Nelonen Media

KUTSU: Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan lehdistö- ja kriitikkonäytös Jyväskylässä perjantaina 26.9.

24.9.2025 13:52:56 EEST | Nelonen Media | Kutsu

Jaa

Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakko järjestetään Finnkino Fantasiassa perjantaina 26. syyskuuta klo 10.

Aika ja paikka:

Jyväskylä, Finnkino Fantasia (Kauppakatu 29-31), sali 6 klo 10

Paikalla ei ole näyttelijöitä ja elokuvan tekijöitä. Haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Kyllä isä osaa Lapissa saa ensi-iltansa 15.10.2025.

Kyllä isä osaa Lapissa jatkaa suomalaisten rakastaman perheen elokuvaseikkailuja tällä kertaa Lapissa. Menestyselokuvan jatko-osassa isä ja äiti pakenevat jouluvalmisteluja Lappiin, mutta rauha on tipotiessään, kun lapset seuraavat perässä. Kun Jussin uusi tyttöystävä Viktoria paljastuu miljonäärin ainoaksi lapseksi isä tekee kaikkensa, että perhe tekisi mahdollisimman hyvän vaikutuksen uuteen miniäehdokkaaseen. Kun yllätykset seuraavat toisiaan, isän on laitettava kaikki ”osaamisensa” peliin.

Avainsanat

kyllä isä osaa lapissa

Yhteyshenkilöt

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys. Nelonen Median levittämiä elokuvia ovat muun muassa Kyllä isä osaa, Luottomies-elokuva: All In, Hevimpi reissu, Häät ennen hautajaisia, Vinski ja näkymättömyyspulveri, Kenraaliharjoitus ja 100 litraa sahtia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye