041arttu.koivulahti@hankkija.fi
Tuomas FribergAntti-Teollisuus Oy/tuotepäällikköPuh:044 774 4740tuomas.friberg@antti.fi
Hankkija
Hankkija
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 48 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.
Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1000 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2024 oli 828 miljoonaa euroa.
