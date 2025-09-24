SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen toimet Alfa-PVP-huumeen yleistyneen käytön kitkemiseksi olleet riittämättömiä – erillisrahoitusta pääkaupunkiseudulle tarvitaan

Erittäin nopeasti riippuvuutta, psykoottisia oireita sekä aggressiivista käytöstä aiheuttavan alfa-PVP:n käyttö ja kauppa ovat yleistyneet Suomessa nopeasti.

Heinäluoman mukaan erityisen huolestuttava tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa alfa-PVP:n yleistynyt käyttö on johtanut surullisiin lieveilmiöihin. – Huumeen käyttöä rahoitetaan omaisuus- ja ryöstörikoksilla, mikä kuormittaa pääkaupunkiseudun poliisia ja heikentää katuturvallisuutta. Lisäksi kyseisen huumeen käyttö on näkynyt esimerkiksi pistosinfektioiden ja kiireellisten plastiikkakirurgisten leikkausten kasvavana määränä julkisessa terveydenhuollossa, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan hallitus on ollut tilanteessa liian passiivinen. – On hyvä, että hallitus on kuullut asiassa terveys- ja turvallisuusviranomaisia. On kuitenkin selvää, että tämä ei vielä riitä. Nyt hallitukselta vaaditaan kokonaisvaltaisia ja ripeitä toimia tilanteen ratkaisemiseksi, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan tukea tulisi kohdistaa erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa alfa-PVP:n käytön lieveilmiöt näkyvät rajuimmin. – Suuret kaupungit tarvitsisivat erillisrahoitusta, sillä siellä alfa-PVP:n käytön lieveilmiöt kuormittavat julkisia palveluita kaikista eniten. Viime vaalikaudella samalla mallilla saatiin hyviä tuloksia, kun jyrkkään kasvuun lähteneen nuorisorikollisuuden vuoksi Helsingin ja Uudenmaan poliiseille myönnettiin esityksestäni erillisrahoitusta, muistuttaa Heinäluoma.