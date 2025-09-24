Lux Gratiae tuo valoja ja taide-elämyksiä Naantaliin 20.-26.10.2025

Tänä vuonna Lux Gratiae -tapahtumassa kuullaan tv:stä tuttuja asiantuntijoita. Maanantaina 20.10. luonto- ja perheliikunnasta esitelmöi Mikko ”Peltsi” Peltola, joka seikkaili luonnossa yhdessä poikansa kanssa suositussa ja Venla-palkitussa tv-sarjassa Peltsi ja Osmo.

Toisen kiinnostavan esitelmän pitää torstaina 23.10. Ylen Ukraina-toimittaja Maxim Fedorov, joka on kirjoittanut Ukraina-aiheesta jo kolme tietokirjaa. Uusin, tänä syksynä julkaistu teos käsittelee Suomen ja Ukrainan kahdenvälisistä suhteita neuvostoaikaan.

Kausivalojen sytytys Naantalin torilla käynnistää viikonlopun ohjelman perjantai-iltana 24.10. Toritapahtumassa on ääntä, väriä ja valoa huikean kulkueen muodossa, joka johdattaa yleisön torilta eteenpäin kohti Kirkkopuistoa. Puistoon rakentuu Taikametsä, jossa valonsäteet vievät kulkijan sadunhohteiseen tunnelmaan. Kirkon torni loistaa valon majakkana ja toivon symbolina. Kirkon seinä heijastaa luonnon teemoja kuin aaltojen ja tuulen piirtämä tarina, joka nousee kohti tornia. Ja sen yli. Vanhankaupungin rantaa valaisee mediataiteilija Niko Tiaisen kolmiulotteinen teos, joka leijuu veden yllä. Valoteokset on toteuttanut visuaalisia elämyksiä suunnitteleva ja toteuttava Mixa Oy.

Valojen juhlaa voi seurailla lauantai-iltana myös merellä, jossa Naantalin Purjehdusseuran juniorit ovat vesillä valaistuine jollineen. Tapahtumalla on säävaraus.

Vaellus sankaruuteen musiikin, runojen ja valokuvien voimalla

Tapahtumaan kuuluu tietysti myös musiikki, josta voi nauttia konserteissa Naantalin ja Rymättylän kirkossa. Naantalin kirkon konsertissa lauantaina 25.10. ovat sankaritarinat valokeilassa, kun upea baritoni Waltteri Torikka esittää musiikkia oman uransa sankareilta. Häntä säestää Jukka Nykänen pianolla. Konsertin lomassa sankaruudesta ja sankareista kertoo kirjailija Juha Hurme. Luvassa siis jännittävä yhdistelmä musiikkia ja kirjallisuutta.

Rymättylän kirkossa sunnuntaina 26.10. uppoudutaan barokkimusiikkiin, kun kirkossa soi J. S. Bachin vaikuttavat sävelmät teemalla BachNacht. Musiikkia tulkitsevat tenori Eero Hartikainen sekä sellisti Katja Kolehmainen ja kanttori Miika Hartikainen.

Runojen maailmaan voi yleisö paneutua ammattilaisten ohjaamana Runoille ääni -työpajoissa Raatihuoneella. Työpajat ohjaa runoilija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja Mirkka Mattheiszen. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä. Rohkeasti lavalle -runokahvila kannustaa runojen kirjoittajia esittämään omia runojaan myös yleisölle sunnuntaina. Kahvilan teemaa jatkaa samana päivänä Runokuppi, jossa kuullaan runoammattilaisten tuotantoa heidän itsensä esittämänä eri kahviloissa. Mukana ovat runoilijat Elina Sallinen ja Saila Susiluoto.

Naantalin taidehuoneella voi viikonlopun ajan tutustua Valon voima: Sankaritarinoita -valokuvanäyttelyyn, jonka on tehnyt Maijamäen TOI-luokka tutustumalla valotaiteeseen Jukka Laineen (Valopaja) opastuksella. Sankariteeman mukaan jokainen sai luoda oman valovarjoasetelmansa ja osallistua valomuotokuvan tekoon itse valitsemassaan sankariasussa ja/tai rekvisiitan kanssa.

Valoa arki-iltaan tuo liikunnallinen ohjelma koko perheelle suunnattujen lamppuvaellusten myötä. Otsa- tai taskulamppuvaellukselle voi lähteä joko Luonnonmaalla tai Rymättylässä torstai-iltana. Pidemmän vaelluksen voi tehdä lauantaina päiväsaikaan osallistumalla perinteiseen Jaakobin kävelyyn Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle.

Lux Gratiae 20.-26.10.2025: OHJELMA

Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Ohjelmatiedot päivittyvät: www.naantali.fi/luxgratiae

Ma 20.10.

klo 18.00 Toimittaja, eränkävijä Mikko ”Peltsi” Peltolan esitelmä Jöns Budde -salissa, Vadstenanpolku 4 Luennolle ennakkoilmoittautuminen viimeistään 16.10.

To 23.10

klo 17.30 Ylen Ukraina-toimittaja Maxim Fedorovin esitelmä Jöns Budde -salissa, Vadstenanpolku 4

klo 18.00 Valoa ja hämärää -lamppuvaellukset

Rymättylässä lähtö koulun parkkipaikalta, Piimätie 1, matka n. 4 km. Naantalissa matkaan lähdetään Haijaisten toimintakeskukselta, Suutarintie 5, matka n. 2 km. Haijaisissa mukana luonto- ja eräopas Niina Heikkilä. Vaelluksilla grillausmahdollisuus, omat grillattavat mukaan! Ota mukaan myös tasku- tai otsalamppu!

Pe 24.10.

klo 19.45 Valon juhlaa: kausivalojen sytytys Tullikadulla, valokulkue Kirkkopuistoon, jossa valoteokset syttyvät. Yksi teos sijaitsee veden yllä Siltapuiston edustalla. Valoteokset ovat nähtävillä pimeän tullen koko viikonlopun ajan.

klo 17–20.30 Valon voima: Sankaritarinoita -näyttely, Naantalin taidehuone, Mannerheiminkatu 5. Näyttely avoinna la-su 25.–26.10. klo 13–17

La 25.10.

klo 9.00 Jaakobin kävely, lähtö Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle, 22 km. Rymättylän seurakunta tarjoaa kahvit perillä. Paluukuljetus lähtee Naantalia kohti n. klo 15.30. Ilmoittautuminen 20.10. mennessä armonlaaksonvaeltajat@gmail.com .

klo 14–17 Runoille ääni -työpaja, työpajat myös 18.10. ja 19.10. klo 14–17 Raatihuoneella, Mannerheiminkatu 14. Ilmoittautuminen viim. 15.10. sähköpostilla toimisto.kulttuuritaloyhdistys@gmail.com

klo 18.00 Sankaritarinat valokeilassa: Waltteri Torikka, Jukka Nykänen ja Juha Hurme Naantalin kirkossa. Liput 39 €, alle 18 v, opiskelijat, varushenkilöt 20 €. Liput: lippu.fi Pieni Kirjapuoti (Henrikinkatu 4B) ja R-kioski (Ratakatu 1)

Valopurjehdus merellä, Naantalin kylpylän edustalla. Kellonaika tarkentuu. Säävaraus.

Su 26.10.

klo 13–14 Rohkeasti lavalle -runokahvila Raatihuoneella. Ilmoittaudu esiintymään sähköpostilla mirkka@mirkkamarika.com 18.–25.10. välisenä aikana.

klo 14.30–15 Runokuppi, KaivoBar 13, Kaivokatu 13. Runoilija Elina Sallinen

klo 15.30–16 Runokuppi, Santala pub & bistro, Tullikatu 8, 2. krs. Runoilija Saila Susiluoto

klo 18.00 BachNacht-konsertti Rymättylän kirkossa: Eero Hartikainen, tenori, Katja Kolehmainen, violasello ja barokkisello, Miika Hartikainen, urut. Ohjelma 10 €.

Lux Gratiae -tapahtuman järjestävät Naantalin kaupunki, Naantalin Musiikkijuhlat, Visit Naantali, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, Vallis Gratiae -yhdistys ry, Naantalin Kirjajuhlat, Naantalin seurakunta, Rymättylän seurakunta.

Tapahtumaa tukee Naantalin Energia Oy.