Tiina Katriina Tikkasen Kerro minulle äidistäsi näyttää äitiyden voiman ja voimattomuuden

Lapsena Julia istui äidin taksin kyydissä ja kuunteli kyläläisten puheita. Puhetta riitti, mutta tärkeästä vaiettiin. Nuorena Julia lähti epäilyttävän miehen matkaan, pyristeli irti äidistä. Kun Julia on myöhemmin etelänlomalla äitinsä kanssa, äiti kertoo tuntemattomalle naiselle tarinan tyttärensä lapsuudesta. Julian mielestä äiti esittää tarinan väärin. Miksi äiti ei välitä hänen muistoistaan, isän tekemästä väkivallasta?

Kerro minulle äidistäsi syventää lukijoita ravistelleen Toinen silmä kiinni -romaanin teemoja. Siinä kuvataan äidin ja tyttären elämänmittaista sidettä sekä taustalla vaikuttavia valtasuhteita, haavoja ja aiempia sukupolvia. Pelastaako äidiksi tuleminen suhteen omaan äitiin? Miten lapsena koettu väkivalta vaikuttaa omaan äitiyteen?

Tiina Katriina Tikkanen (s.1983) on noormarkkulaissyntyinen kirjailija, kirjoittamisen ohjaaja ja vapaa kirjoittaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. Hänen esikoisteoksensa Toinen silmä kiinni (2020) oli arvostelumenestys. Toinen romaani Ei mitään hätää kuvasi tarkkanäköisesti parisuhdetta, vallankäyttöä ja seksiä.

Kerro minulle äidistäsi julkaistaan 24.9.2025.

Äänikirjan lukee Anniina Piiparinen.

